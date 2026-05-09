2026-05-09 19:03 潮健康
壓力大長皺紋怎麼辦？「心情溫度計」檢測情緒溫度：搭配芳療找回好心情！
現代人每天忙工作、家庭，生活步調快得讓人喘不過氣，還要處理各種人際關係。你是否也曾盯著電腦螢幕，待辦事項越列越長，深吸一口氣卻覺得胸口悶悶的；結束一天疲憊的工作，回到家卻因為一點小事忍不住對家人發脾氣，事後又覺得內疚；或是夜深人靜躺在床上，肩頸緊繃得像石頭，腦袋卻像高速運轉的馬達，不斷重播著白天的煩惱，翻來覆去就是睡不著；不自覺眉頭深鎖，臉上出現憂慮紋，看起來比實際年齡老了好幾歲。
諮商心理師許心宥指出，長期慢性壓力會持續啟動身體的「壓力反應系統」（下視丘－腦垂腺－腎上腺軸），使皮質醇長期偏高，進而影響皮膚膠原蛋白的生成，也容易引發輕微發炎反應。因此，「壓力大，臉上容易顯老」並非只是感覺，而有其生理基礎。這提醒我們：照顧情緒，就是照顧整個人。
介紹一個簡單實用的小工具：「心情溫度計」（簡式健康量表 BSRS-5），讓大家能輕鬆檢測心情有沒有在「發燒」，如果長期忽略自己的情緒警訊，心情也是會跟著感冒的喔！
像量體溫一樣簡單：一分鐘檢視你的「心情溫度」
諮商心理師許心宥表示：我們發燒時都知道要拿體溫計量一下、多喝水休息或就醫，但心情不好時卻常硬撐。簡短易用的「心情溫度計」量表只花一分鐘，關懷自己過去這一週內（包含今天），有沒有出現以下這五種感覺：
根據這些感覺的強弱、頻率，給自己打個分數：完全沒有是 0 分、輕微 1 分、中等 2 分、厲害 3 分、非常厲害 4 分。
如果你的分數落在 6 到 9 分之間（輕度情緒困擾），這就是身體在對你發出「心理快要感冒啦」的微型警報喔。這時候最重要的就是，給自己一個大大的擁抱，並找尋適合的自我照顧方法。
從「心」開始，把每一天過得漂亮
當我們長期處在失眠、焦慮、憤怒、憂鬱、自卑、壓力的狀態時，身體會不自覺地進入「備戰狀態」，不僅容易肩頸僵硬痠痛、消化不良，還可能引發惱人的失眠。
許心宥心理師說明，使用心情溫度計，不只是「打分數」，而是一種有心理學依據的自我覺察練習。當我們能夠辨識並命名自己的情緒狀態時，大腦處理情緒的方式也會隨之改變，有助於緩和過度激動的情緒反應。
心理健康是一個人散發魅力、發揮所長與感受活力的真正基礎，許心宥鼓勵大家下載免費APP「心情溫度計」作日常的自我檢視工具，動動手指，就能在手機上關心自己情緒狀態。透過記錄變化的功能，也可有整體了解，更能快速查詢附近的心理衛生資源。
如果你的總分超過 10 分，或是腦海中出現傷害自己的念頭，需盡快尋求精神科醫師、諮商心理師等心理衛生專業人員的協助，或者隨時撥打以下免付費專線，在陪伴與幫助下面對難關，不需一個人默默承受。：
- 安心專線：1925（依舊愛我）
- 生命線：1995（要救救我）
讓「芳療」成為你的溫柔陪伴
發現自己情緒溫度稍微升高了怎麼辦？低落的心情則會讓人看起來特別疲憊憔悴，緊繃的表情容易催生壓力型皺紋。禾場國際芳療學苑創辦人張元霖建議大家，除了找好朋友吐吐苦水，芳香療法也是你最好的療癒神隊友。別讓煩惱奪走我們的光采，讓大自然的植物能量，對付各種情緒小煩惱：
- 舒緩失眠與焦慮：睡前使用純正薰衣草、羅馬洋甘菊或佛手柑精油擴香，能安撫緊繃神經，可能有助放鬆與入睡。
- 釋放憤怒與壓力：煩躁時，聞聞甜橙或苦橙葉精油，活力的香氣能瞬間驅散胸口悶氣、讓心情開朗。
- 撫平憂鬱與自卑：陷入低潮或自我懷疑時，玫瑰或乳香精油能溫暖受傷的心房，給予心靈支持並找回自信。
- 改善緊繃與疲勞：將精油加入基底油稀釋至1~3%濃度後，按摩臉部與肩頸，能舒緩放鬆，並揉開因壓力緊蹙的眉頭。
讓我們一起練習察覺情緒，善用植物的香氣，做個健康又充滿光采的人吧！
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。