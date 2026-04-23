夏語心45天體脂掉近一半！降到15.8「練出六塊肌」 自曝：累到萬般不想去還是去了

2026-04-23 16:33 女子漾／編輯許智捷
夏語心45天體脂掉近一半！降到15.8「練出六塊肌」　自曝：累到萬般不想去還是去了。圖片來源：fb@夏語心
夏語心45天體脂掉近一半！降到15.8「練出六塊肌」　自曝：累到萬般不想去還是去了。圖片來源：fb@夏語心

夏天一到，不少女星也開始進入「比基尼備戰模式」！女星夏語心近日就在社群分享自己為期45天的健身挑戰成果，從拍戲空檔擠時間重訓，到每天收工後持續步行，成功從50.9公斤瘦到46.9公斤，體脂率更從26.6一路降到15.8，甚至練出夢寐以求的六塊肌，驚人成果讓網友全看傻，直呼：「這毅力太猛了！」

圖片來源：fb@夏語心
圖片來源：fb@夏語心

編輯推薦

拍戲空檔狂衝健身房　每天都在夾縫中求生存

夏語心坦言，這45天根本就是「夾縫中求生存」的日子。她透露，自己每天都在忙碌行程中硬擠時間，不是趁拍戲前一早9點衝去健身房，就是收工後再趕去做重訓，身體常常累到非常抗拒，心裡甚至萬般不想去，但最後還是逼自己完成。

圖片來源：fb@夏語心
圖片來源：fb@夏語心

她形容這段時間幾乎沒有真正的休息，每一天都像在跟時間賽跑，靠的是意志力撐下去。

每晚狂走6到10公里　連河濱公園廁所位置都背起來

除了重訓之外，夏語心還搭配高強度步行習慣。她笑說，自己每天晚上都會和「揪哥」一起步行6到10公里，附近巷弄幾乎都走過至少5次以上，甚至連河濱公園哪裡有公廁都已經瞭若指掌。

圖片來源：fb@夏語心
圖片來源：fb@夏語心

不過即使走路時，她腦中也完全沒有放鬆，嘴裡最常掛著的一句話就是：「走快點，我台詞還沒背！」一邊健身、一邊拍戲，完全展現女藝人的自律日常。

45天數字超狂變化曝光　體脂狂降練出六塊肌

她也大方公開自己的身體數據變化，45天內從50.9公斤降到46.9公斤，骨骼肌則從19.9增加到21.3，脂肪更直接從13.5掉到7.4，體脂率從26.6下降到15.8。

圖片來源：fb@夏語心
圖片來源：fb@夏語心

最讓她自己也忍不住驚呼的是：「原來我也有六塊肌的一天！」成功把瘦身做成真正的體態升級，不只是變瘦，更是變得更緊實、更有線條。

不靠挨餓瘦身　靠調味料吃得開心也能瘦

很多人以為女星減脂一定只能吃水煮餐，但夏語心則打破這個迷思。她表示，教練幫忙安排的飲食菜單和健身菜單，其實真的沒有大家想像中那麼難吃。

圖片來源：fb@夏語心
圖片來源：fb@夏語心

她甚至笑說，自己買了很多超好吃的調味料，讓每一餐都吃得很爽又美味，完全不是苦行僧式減肥。她也鼓勵大家，如果不知道怎麼開始改變，就先從每天步行一萬步開始，再搭配一週至少兩次重訓，慢慢建立習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏語心

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
往下滑看更多精彩文章
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels

總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

編輯推薦

22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#減肥 #減脂 #減重

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
往下滑看更多精彩文章
最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

2026-04-23 09:52 失敗要趁早-張念慈

「一個社會，真正該先保護的是負責任、自律的好孩子，而不是因為我年紀小，所以殺人也沒關係的傲慢孩子！」

​今天到女兒學校聽親職講座，基隆地院少年保護官吉靜如提到新北割頸案時，語氣沉痛到幾乎壓不住怒氣。

​這起案件戳破了很多大人心裡，最不想承認的現實。原來有時候，守規矩的人，未必會被好好保護，反而是最懂事、最願意替別人著想的孩子會成為犧牲者。

那個孩子，是整個家的光

​遇害的楊姓國中生，絕對是老天送給全家的一份禮物。

因為姊姊是無法自理的身心障礙者，母親為了照顧女兒辭去工作，父親長年撐著一家人的生活，心裡一直有很多苦。

​直到有了這個兒子，爸爸才覺得，自己的人生終於有一點亮光。兒子從小自動自發，沒有人盯，也會自己念書；除了課業表現好，還會主動幫忙照顧姊姊。父親曾感嘆：「我覺得老天終於看見我了，把一個全世界最好的孩子交給我。」兒子是他對未來唯一的盼望，既是支柱也是希望，是整個家庭往前走的理由。

