2026-04-23 12:02 女子漾／編輯許智捷
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂
準備換冷氣、冰箱的人看過來！2026年住宅家電汰舊換新節能補助上路了，只要把家中老舊冷氣或電冰箱換成一級能效新機，每台就能申請3000元補助，再搭配財政部節能家電退還貨物稅，最高還能再領2000元，等於一台家電最高現省5000元。
尤其夏天即將到來，這波補助不只幫你省購機費，長期還能降低電費支出。這篇一次整理相關資訊。
2026節能補助什麼品項？
經濟部推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，目的是鼓勵民眾淘汰高耗能舊家電，改用節能效果更好的新機，降低家庭用電負擔，也達到節能減碳效果。只要汰換舊冷氣或舊冰箱，並購買能源效率分級標示第一級能效新機且完成安裝，就能申請補助。
補助品項主要有兩種：
冷氣（冷暖氣機）
電冰箱
每台補助3000元，而且不限申請次數、也不限台數。
補助申請期限到什麼時候？
目前補助適用期間為：
新機發票日期：2023年1月1日至2026年12月31日
申請截止日：2027年1月31日（含）
不過要特別注意的是，經濟部明確表示「若補助經費用罄，將提前截止」。也就是說，不是拖到最後一天就一定還能申請，越早辦越安全。
誰可以申請？房客也能領嗎？
申請人必須符合以下條件：
一般自然人（一般民眾）、本國人或外國人皆可
不包含公司、法人、行號，家電安裝地點必須是「表燈非營業用」住宅用戶。
很多租屋族最在意的是：「我不是屋主，可以申請嗎？」答案是：可以。申請人不一定要和電費帳單上的名字相同。
例如：
子女可幫父母申請
房客經房東同意後，也可使用房東的電號申請
所以即使是租屋族，只要條件符合，也能順利領補助。
哪些冷氣、冰箱符合資格？
舊冷氣規定：
窗型、箱型、分離式、移動式冷暖氣機
而且額定總冷氣能力需在：
8000仟卡／小時（kcal/h）以下或9300瓦（W）以下
不包含水冷式冷氣、安裝於汽車、船舶、飛機上的冷氣設備。
舊冰箱規定：
容量必須在800公升以下，且屬於：壓縮式、電動吸收式
不包含展示櫃、開放式冷藏櫃、工作檯式冰箱、醫療、生物用途冷藏設備。
新家電規定：
冷氣與冰箱都必須符合能源效率分級第一級
其中冷氣若是2025年後購買，必須符合最新一級能效標準。建議購買前先上官方網站查詢「補助產品型號」，避免買錯不能申請。
一台能領多少？最多可領多少？
經濟部住宅家電補助每台3000元，且不限次數及申請台數。
例如：
買2台一級能效冰箱＋回收2台舊冰箱，就能領：3000元 × 2台＝6000元
財政部退稅怎麼領？最高再拿2000元
除了經濟部補助，財政部也有「購買節能電器退還減徵貨物稅」。符合條件者，可再申請最高2000元退稅。
適用產品包括：
第一級冷暖氣機
第二級冷暖氣機
第一級電冰箱
第二級電冰箱
第一級除濕機
第二級除濕機
申請期限為購買次日起6個月內，此政策延長至2029年12月31日。也就是說經濟部補助3000元＋財政部退稅最高2000元，總共最高可領5000元，這也是大家最常說的「節能補助＋退稅雙重省」。
申請補助要準備哪些文件？
申請住宅家電汰舊換新補助，必備文件共有：
身分證／護照／居留證影本
本人銀行存摺封面影本
最新一期台電電費單影本（或台電App截圖）
統一發票或電子發票證明
產品保證書或保固卡
廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）
線上申請流程怎麼做？
目前最推薦使用線上申請，流程最快也最方便。
線上申請6步驟
1.進入「住宅家電汰舊換新節能補助」官網
2.點選「線上申請／補件」
3.手機驗證身份
4.上傳證件、存摺封面、電費單
5.上傳發票、保固卡、回收聯單
6.核對資料後送出
郵寄申請怎麼辦？
如果不習慣線上申請，也可選擇郵寄掛號。流程如下：
1.列印申請表（官網下載或超商列印）
2.填寫個人資料與產品資訊
3.黏貼所有證明文件影本
4.附上電費單影本
掛號寄至板橋郵政第8-17號信箱，收件人填寫：經濟部住宅家電汰舊換新節能補助 收。
舊家電回收要收費嗎？
建議直接請購買家電的店家、物流配送單位、經銷商協助回收。原則上通常免費回收。但最重要的是一定要拿到「廢四機回收聯單第三聯」，且一台家電＝一張回收聯單，少一張都不行。
補助款多久會入帳？
審核通過後，補助金會直接電匯至申請人本人帳戶，匯款名稱通常會顯示：家電汰換補助款，若突然看到一筆陌生款項，不用太緊張，很可能就是補助金到了。
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