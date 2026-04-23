2026-04-23 15:02 潮健康
男女備孕保健品怎麼選？營養師完整解析：補對比補多更重要
很多人開始備孕時，第一個問題通常是：「我要吃什麼才容易懷孕？」而這件事，不只是女生要做，男生的精子品質同樣關鍵。以下由《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師，從營養角度一次整理男女備孕重點以及男女備孕保健品怎麼選。
備孕男女不是一起吃就好！補充方向完全不同
許多人以為備孕營養就是「一起補葉酸、多吃健康食物」，但實際上男女的生理機制不同，營養需求也完全不同。也因此，備孕營養的關鍵不是吃得多，而是吃得「對」。
女性備孕吃什麼？營養重點：穩定週期、養出好卵子
女性在備孕階段，最重要的是讓身體維持穩定的生理週期，同時提供卵子良好的發育環境。游子嫻營養師整理女性備孕期間的關鍵營養素：
- 女性備孕關鍵營養素1：葉酸
葉酸是懷孕初期胎兒發育的重要基礎營養，有助於核酸與核蛋白的形成以及胎兒的正常發育與生長。除了可以透過保健品補充外，深綠色蔬菜與豆類也是常見來源。
- 女性備孕關鍵營養素2：肌醇
肌醇（Inositol），又稱維生素B8，與荷爾蒙調節及生理機能穩定有關，對於備孕體質調整有一定幫助。
- 女性備孕關鍵營養素3：魚油
魚油中的DHA與EPA，屬於脂肪酸的一種，有助於調整體質與抗發炎反應，同時也被認為與卵子品質及早期胎兒發育環境有關，常見來源包括鮭魚、鯖魚等深海魚類。
男性備孕吃什麼？營養重點：幫助精子生成、提升抗氧化力
游子嫻營養師指出，相較女性，男性備孕更容易被忽略，但實際上精子品質對受孕成功率影響極大，男性備孕的重點在於：讓精子有足夠數量、活動力足且品質好。
- 男性備孕關鍵營養素1：鋅
鋅是男性生殖系統中最重要的微量元素之一，參與睪固酮代謝與精子生成過程。如果平常外食多、海鮮攝取不足，其實很容易攝取不夠。
- 男性備孕關鍵營養素2：精胺酸（L-Arginine）
它屬於胺基酸的一種，參與體內一氧化氮生成，有助於循環與生理機能支持，間接影響精子活動力。
- 男性備孕關鍵營養素3：維生素B群
維生素b群是參與能量代謝與胺基酸代謝，有助於維持精神與體力狀態，對精子品質也具有很大的幫助。
如何備孕成功？這4大NG行為千萬要避免！
備孕過程中，營養師游子嫻提醒，除了補充營養之外，有些生活習慣也可能會降低受孕機率，這4件事在備孕期間盡量避免：
- 避免喝酒
酒精會直接影響身體新陳代謝與營養素利用，對調整體質有負面影響。
- 避免抽菸或二手菸
菸品中的氧化壓力來源，會同時影響精子與卵子品質，是備孕族群需要優先避免的因素。
- 避免長期熬夜
睡眠不足會影響荷爾蒙節律與排卵機制，建議維持規律作息，睡眠時間約6～8小時。
- 減少與環境賀爾蒙的接觸
現代人常忽略的「環境賀爾蒙」，例如塑膠容器、高溫加熱塑膠等，也可能長期影響身體調節。
男女備孕吃什麼保健食品？7大營養素必知！
備孕期間如果日常飲食較不規律，或外食比例偏高，確實可以適度透過保健品作為營養補充的輔助。不過游子嫻營養師提醒，許多人在備孕初期容易出現「一次補很多」的情況，反而忽略真正應該優先補足的關鍵營養。
以下整理目前備孕族群最常詢問的7大營養素，並分別從女性與男性的需求重點來進行說明：
女性備孕保健食品挑選重點
- 肌醇
肌醇在備孕族群中常被提到，主要與生理機能調節有關。常見補充劑量約500～1000毫克，通常會建議在備孕期間規律補充，確認懷孕後再依專業建議調整。
- Q10（輔酶Q10）
Q10屬於參與細胞能量代謝的營養素，近年在備孕族群中討論度很高。一般補充量約15～30毫克即可，但營養師也提醒，若正值懷孕、哺乳或有使用抗凝血藥物者，需先詢問專業人員，不建議自行長期使用。
- 葉酸
葉酸幾乎是所有備孕建議中一定會出現的營養素。主要與細胞分裂及胎兒早期發育有關，建議在懷孕前就開始規律補充，常見建議攝取量約600微克。
- 魚油（DHA／EPA）
魚油中的DHA與EPA屬於必需脂肪酸，與整體營養補充及體質調整有關。挑選上建議優先選擇rTG型態、腥味較低的產品，常見補充量約1000毫克左右。
男性備孕保健食品挑選重點
- 維生素B群
B群主要參與能量代謝，對於工作壓力大、作息不規律的族群特別常見。若飲食均衡通常不一定缺乏，可視生活型態作為輔助補充即可。
- 鋅
鋅是男性備孕中最核心的礦物質之一，與生殖機能與精子生成密切相關。一般建議每日攝取約15毫克，長期攝取不足可能影響整體生理表現。
- 瑪卡
瑪卡近年在男性保健中相當熱門，含有多種胺基酸與植物營養素，常被用於體力與生理機能補充。品種上常見紅瑪卡、黑瑪卡，建議依產品標示補充，常見劑量約500～2500毫克。
游子嫻營養師提醒，備孕其實是夫妻雙方共同的準備過程，一般會建議在備孕前3～6個月就開始進行調整，讓營養補充、作息與生活習慣都有足夠時間逐步穩定下來，如此一來，整體受孕條件也會更完整且理想。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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