他連放棄資優班，都是為了爸爸少辛苦一點

​這個孩子到底貼心到什麼程度？保護官透露，楊同學從小就是資優班學生，原本國中也該一路銜接資優課程。

但身心障礙的姊姊必須到土城的清水高中就讀，他的資優班卻在板橋。兒子不忍父親每天要在兩地奔波接送，竟然主動跟父親說：「爸爸，我要放棄資優班。」「我要自己念，那個教材給我，我可以自己自學……我不要你那麼辛苦。」

​這份放棄資優班資格的申請送到新北市教育局，大家都很震驚，學校老師勸了很多次還是沒用。

​教育局最後為他破例，安排他週末到板橋高中上專門課程。​每個週末，他總是全校第一個到，主動開教室門、拿教具、整理環境。下課後，他又永遠是最後一個走，把教室和辦公室的東西排好、打掃好，才安安靜靜離開。

悲劇發生後，老師們都情緒潰堤：「你覺得哪個孩子願意做這些事情？誰心甘情願這樣做？沒有人教他，他就這樣做，你知道我們有多愛他嗎？」

這樣一個貼心的孩子，竟然沒能有機會好好長大。

另一邊，是被一路縱容出來的惡

​和這個孩子形成強烈對照的，是加害者的成長環境。吉靜如在法庭長年觀察到，很多偏差嚴重的少年，面對學校管教時，態度總是充滿挑釁和敵意。

​出了事，不願意負責，也不把規範放在眼裡。學校常常束手無策，處理到最後，只剩一條路，就是轉學。七年級換一間，八年級再換一間，九年級繼續換。只要捲入霸凌或違規事件，拍拍屁股離開，彷彿一切就能重新歸零。

​可是，問題從來沒有真的消失。前一所學校鬆了一口氣，下一所學校卻開始承受新的混亂。原本安穩的班級，被帶歪；原本正常的校園秩序，被攪爛。​惡意像被搬家一樣，一站一站轉移，最後終於釀成大禍。

​更令人髮指的，是一些加害者背後的家庭教育。吉靜如直言，很多惡性重大的孩子，後面都有比流氓還囂張的家長。警察或學校想介入，家長先衝進來嗆聲：「我兒子幹什麼了？你小心一點。」等到事情真的進到法庭，又兩手一攤，說孩子早就講不聽。

這樣的孩子，一路活在一種錯覺裡。犯規沒關係，闖禍有人扛。對別人造成傷害，最後也總能找到藉口。日子久了，底線就被踩爛了，規矩變成笑話，別人的痛苦也變得一文不值。

開庭當沒事 法庭上喊冤

割頸案發生後，行兇的乾哥、唆使的女學生態度依舊囂張。兩人大搖大擺地走進法庭，完全沒有主動道歉，涉案的郭姓少年甚至恐嚇秘密證人：「等我出去你就知道。」

少年犯可以教化嗎？我們來看看兩個人被收容一年多後，發生了什麼事。當時快過年了，他們的律師說，兩人因為被關押，沒能回家過年，年邁的阿公看不到孫子太悲哀了。兩人錯過國中會考和畢業典禮，成為人生很大的遺憾，少年的權利被剝奪，希望法官能讓他們回家過年。

​那一刻，被害孩子的父親終於忍不住了。

​他死死盯著律師和加害少年，撕心裂肺地反擊：「請問你們兩個沒有參加國中會考，我兒子參加了嗎？請問你們兩個沒有回家過年，我兒子回家了嗎？請問你們兩個沒有參加畢業典禮，我兒子參加了嗎？」

​接著，他說了所有人都必須認清的真相：「我兒子沒有參加，是因為你們兩個！你們兩個沒有參加，是你們自己造成的！真正被剝奪權利的，是我的兒子！」

為什麼每次被失去的，都是最好的孩子

大家都認同，法律應該保護未成年人，社會也該給偏差少年改過的機會。但當制度一路講保護、講教化、講未來，最後最讓那個最善良、最守規矩、最值得被留下的孩子被殺了，這樣公平嗎？

