2026-04-27 19:05 潮健康
運動真的越多越好嗎？認識過度訓練的風險
破壞與重建的邊界：運動生理學
「No Pain, No Gain」是許多健身與耐力運動愛好者的鐵律，社會也普遍將高頻率、高強度的運動視為高度自律的表現。
正欣診所經理姚潘柔指出，從生物學來看，運動對健康的影響，與強度與恢復狀態有關。運動的本質是一種「計算過的物理性破壞與氧化壓力」，身體為了適應這種壓力，會在休息期間啟動「超補償機制（Supercompensation）」，這才是肌肉生長與心肺強化的重要來源之一。
姚潘柔經理直言：「在企業營運的邏輯中，這就像是資本支出與回收的關係。當破壞的頻率（訓練量）大於重建的速度（修復力），身體就會進入『資不抵債』的狀態，臨床上稱為『過度訓練症候群（Overtraining Syndrome, OTS）』。
HPA軸的過載與免疫「開窗期」
過度訓練究竟會對身體造成什麼實質傷害？其底層病理機制在於「內分泌調節變化」與「細胞激素發炎」。
當身體長期處於超出負荷的訓練壓力下，「下視丘-腦垂體-腎上腺軸（HPA Axis）」會被迫持續全速運轉，導致壓力荷爾蒙（皮質醇 Cortisol）長期處於高水位。這種慢性的高皮質醇狀態，可能影響合成性荷爾蒙（如睪固酮）的分泌，導致身體從「合成代謝（Anabolism）」強制切換為「分解代謝（Catabolism）」，也就可能影響肌肉狀態。
此外頂尖運動免疫學研究證實了「開窗理論」，在一次極高強度的訓練後，人體的免疫防線（如自然殺手細胞與黏膜的 sIgA 抗體）會出現長達 3 至 72 小時的短暫變化期，若未經充分恢復又再次訓練，免疫狀態可能受到影響，這解釋了為何過度訓練者可能增加不適發生機會。
精準修復：從營養介入作為營養調整的一部分
面對過度訓練引發的身體負荷失衡，單純的「睡覺休息」往往不足以填補巨大的生化赤字。
正欣診所營養師江庭萱分析，過度訓練會在中樞神經與周邊組織累積大量的「活性氧類（ROS）」與促發炎細胞激素（如 IL-6）。此時，必須採取極具針對性的臨床營養介入策略：
運動是一把雙面刃，放棄「越多越好」的盲目追求，將「精準監控與科學修復」納入訓練計畫，才是確保代謝健康與體能進步的重要方向之一。
免責聲明： 本文為健康資訊具體生命特性介紹，非作為醫療診斷或治療依據，最終結果依個人情況異同將有所調整。若有特別體質，建議諮詢專業醫師。
延伸閱讀：
參考文獻：
- Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., … & Urhausen, A. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Medicine & Science in Sports & Exercise, 45(1), 186-205. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318279a10a
- Smith, L. L. (2000). Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(2), 317-331. https://doi.org/10.1097/00005768-200002000-00011
- Gleeson, M. (2007). Immune function in sport and exercise. Journal of Applied Physiology, 103(2), 693-699. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00008.2007
原文出處：運動真的越多越好嗎？認識過度訓練的風險