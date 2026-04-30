2026-04-30 19:02 潮健康
吃高蛋白不一定健康？ 別埋頭照抄網紅菜單 亂補恐讓「腎臟過勞」
潮健康／編輯部
近年從健身族到減重族，高蛋白飲食幾乎成了「健康生活」的代名詞。早餐高蛋白飲、運動後乳清蛋白，甚至連外食便當也主打增肌高蛋白，讓不少人逐漸相信：蛋白質吃越多越好。但醫界提醒，這套邏輯並不適用所有人，尤其本身若已有高血壓、糖尿病、肥胖、家族腎病史，或健檢曾出現蛋白尿、eGFR下降，更不能輕忽腎臟長期負擔。
高蛋白不是人人適合 腎病高風險族群更要小心
KDIGO 2024 慢性腎臟病指引指出，成人CKD患者的蛋白質攝取建議約為每公斤體重0.8 克；若屬病程進展高風險族群，應避免長期高於每公斤1.3 克。這個建議之所以重要，是因為不少人看到健身菜單後，直接照單全收，卻沒有先確認自己的腎功能是否正常。
對腎臟來說，長期高蛋白攝取可能增加腎絲球過濾壓力。若原本腎功能就不穩定，或已存在早期慢性腎臟病，長期下來反而可能讓腎臟更吃力。也因此，真正需要的不是盲目跟風，而是依自己的健檢數據與健康風險，決定蛋白質該吃多少。
慢性腎臟病最大的問題之一，就是早期常常沒有明顯症狀。很多人是在健檢時才發現尿蛋白異常、肌酸酐偏高，或eGFR 比前一年又更低，才驚覺腎功能可能早已亮黃燈。JAMA Network Open 2024 一項大型研究指出，即使只是早期腎臟病變，例如蛋白尿或輕度 eGFR 下降，未來 5 年仍與較高的醫療支出與健康照護負擔有關。
研究也顯示，即使已把高血壓、糖尿病等因素納入校正，蛋白尿與輕度腎功能下降仍然與額外健康成本獨立相關。這說明了一件事：早期腎病不是「還不嚴重就不用管」，反而是最值得及早介入的階段。
泡泡尿、健檢紅字最容易被忽略 卻可能是腎在求救
不少人只要沒有水腫、腰痛或明顯不舒服，就覺得自己應該沒有腎病；但臨床上，早期CKD本來就可能幾乎沒症狀。像是泡泡尿持續不散、尿液檢查反覆出現蛋白尿、健檢報告上的eGFR 持續下降，都不該一看而過。
尤其年輕族群常因外表看起來健康，就低估腎病風險；但若本身有三高、常熬夜、外食重鹹、習慣喝含糖飲料或長期服用止痛藥，都可能讓腎臟慢慢承受額外壓力。等到出現明顯疲倦、水腫、食慾不振時，往往已經不是最早期。
KDIGO 2024 也強調，現代腎病照護不是只看藥物，而是把生活型態管理放在非常核心的位置。除了蛋白質攝取外，真正會影響腎功能的還包括血壓控制、血糖穩定、體重管理、戒菸、減少高鹽高糖飲食，以及避免不必要的止痛藥與傷腎補充品。
換句話說，護腎從來不是只靠某一項「超級食物」，而是整體生活型態是否長期對腎臟友善。與其迷信單一保健品，不如先回頭檢視自己的飲食、運動與慢性病控制。
很多人一聽到護腎，就想到「多喝水」。但National Kidney Foundation2024 衛教資料提醒，真正的健康補水，是維持適當水分平衡，而不是盲目灌水。對一般人來說，足夠水分當然重要；但若已屬晚期腎臟病或腎衰竭患者，反而可能需要限制水分，否則可能導致體液堆積、增加身體負擔。
因此，網路上流傳的「狂喝水排毒」、「喝超多水就能護腎」，並不是適合所有人的健康建議。真正安全的作法，仍是依個人病況與醫囑調整。
對健康、運動量高且無腎病風險者來說，合理補充蛋白質當然有其角色；但若本身已是慢性腎臟病高風險族群，或健檢數字已經出現異常，就不該直接照抄網紅菜單。真正安全的做法，是先確認自己的腎功能、尿蛋白與慢性病狀況，再由醫師或營養師量身調整飲食。
總的來說，腎臟病最可怕的，不是一定很快惡化，而是它常常「沒感覺」。而現在最常見的風險之一，正是看似健康的高蛋白與補充習慣，掩蓋了早期蛋白尿、eGFR下降的警訊。若健檢報告反覆出現異常，請別只想著補更多，而是先確認腎臟是否真的負荷得起。
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