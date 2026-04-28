2026-04-28 19:02 潮健康
勃起功能障礙竟是「這病」徵兆？ ACC：不夠硬、硬不久恐與6件事有關
潮健康／編輯部
不少男性在出現勃起功能障礙時，第一反應往往是「最近太累了」、「壓力太大」，甚至覺得只是年紀增長、性能力自然下滑；但在醫師眼中，這件事未必只是兩性生活不順，反而可能是血管提早老化的警訊
美國心臟病學會（ACC）刊載之 2024 年Princeton IV 共識指出，對尚未出現明顯胸痛、喘息或已知心血管疾病的男性來說，勃起功能障礙應被視為動脈粥樣硬化心血管疾病的重要風險線索。原因在於，陰莖血管的口徑比心臟冠狀動脈更細，一旦全身血管內皮功能開始受損，往往會先反映在勃起品質，而不是立刻演變為心肌梗塞或中風。
換句話說，很多人以為只是「那方面不行了」，但在某些情況下，真正亮紅燈的其實是整體心血管風險。這也是為何愈來愈多國際專家主張，當男性主訴勃起品質變差時，不該只把焦點放在性表現本身，更該一起檢查血壓、血糖、血脂與整體血管健康。
勃起功能障礙與三高、抽菸、肥胖高度重疊 不是巧合
臨床上，勃起功能障礙與高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、缺乏運動等問題常常同時出現。這些因素不只會傷害全身血管，也會讓陰莖局部血流灌注下降，導致勃起不易維持。尤其是本身已有代謝症候群或腰圍過粗的男性，若開始反覆出現「不夠硬」、「維持不久」或晨間勃起減少等狀況，更不應單純視為短期疲勞。
過去不少人把勃起障礙視為尷尬話題，傾向拖延就醫或自行購買壯陽藥，但這樣做反而可能錯失及早揪出冠心病、動脈硬化的機會。對醫師而言，性功能問題有時正是少數會驅使男性走進診間的開端，因此更應把握這個時機做完整風險評估。
ACC 指出，對處於邊緣到中度風險的男性來說，可先進行「未來10年心血管疾病風險試算（Framingham Risk Score）」；而若屬疑似血管性勃起功能障礙，即使表面風險不算太高，也可考慮進一步接受冠狀動脈鈣化分數（CAC）評估，幫助更精準判斷未來心血管事件的可能性。這代表勃起功能障礙已不再只是泌尿科問題，而是男性中年健康檢查的重要切入點。
特別是 40 歲以上、又合併抽菸、三高、肥胖、家族心血管病史的族群，更應把它視為「整體健康警訊」。若能在這個階段及早調整生活型態、控制慢性病，往往比等到心臟或腦血管發生重大事件後再補救，更有機會降低長期風險。
威而鋼不是人人都能吃！ 這類人亂用恐增加風險
PDE5 抑制劑如威而鋼、犀利士，確實是常見治療方式；但美國心臟學會 2024 年也提醒，若患者本身因心絞痛或心血管疾病正在服用硝酸鹽類藥物，就不應與 PDE5 類藥物併用。原因在於兩者都可能導致血壓下降，若一起使用，恐引發危險性低血壓，甚至增加不良健康結果風險。
也就是說，壯陽藥不是不能用，而是更需要在醫師評估下使用。特別是已知有心臟病、曾經做過心導管、或經常胸悶胸痛的男性，更不能自行買藥嘗試。否則短期內也許能改善勃起狀況，卻可能同時放大用藥風險。
醫師提醒，真正理想的處理方式，不是把勃起功能障礙單獨切開來看，而是一起檢查血壓、血糖、血脂、腰圍、體重與生活型態。因為對許多男性來說，性生活問題往往是少數會驅使他們就醫的理由，但真正該處理的，往往是背後尚未被控制的慢性病風險。
若能趁早戒菸、減重、養成運動習慣，並把三高控制好，不只性表現有機會改善，也能同步降低未來心肌梗塞、中風風險。相反地，若只把焦點放在短期效果，卻忽略整體血管健康，就容易讓小問題一路演變成大事件。
總的來說，勃起功能障礙並不代表一定有心血管疾病，但它確實可能是非常早期的身體警訊。若症狀反覆出現超過 3 個月，或伴隨胸悶、喘、容易疲累等狀況，建議及早就醫，由泌尿科與心血管科共同評估，別把血管求救訊號誤認成只是「最近狀態不好」。
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