水腫不是胖！營養師揭「身體缺這個」也會腫：高鹽、久坐、蛋白質不足都中

2026-04-21 11:32 女子漾／編輯許智捷
水腫不是胖！營養師揭「身體缺這個」也會腫：高鹽、久坐、蛋白質不足都中。圖片來源：pexels
水腫不是胖！營養師揭「身體缺這個」也會腫：高鹽、久坐、蛋白質不足都中。圖片來源：pexels

明明體重沒有增加，早上起床臉卻腫一圈，到了下午小腿緊繃、腳踝像消失，甚至戒指突然變難拔？許多人第一反應會以為自己「是不是胖了」，但其實這可能是身體正在水腫。所謂水腫，是體內水分代謝失衡，導致組織間液體過多累積。簡單來說，就是水分沒有順利被代謝出去，反而卡在不該停留的位置。

編輯推薦

水腫原因1：重口味飲食讓身體「留住水分」

很多人的水腫，其實是吃出來的。麻辣鍋、泡麵湯頭、鹹酥雞、加工食品、醃漬物，都是容易讓鈉攝取超標的高鹽食物。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

當體內鈉離子過多，身體為了維持滲透壓平衡，就會把水分留在體內，導致臉腫、手腫、腿腫。這也是為什麼前一天晚上吃太鹹，隔天起床特別容易「臉一秒膨脹」的原因。換句話說，水腫不一定是水喝太多，而是鈉太多、排不出去，讓身體被迫進入「儲水模式」。

水腫原因2：久坐久站，讓下半身循環卡住

上班族、櫃姐、服務業、長時間通勤族，也都是水腫高危險群。長時間維持同一姿勢，血液與體液容易受到重力影響，堆積在下肢，尤其是小腿與腳踝最明顯。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

營養師徐佳靖指出，肌肉收縮原本就像身體裡的「幫浦」，能幫助液體回流到靜脈與淋巴系統。當人久坐不動、久站不走，這個幫浦功能變弱，水分自然更容易卡在腿部。所以有些人一整天坐辦公室，到了晚上鞋子變緊、小腿變硬，並不是突然胖了一圈，而是循環真的被「按下暫停鍵」。

水腫原因3：蛋白質吃太少，水分也容易跑錯地方

很多人減肥時只顧著少吃，卻忽略蛋白質攝取，反而讓水腫更明顯。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

血液中的白蛋白負責維持膠體滲透壓，幫助水分留在血管內。如果長期蛋白質攝取不足，水分就可能從血管滲到組織間隙，造成水腫。這種情況常見於過度節食、營養不均或蛋白質攝取不足的人身上。也就是說，想消水腫不是只靠少吃，而是要吃對。雞蛋、豆腐、魚肉、雞胸肉、無糖豆漿、乳製品等，都是日常可補充的蛋白質來源。

改善水腫這樣做

想消水腫，第一步是喝夠水

很多人水腫時會直覺少喝水，擔心越喝越腫，但這其實是常見迷思。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

當身體感覺缺水時，反而可能啟動保水機制，讓水分更不容易排出。徐佳靖營養師也提醒，想改善多數因飲食過鹹或循環不佳造成的水腫，重點在於幫助身體「排鈉」與「利尿」，而不是一味限水。適量補水能幫助代謝廢物，也有助於讓多餘鈉離子排出。若平常很少喝水、又常吃重口味，身體就更容易進入水分代謝不順的狀態。

高鉀食物是排鈉小幫手，香蕉、奇異果、菠菜都可吃

想從飲食改善水腫，高鉀食物是很重要的關鍵。鉀離子有助於平衡體內鈉離子，幫助排出多餘鈉與水分，因此常被視為消水腫飲食中的重要營養素。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

日常可選擇的高鉀食物包括香蕉、奇異果、酪梨、菠菜、地瓜葉等。若前一天吃得比較鹹，隔天飲食可以增加蔬菜、水果與原型食物比例，減少加工食品與重鹹湯品。不過要注意，若本身有腎臟疾病、需限制鉀攝取，或正在服用特定藥物，不建議自行大量補充高鉀食物，應先詢問醫師或營養師。

咖啡因可適量，但別把咖啡當水喝

適量咖啡因具有利尿作用，對部分人來說能幫助排出多餘水分。不過咖啡、茶飲不應完全取代白開水，尤其若選擇含糖手搖飲、奶精飲品，反而可能增加熱量與身體負擔。比較理想的方式是以白開水為主，再搭配適量無糖茶或黑咖啡。若本身容易心悸、睡眠品質差、胃食道逆流，咖啡因攝取就要更謹慎。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

