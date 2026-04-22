2026-04-22 17:45 立達偵探社
台灣傳統徵信業者增資佈局全球，啟動徵信產業IP化新局
在轉型壓力下，長期被視為神祕且處於灰色地帶的徵信產業，正掀起一場品牌革命。2025年，立達國際徵信有限公司宣佈增資至新台幣2,750萬元，並同步啟動一系列IP內容化策略。此舉引發創投與行銷界關注：一家以特殊勞務為核心的徵信社，為何投入大量資本和創作人力深耕「聲音經濟」？
立達國際徵信有限公司的執行長謝智博，以資深行銷人的視角解析，徵信業如何從個案委託模式，轉化為具備長尾效應的內容資產模型，並揭示了加入世界偵探協會（World Association of Detectives, W.A.D.）後的全球佈局。
徵信業內容資本化：將沉沒資訊轉化為品牌資產
過去，徵信業核心資產多為結案資料，雖涵蓋社會觀察、行為心理與法律實務，卻長期封存，難以再創價值。為突破限制，立達攜手咳咳文化聯盟與中國廣播公司，推出以台灣為背景的偵探廣播劇《宅爾摩斯的萬事屋》，將真實案例改編為可重複傳播的內容IP，讓單次服務轉為長期累積的數位資產。此類內容具高黏著度，可隨收聽數成長，持續放大品牌效益並降低獲客成本。
同時主持中廣流行網節目「徵信阿宅的萬事屋」的謝智博指出，Podcast與廣播劇的受眾專注度高，能建立深層情感連結，相較短影音更具長效影響力，是品牌滲透的重要媒介。
實務轉譯建立信任：打造差異化護城河
謝智博強調，徵信業競爭關鍵不在價格，而在真實性與專業轉譯能力。《宅爾摩斯的萬事屋》有別於一般虛構作品，其魅力來自真實案例基礎與專業經驗。他結合電台主持與第一線辦案經歷，將複雜案件轉化為易於理解的敘事，建立台灣本土偵探內容特色。「市場不缺故事，缺的是能連結實務與社會現實的深度內容。」他表示，節目融入偵查與法律觀點，在潛移默化中建立聽眾的專業認知，提升品牌信任與指名度。
跨國協作與技術共享：加入W.A.D.後全球佈局
除了在內容端發力，立達在營運層面的國際化進度同樣令人矚目。2024年，立達正式加入世界偵探協會，此舉不僅標誌著榮譽，更是謝智博深思熟慮後的全球供應鏈佈局。
隨著海外資產佈局增加，跨境調查需求也隨之激增。謝智博指出，立達透過與日本、韓國、菲律賓等國偵探機構的技術共享與協作，已具備一定程度的全球調查蒐證能力。他將此比喻為偵探業的「聯邦制」，藉此降低海外營運成本，並極大化服務範疇，讓公司從區域型企業轉型為具備國際協調能力的調查機構，從而建立企業化形象、吸引高端企業客戶具備極佳的品牌背書效果。
全案經營模式：從前端流量到服務轉化的完整漏斗
展望未來，謝智博表示，《宅爾摩斯的萬事屋》只是起點。立達將延伸至影音授權與教育培訓，建立從流量吸引、專業諮詢到實體調查的完整商業模式。2025年增資亦將投入調查技術研發與內容製作升級。
謝智博坦言，徵信業轉型仍須面對產業既有的灰色印象，但透過IP化與國際化，有望重塑形象。這場由聲音驅動的變革，不僅重新定義調查服務價值，也可能成為台灣徵信業邁向現代企業化的關鍵轉折。