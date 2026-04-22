2026-04-22 11:11 女子漾／編輯許智捷
吳怡霈早餐戒掉「這一類」2個月找回川字肌！營養師曝3種低GI早餐：吃對不怕暈碳
早上吃什麼，真的會影響一整天的狀態。藝人吳怡霈近日在IG分享，她和先生花了2個月調整早餐習慣，將過去常吃的肉蛋吐司、鐵板麵、饅頭夾蛋等高油、精緻澱粉早餐，改成「三聖杯」晨起飲品，包括檸檬水、西芹汁與果昔。沒想到短短2個月，不只氣色變好，小腹也明顯變平坦，甚至找回讓人羨慕的川字肌，精神狀態也跟著提升。
如果不想一下子改成只喝晨起飲品，也可以從早餐內容慢慢調整，以下整理3種簡單又營養的低GI早餐組合，讓你不用餓肚子，也能吃得清爽有活力。
早餐最怕一早就吃太多精緻澱粉
專業營養師徐佳靖在World Gym Blog中提醒，早餐應盡量避免白吐司、饅頭、肉包等食物。像一般饅頭多以白麵粉製成，屬於精緻澱粉，若一早就攝取過量，容易造成血糖波動，長期下來也可能影響體重控制與情緒穩定，甚至提高糖尿病風險。
很多人以為早餐吃澱粉才有力氣，但關鍵不是「完全不吃澱粉」，而是要避開過度精緻、油膩又缺乏營養密度的組合。像肉蛋吐司、鐵板麵、饅頭夾蛋雖然方便又有飽足感，但若經常搭配油煎、醬料與精緻麵粉，熱量與油脂很容易默默超標。
3種低GI選擇早餐
3種低GI選擇早餐
低GI早餐推薦1：無糖燕麥＋豆漿或牛奶
想要早餐吃得簡單又有飽足感，燕麥是很適合的選擇。建議選用乾燥、無糖的麥片或燕麥，再搭配無糖豆漿或牛奶攪拌，不只能補充膳食纖維，也能增加蛋白質攝取，讓早上的血糖變化更穩定。
不過要特別注意，千萬不要為了方便，直接用市售罐裝燕麥飲取代。許多罐裝燕麥飲為了提升口感，可能額外添加糖分，反而讓原本想吃健康早餐的初衷大打折扣，一不小心就把糖分喝下肚。
低GI早餐推薦2：蔬菜沙拉＋原型澱粉＋豆漿
想吃得清爽一點，可以選擇全蔬菜沙拉，再淋上油醋醬，既開胃又不會太有負擔，很適合夏天早晨。如果擔心只吃蔬菜容易餓，也可以搭配優質原型澱粉，像是地瓜、馬鈴薯、玉米等，比起白吐司、饅頭這類精緻澱粉，更能提供飽足感。
蛋白質來源則可以選擇無糖豆漿，讓早餐不只有蔬菜與澱粉，也能補足身體需要的蛋白質。整體來說，這樣的組合清爽、簡單又兼顧營養，很適合想減少油膩早餐、避免一早暈碳的人。
低GI早餐推薦3：早餐店蔬菜蛋餅+無糖豆漿
如果真的很想吃早餐店，也不是完全不行，重點是要選對組合。可以選擇蔬菜蛋餅，或是里肌肉全麥吐司，盡量避開鐵板麵、奶茶、油炸類與過多醬料，讓早餐不要一開始就變成高油、高糖、高精緻澱粉組合。
原則很簡單，當早餐吃到精緻澱粉時，記得搭配大量蔬菜與纖維質，例如加生菜、小黃瓜、番茄，或選擇全麥吐司取代白吐司。這樣能幫助減緩血糖上升速度，也能增加飽足感，吃完比較不容易昏沉想睡。
精緻澱粉因加工過程流失多數纖維、維生素B群與營養素，營養價值相對較低，若長期大量攝取，可能增加糖尿病風險、體重上升與情緒波動。營養師建議，日常飲食可將澱粉比例調整為餐盤的1/3，並優先選擇地瓜、燕麥、糙米等非精緻澱粉，再搭配足量蔬菜與蛋白質，才能補足纖維與營養，吃得更健康。
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