運動、伸展、按摩，讓身體幫浦重新啟動

除了飲食，活動量也是改善水腫的重要關鍵。適度有氧運動、重訓、伸展或腿部按摩，都能透過肌肉收縮促進血液與淋巴循環，讓身體代謝效率變好。對久坐族來說，不一定要一次運動很久，先從每小時起身走動、踮腳尖、轉腳踝、伸展小腿開始，就能減少下肢液體堆積。晚上回家也可以搭配抬腿或輕柔按摩，幫助腿部放鬆。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

多數輕微水腫與生活習慣有關，例如吃太鹹、睡不好、久坐久站、經期前後等。但若水腫持續不退、越來越嚴重，或合併呼吸喘、胸悶、尿量異常、單側腿部腫脹疼痛、極度疲倦等情況，就要提高警覺。

World Gym Blog 也提醒，心臟、肝臟、腎臟功能異常，或部分藥物影響，都可能造成病理性水腫。這類情況不能只靠消水腫食物處理，應儘早就醫找出原因。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水腫 #鈉離子

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
往下滑看更多精彩文章
TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
往下滑看更多精彩文章
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦

2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels

總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

編輯推薦

22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#減肥 #減脂 #減重

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
往下滑看更多精彩文章
國中美術班考試經驗分享-佛系備考，結果考上了，還順便找到了自信。「原來我也可以很厲害」，成績會過去，但自信會留下來。

國中美術班考試經驗分享-佛系備考，結果考上了，還順便找到了自信。「原來我也可以很厲害」，成績會過去，但自信會留下來。

2026-04-14 10:24 鍾小殷的幸福玩樂趣

考前半年開始上美術班正規考試的課程， 素描與水彩。

一週一次，回家沒在練習，

整個佛系考試的節奏。

居然讓苳給考上了！

話說國中美術班考什麼?

素描、水彩與創意表現共三科， 每科100分鐘，

從早上八點到下午三點， 扣除別的不說，

光是要你畫畫一整天， 而且是非常認真的畫，其實挺累人的。

孩子能堅持到最後， 走出考場的那一刻， 就值得給予鼓勵了。

 

考之前我跟苳說:

如果妳考上，即使沒要唸， 還是值得慶祝，媽媽帶妳去吃大餐。

我一向比較在意孩子課業以外的事。

比如從苳小時候我就覺得，

她投稿上報，畫畫、作文比賽得獎，

比起考試成績好，都更值得驕傲。

因為我個人認為，

就算再厲害的學霸，成績的光寰頂多陪你到18歲，

再唸個研究所也就24、25歲。

出社會以後的人生，才是真正的開始。

有點興趣，變成專長，增加才華，

讓平淡的日復一日之中，

找到讓自己有熱情並且發光的事情， 才是更重要的。

 

記得當我們最後決定留在一般國中，

但還是報考美術班時，

苳當時不是問了句:「那我去考美術班有什麼意義?就算考上了也不會去唸啊!」

結果考試結果出來，知道自己考上以後，

我問她:「現在妳覺得考美術班有意義嗎?」

「有啊!其實以前我對畫畫一直沒自信，就算得過獎，也覺得我真的還好。

考試那天，看到很多人畫得很好，我也沒把握會不會考上。

中間也想過隨便考一考就好，可是我想到妳叫我，再怎樣都要認真把它完成，

所以我還是很認真!最後考上了，我第一次覺得，原來我畫畫也蠻厲害的嘛!」她回我。 '

她真的很認真，

每一堂考試，都畫到最後一秒，打鐘了才走出教室。

尤其最後一堂的創意表現，

也許比較不像素描水彩需要比較多的細節跟技巧，

也許是考到下午已累了，

很多孩子都早早就畫完離開。

像我們一樣等孩子到最後一秒的家長，

已經不超過10位。

 

苳第一堂素描畫完出來，跟我說大家都好厲害。

(她每堂課都畫到最後一秒，所以看得到放在桌上的作品)

第二堂的水彩，本來就不是她擅長的，

考完以後，有點悶悶的繼續跟我說:大家都好厲害。

只有最後一堂創意表現，她有點自信了，

走出來跟我說的終於不是大家都好厲害，

而是她覺得她創意表現畫得還不錯。

「我覺得我畫得還行，我看很多素描、水彩都畫得很好的人，創意表現反而還好。」

我想可能因為創意表現是最即興的，無法練的，

其它都能靠練習練出來。

總之，成績單揭曉，

果然她的創意表現拿到最高分。

最後說說我們決定不唸美術班的原因，

這就要回歸到，是否了解自己孩子的個性。

像苳不是一個很有企圖心的孩子，走的是溫和路線，

她對畫畫也不到狂熱的喜歡。

而國中美術班，不是只要畫畫就好，

它們會要求孩子，學科也要顧好。

在要顧術科，又要唸書的情況下，

美術班會有假日，還要去學校的情況。

當初我跟苳提到這一點，她馬上說不要，也太累了吧!