​如今行兇的少男、教唆的少女分別被判刑12年、11年，現在正被關押在少年監獄中。

​他們兩人有悔改嗎？據說，女學生被關兩年後，看著別人一個個出去，自己卻每天過著一模一樣的生活很崩潰，為了宣洩不滿，開始寫信投訴少觀所老師。這是有悔改嗎？壞掉的孩子，長大後只會成為壞掉的大人。或許他們服刑服好服滿，假釋永遠不會通過，才會對社會最好的保護。

新北割頸案照出的社會問題

​新北割頸案最可怕的地方，是它像一面鏡子，把我們的教育、家庭、校園管教和司法保護機制問題通通照了出來。

​某些家長的失職、部分學校的無力、制度面對真正惡性事件時的遲緩，也照出一個最令人心寒的訊號：有時候，受苦最深的，是最守分寸的人。

​家長們都畏懼，自己拼命教孩子善良、守規矩、替別人著想，到最後社會卻沒有給這些好孩子一個夠硬的保護網。

真正該被護住的，不能再一個一個倒下

​新北割頸案悲劇的源頭之一，是整個大環境的問題，尤其是「學校老師管教權的限縮」。現在的教育現場，只要老師稍微嚴格管教，動輒就被家長投訴。投訴的結果是什麼？是「一大堆老師全部收手」

家長必須信任、支持，把明確的管教權還給學校，讓老師在面對偏差行為時，能夠放心、勇敢地管教。成長本來就是辛苦的，孩子是需要被訓練跟被要求的。

此外，《少年事件處理法》也應該盡速修法。現行《少年事件處理法》的保護，很多時候已經變成無差別對待，反而是犯罪的人才能真正感受到被保護；循規蹈矩、努力守分寸的孩子，卻只能成為受害者。

針對惡性重大的少年犯，就應該「保留前科紀錄、限縮人權、長期監禁」。這個社會應該守護的，是那些體貼的孩子、是那些努力把自己活好的孩子。

​如果現在的我們連這樣的事都做不到，那未來我們會失去的，就不只是一條一條年輕的生命，而是對善良、對教育、對規矩、對公道，最後那一點點還願意相信的心。

​祝願每個善良溫柔的孩子，都能好好長大。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
往下滑看更多精彩文章
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

編輯推薦

歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
往下滑看更多精彩文章
TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早-張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
往下滑看更多精彩文章
每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：飲食重複率高者體重下降更多

每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：飲食重複率高者體重下降更多

2026-04-14 11:02 潮健康
健康飲食示意圖。圖／123RF
健康飲食示意圖。圖／123RF

　　

潮健康／林昱彣 外電編譯

　

現代人飲食選擇眾多，尤其高糖、高油與高鈉的「三高食物」處處可見，對於有心想減重者而言，往往需要耗費極大的意志力與重重篩選，才能「吃得相對乾淨」。部分民眾認為減肥應嘗試各種不同的食物以維持「新鮮感」；然而，近期刊載於《Health Psychology》的研究指出，在減重計畫中，採取「單調且高度重複」的規律模式，反而有機會帶來更顯著的減重效果

　

吃得越單調越容易減肥？ 研究：飲食重複率高者體重下降更多

該研究由美國卓克索大學（Drexel University）團隊發起。研究團隊招募了112名參與行為減重計畫（BWL）的過重或肥胖成年人（84.8%為女性，平均年齡52.6歲，平均BMI為34.5）。透過分析受試者在前12週使用應用程式紀錄的每日飲食日誌（每日需記錄至少800大卡才算有效天數），探討「熱量穩定性」與「飲食重複性」對減重成效的影響。

　

初步分析結果顯示，飲食中包含較少獨特食物、重複性較高的受試者，在12週後的體重下降幅度更大。獨特食物的定義為：在受試者的飲食紀錄中，僅被記錄過「一次」的食物項目，即被視為獨特食物。若要被視為重複紀錄的食物，其輸入的名稱必須完全一致。不過，飲料與調味料等2類項目被明確排除，因為其會讓飲食重複性的測量失準。

　

研究指出，飲食紀錄中有超過一半（>50%）是重複食物的受試者，平均減輕了5.9%的體重；相較之下，飲食內容大多為不重複食物的受試者，平均僅減輕了4.3%。統計指出，飲食中不重複食物的比例每減少10%，整體體重減輕的比例預計會增加0.5% ；而重複記錄超過10次的食物比例每增加10%，體重減輕幅度則會增加1.6%。

　

每天熱量穩定更易減重！ 「週末多吃一點」反成意外助力？

除了重複攝取同樣的食物，每天攝取的「總熱量是否穩定」亦是減重成敗的關鍵。研究發現，每日熱量攝取較為穩定（即每天攝取的熱量與12週總平均值偏差較小）的受試者，減重效果較好。具體而言，每天攝取熱量的平均偏差值每增加100大卡，減重的幅度就會減少0.6%

