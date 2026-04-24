2026-04-24 15:02 潮健康
吃素就比較健康？世界地球日掀蔬食風：營養師揭「常見營養缺口」別忽略
每年4月22日是世界地球日，隨著永續與減碳意識升溫，「少肉多蔬」逐漸成為不少人的日常選擇。不過，吃素真的就等於更健康嗎？近年愈來愈多民眾關注蔬食飲食，但在營養攝取上，仍可能存在一些容易被忽略的盲點。
富康活力藥局營養師王玟涵指出，素食飲食是否健康，關鍵在於是否能妥善規劃飲食內容。尤其是全素族群或外食比例較高者，若未特別留意蛋白質、維生素B12、鐵與Omega-3…等營養來源，長期下來仍可能出現攝取不足的情形。
世界地球日帶動永續飲食，素食類型其實很多元
營養師王玟涵指出，許多人以為「吃素」只有一種，其實素食依可食用的食材不同，可分為多種類型。常見包括：全素或純素、蛋素、奶素、蛋奶素，以及植物五辛素。不同類型之間最大的差別，在於是否攝取蛋類、乳製品或五辛類食材，這些差異也會直接影響營養攝取重點。
除了常見的正式分類外，日常生活中也有人採取較彈性的蔬食方式，例如：海鮮素、鍋邊素或方便素…。雖然形式不同，但無論採取哪一種飲食型態，只要營養規劃得當，都有機會兼顧健康與生活需求。
素食也能營養均衡！營養師解析常見營養缺口與補充關鍵
營養師王玟涵提醒，素食飲食通常富含膳食纖維與植化素，對整體健康有優勢，但因少了部分動物性來源，有些營養素確實比較容易不足。
- 維生素B12：是素食者最常被提醒的營養素之一。由於B12主要存在於動物性食物中，全素者特別需要留意，若長期攝取不足，可能影響紅血球形成與神經系統功能。
- 蛋白質：也是不少素食者容易忽略的部分。雖然植物性食物也能提供蛋白質，但若來源太單一，可能使必需胺基酸攝取不夠完整。建議可透過豆類、豆製品、全穀雜糧、堅果種子…等多元搭配，提高整體蛋白質品質。
- 鐵：對素食者也是重要課題。植物性鐵吸收率相對較低，因此建議搭配富含維生素C的食物一起吃，有助於提升利用率。
另外，Omega-3脂肪酸、鈣、維生素D與鋅也是素食飲食中較常被討論的營養素。若平時少吃深綠色蔬菜、豆製品、強化食品或堅果種子類，長期下來也可能形成攝取不足。
素食保健食品怎麼選？先掌握3個方向
若飲食受限、外食比例高，或生活忙碌難以兼顧營養均衡，適度搭配保健食品確實可以作為輔助。營養師王玟涵建議，素食者在挑選保健品時，可先掌握以下幾個方向。
除了看外包裝是否標示全素、蛋奶素等類別，也要留意膠囊來源。若成分中含有明膠，多半為動物性來源；若使用植物性膠囊，例如：羥丙基甲基纖維素(HPMC)，相對更適合素食者。
並非每位素食者都一定缺相同營養素，建議先從自己的飲食型態與日常習慣出發，找出較可能不足的部分，再做有方向的補充。
例如：Omega-3可選擇藻油來源，B12可留意是否為微生物發酵來源，礦物質則可挑選較溫和、吸收率較佳的型態。同時也建議優先選擇來源透明、標示清楚並具檢驗資訊的品牌。
素食常見疑問：不是所有「植物奶」都能補蛋白質
素食者常會有一些飲食上的疑問，例如：「植物奶可以當作蛋白質來源嗎？」其實不一定。像燕麥奶多屬於全穀雜糧類飲品，而杏仁奶則屬於堅果種子類，兩者主要提供碳水化合物或脂肪，蛋白質含量相對較低，無法直接取代豆漿或其他植物性蛋白補充來源。
另外，也常有人詢問：「素食者可以補充魚油嗎？」由於魚油來源為魚類，並不適合全素族群；若有Omega-3補充需求，建議可選擇藻油作為替代來源。至於維生素B12，由於主要存在於動物性食物中，全素者仍需視個人飲食狀況，適時搭配強化食品或保健食品補充，以維持營養均衡。
吃素不只是愛地球，也要把自己照顧好
吃素不只是減碳愛地球，更是一種兼顧健康與環境的生活選擇。從日常飲食開始調整，在減少環境負擔的同時，也能透過適當規劃滿足身體所需營養。只要掌握素食型態與關鍵營養素來源，依自身需求做出合適選擇，就能讓健康與永續並行！
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。