2026-04-25 10:01 潮健康
沒生病卻常疲倦、情緒起伏？專家分享「慢性低度發炎」可能與壓力呈現相關性
你可能沒有發燒、沒有紅腫疼痛，卻長期感到疲倦、睡眠品質下降、體重難以控制，甚至情緒起伏不定。這些看似零碎的身體訊號，背後可能隱藏著「慢性低度發炎」的影響。現代高壓生活與精緻飲食型態，正讓許多人處於無聲卻持續的發炎循環之中。健康管理師張恆恩分享：應從餐桌開始調整抗發炎飲食，並結合壓力調節策略，作為日常健康管理的重要方向之一。
什麼是慢性低度發炎？現代人的隱形健康背景
發炎是一種免疫反應，當身體遭遇傷害、感染或刺激時，免疫系統透過釋放細胞因子等物質清除危害並修復組織。急性發炎通常短暫且有明顯症狀（如紅、腫、熱、痛）。慢性發炎則是沒有明顯外在症狀、但持續數月甚至數年，會在不覺中干擾身體健康。
慢性發炎不是單一疾病，而是一種長期生理失衡狀態，可能與多種因素交互作用，包含飲食不平衡、壓力、睡眠不足、肥胖與環境毒素等。研究指出，這種持續的免疫反應可能與細胞壓力與免疫調節變化相關，並與多種健康風險存在關聯。
抗發炎明星食材與背後的生物學
根據《The American Journal of Clinical Nutrition》與《Nutrition Reviews》發表的系統性回顧，地中海型飲食與較低CRP及IL-6濃度呈現相關性。此飲食模式強調高比例植物性食材與健康脂肪來源。
- 富含 Omega-3 的深海魚（鮭魚、鯖魚）：提供 EPA、DHA，能轉化為專解素（resolvins），與身體調節機制相關。
- 堅果與種子（核桃、杏仁、奇亞籽）：含抗氧化維生素 E、礦物質和良好脂肪，有助調節免疫訊號。
- 莓果（藍莓、草莓等）：富含花青素，能降低氧化壓力與發炎分子。
- 十字花科蔬菜（花椰菜、青花菜）：含蘿蔔硫素，與發炎相關機制的調節有關。
- 薑黃與辛香料：含薑黃素等化合物，能影響發炎相關酵素與基因表現。
- 綠茶與抗氧化飲品：含 EGCG 等多酚，與維持生理平衡相關。
這些食材富含多酚、類黃酮與不飽和脂肪酸，有助於降低氧化壓力並支持身體平衡。
抗發炎不是節食革命，而是全方位生活重組
抗發炎飲食的核心不在於極端限制，而是降低促發炎刺激、提升修復性營養素比例。世界衛生組織（WHO）與美國心臟協會（AHA）皆建議減少添加糖與加工脂肪攝取，同時增加膳食纖維與天然脂肪來源。
研究顯示，血糖劇烈波動與慢性壓力皆可能促使發炎因子上升，因此穩定血糖、規律作息與壓力管理同樣重要。健康飲食調整並非依賴單一食物，而是重新建構飲食、睡眠與生活節奏的長期策略。
雙軌調節新趨勢：香氣在日常放鬆情境中的輔助角色
台灣芳療協會會長張元霖指出，慢性低度發炎與壓力荷爾蒙皮質醇長期偏高存在關聯。當交感神經長期處於亢奮狀態，身體更容易進入促發炎循環。因此，在飲食結構調整之外，必須同步介入神經系統的調節機制，透過嗅吸香氣或日常放鬆儀式，協助人們在壓力狀態下建立身心放鬆的節奏。可使用純正薰衣草、佛手柑、乳香、甜馬鬱蘭與岩蘭草等精油，作為日常放鬆情境中的香氣選擇。
當飲食結構調整與神經調節同步進行，作為整體生活調整的一部分，才能真正建立現代人所需的抗發炎生活模式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：