　

不過，研究中也發現一個出乎意料的結果：與平日（週一至週四）相比，週末（週五至週日）攝取較多熱量的受試者，反而減輕了更多體重。針對此現象，研究團隊推測，在週末攝取較多熱量可能讓受試者感到「較少被剝奪感」，進而幫助其在週間更好地調節飲食行為；且本次試驗中，週末多吃的熱量偏差平均皆小於500大卡，或許並未達到會阻礙減重的程度。

　

單調飲食法減重關鍵  專家曝：減少大腦「決策疲勞」

為何單調規律的飲食有助於減肥？研究團隊透過「習慣形成理論」（Habit formation）解釋，當一種行為被反覆執行（例如每天吃一樣的食物、達到特定的熱量目標），該行為就會變得更加自動化執行起來也更不費力。

　

若面對大量的食物選擇，人們的大腦必須不斷進行耗費精力的決策，權衡食物的「享樂價值」與「熱量成本」。過往實驗亦表明，單一餐點中若提供多樣化的食物，人們往往會吃下更多熱量，因為每一種新食物都會帶來額外的享樂價值，促使人們繼續進食；相反地，反覆吃相同的食物能降低大腦對該食物的「享樂飢餓感」，減輕自我控制的負擔。在實際操作上，重複吃固定的餐點或零食，也能讓事前備餐與計算熱量變得更易於管理。

　

最後，研究團隊也提醒，本次試驗為相關性研究，無法完全確定因果關係，且受試者自行記錄熱量也可能存在高估或低估的誤差。但總體而言，若未來想嘗試減重，建立一套規律且固定重複的飲食菜單，減少大腦的決策疲勞，或許是比追求飲食多樣化更輕鬆且容易成功的策略。

　

　

資料來源：Do Routinized Eating Behaviors Support Weight Loss? An Examination of Food Logs From Behavioral Weight Loss Participants

　

　

延伸閱讀：

減脂不必再吃水煮餐？ 營養師揭「9大燃脂食材」提升代謝，還能預防食慾反撲

睡前3小時空腹好處多？ 研究大推「夜間斷食法」：讓身體「真正休息」，還能幫助降血壓

　

原文出處：每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：「單調飲食法」減少大腦決策疲勞

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#減重

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用

最新文章

夏語心45天體脂掉近一半！降到15.8「練出六塊肌」 自曝：累到萬般不想去還是去了

夏語心45天體脂掉近一半！降到15.8「練出六塊肌」 自曝：累到萬般不想去還是去了

#夏語心

女子漾／編輯許智捷 2026.04.23 145
男女備孕保健品怎麼選？營養師完整解析：補對比補多更重要

男女備孕保健品怎麼選？營養師完整解析：補對比補多更重要

#懷孕 #備孕 #營養師

潮健康 2026.04.23 9
飲食控制不能只看熱量：磷鉀攝取管理成外食族新重點

飲食控制不能只看熱量：磷鉀攝取管理成外食族新重點

#健康風險 #飲食控制 #腎臟病

潮健康 2026.04.23 27
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

#補助 #節能補助

女子漾／編輯許智捷 2026.04.23 148
過敏反覆發作：補充益生菌真的有用嗎？關鍵在於「這件事」

過敏反覆發作：補充益生菌真的有用嗎？關鍵在於「這件事」

#益生菌 #保健食品 #生活品質

潮健康 2026.04.23 14
豬支骨黑豆湯

豬支骨黑豆湯

#香菜 #營養

isa小眼睛 2026.04.23 11
最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？
失敗要趁早-張念慈 2026.04.23 3878
別讓工作，雕刻妳成為自己不認得的樣子

別讓工作，雕刻妳成為自己不認得的樣子

#芙莉蓮 #航空 #工作職場 #航空業 #職場生存法則 #中年

月影紗 2026.04.22 18
睡不好、氣色差怎麼辦？營養師揭「熟齡女性關鍵營養素」

睡不好、氣色差怎麼辦？營養師揭「熟齡女性關鍵營養素」

#營養師

潮健康 2026.04.22 16
台灣傳統徵信業者增資佈局全球，啟動徵信產業IP化新局

台灣傳統徵信業者增資佈局全球，啟動徵信產業IP化新局

#台灣 #行銷 #創業 #品牌公關 #劇集 #故事

立達偵探社 2026.04.22 14
18+