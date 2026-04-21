心理師選書｜《學校不會教的人生課》：找尋人生定位，擁抱與眾不同的自己

小時候，你的夢想是什麼？

我還記得，我小時候的夢想是成為一名老師和作家。

為什麼想成為老師呢？我想一部分是因為當時我所能認識的職業相當有限，不像現在網路發達，能看到各式各樣的工作；另一部分則是，我希望自己也能像老師一樣，在講台上分享知識與經驗。吸引我的並不是能站上台的光芒，而是那份能「分享」的快樂。

長大後，雖然我沒有成為學校老師，卻意外踏入了演講領域，幸運地成為一名講師。也承蒙朋友的邀約與推薦，出道之後演講邀約越來越多，內容也越來越量身訂做，上周剛結束一場直覺式塔羅體驗工作坊。對我來說，這也算是老師的一種。

至於想成為作家的原因則是很單純，就是喜歡書寫。既然都動筆了，自然也希望能被更多人看到。我很幸運地出了兩本親子教養書，雖然讀者沒有成千上萬，但陸續收到讀者的心得分享，讓我深受感動。

如果以我兒時夢想為標準，有一個人，簡直完美達成了我的目標。

那就是丹鳳高中的宋怡慧老師，她是台灣TOP1的教師暢銷作家。她十年來，寫了13本書，曾有一年連續出版了3本，產出的速度恐怕比許多人的閱讀速度還快，而且本本席捲暢銷榜。

最近，怡慧老師出版了《學校不會教的人生課》，書中有些文字讓我特別有感。

其中一篇標題寫著：「我不是沒朋友，但為什麼還是覺得格格不入？」不知你是否曾有同樣的困惑呢？

我不敢說自己的人緣很好，但應該不算差，至少每個求學階段都有交到值得信賴的朋友。然而，或許因為從小罹患乾癬症的關係，這份疾病經常讓我覺得和其他人有層隔閡，後來年紀漸長，透過書寫逐漸接受自己注定與他人不同的命運。

妹妹曾問：「會不會是因為你有那樣的經歷，才有題材可以寫文章？」

我的答案：「是，也不是。」生病的經歷確實是書寫的題材與動力，但我也不局限於此。況且，並非每個生病的人，都會選擇走上寫作之路。

我很認同怡慧老師所說：「與世界不那麼契合，並不意味著失敗，而是你勇於選擇傾聽內心的聲音，朝向那條由自己親手設計過的人生方向奔跑。」

和別人不一樣並非失敗，雖說是一種限制，但正因為這份限制，我們才可以和別人不一樣，人生才會變得有趣起來。

我很喜歡怡慧老師在書中所寫的：也許，「格格不入」的問題從來不在於你，而是在於你尚未抵達那個真正屬於你的人生位置。

就如同我在研究所時期書寫自我敘說，分享生病歷程、陪伴乾癬病友走了一段路。畢業後，我成為心理師，初期所接的演講多與分享生病經驗有關，再到出版親子教養書籍，我的行動大多是聽從內在對我的召喚。

我知道，如今的我，慢慢找到自己的位置了。那你找到那個真正屬於你的人生位置了嗎？

如果你現在也正處於那種「格格不入」的孤獨感中，或者對於未來感到迷惘，我想邀請你一起走進這本書。

怡慧老師的這本《學校不會教的人生課》，就像是一份溫柔的導引，帶領我們找尋屬於自己的人生位置。讓我們在文字中，一起親手設計自己的人生吧。