仔細想想，除非是已經非常確定自己就是要往這條路走，

不然在國中已經要面對課業升學壓力的情況下，

還要撥出時間努力畫畫，確實是太辛苦了一點。

像他們班有一個同學一樣去考美術班，

她就是真的很會畫，畫作拿過全台中市第一名的。

我有次跟對方媽媽聊天，知道這位同學國小就考過美術班，

中年級便為了國中美術班而鋪路，開始學素描、水彩，

考上國中美術班以後，高中會以台中一中美術班為目標。

如果是已經肯定到這種程度，那當然二話不說就是朝自己想要的方向走。

而我們還在陪著孩子找尋她想要的道路，

所以美術班這一關，

考上了，只是增加對自己的肯定，

但我們就先在這裡停下來囉!

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#育兒教養 #親子教養 #親子溝通 #國中會考

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
往下滑看更多精彩文章
每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：飲食重複率高者體重下降更多

每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：飲食重複率高者體重下降更多

2026-04-14 11:02 潮健康
健康飲食示意圖。圖／123RF
健康飲食示意圖。圖／123RF

　　

潮健康／林昱彣 外電編譯

　

現代人飲食選擇眾多，尤其高糖、高油與高鈉的「三高食物」處處可見，對於有心想減重者而言，往往需要耗費極大的意志力與重重篩選，才能「吃得相對乾淨」。部分民眾認為減肥應嘗試各種不同的食物以維持「新鮮感」；然而，近期刊載於《Health Psychology》的研究指出，在減重計畫中，採取「單調且高度重複」的規律模式，反而有機會帶來更顯著的減重效果

　

吃得越單調越容易減肥？ 研究：飲食重複率高者體重下降更多

該研究由美國卓克索大學（Drexel University）團隊發起。研究團隊招募了112名參與行為減重計畫（BWL）的過重或肥胖成年人（84.8%為女性，平均年齡52.6歲，平均BMI為34.5）。透過分析受試者在前12週使用應用程式紀錄的每日飲食日誌（每日需記錄至少800大卡才算有效天數），探討「熱量穩定性」與「飲食重複性」對減重成效的影響。

　

初步分析結果顯示，飲食中包含較少獨特食物、重複性較高的受試者，在12週後的體重下降幅度更大。獨特食物的定義為：在受試者的飲食紀錄中，僅被記錄過「一次」的食物項目，即被視為獨特食物。若要被視為重複紀錄的食物，其輸入的名稱必須完全一致。不過，飲料與調味料等2類項目被明確排除，因為其會讓飲食重複性的測量失準。

　

研究指出，飲食紀錄中有超過一半（>50%）是重複食物的受試者，平均減輕了5.9%的體重；相較之下，飲食內容大多為不重複食物的受試者，平均僅減輕了4.3%。統計指出，飲食中不重複食物的比例每減少10%，整體體重減輕的比例預計會增加0.5% ；而重複記錄超過10次的食物比例每增加10%，體重減輕幅度則會增加1.6%。

　

每天熱量穩定更易減重！ 「週末多吃一點」反成意外助力？

除了重複攝取同樣的食物，每天攝取的「總熱量是否穩定」亦是減重成敗的關鍵。研究發現，每日熱量攝取較為穩定（即每天攝取的熱量與12週總平均值偏差較小）的受試者，減重效果較好。具體而言，每天攝取熱量的平均偏差值每增加100大卡，減重的幅度就會減少0.6%

　

不過，研究中也發現一個出乎意料的結果：與平日（週一至週四）相比，週末（週五至週日）攝取較多熱量的受試者，反而減輕了更多體重。針對此現象，研究團隊推測，在週末攝取較多熱量可能讓受試者感到「較少被剝奪感」，進而幫助其在週間更好地調節飲食行為；且本次試驗中，週末多吃的熱量偏差平均皆小於500大卡，或許並未達到會阻礙減重的程度。

　

單調飲食法減重關鍵  專家曝：減少大腦「決策疲勞」

為何單調規律的飲食有助於減肥？研究團隊透過「習慣形成理論」（Habit formation）解釋，當一種行為被反覆執行（例如每天吃一樣的食物、達到特定的熱量目標），該行為就會變得更加自動化執行起來也更不費力。

　

若面對大量的食物選擇，人們的大腦必須不斷進行耗費精力的決策，權衡食物的「享樂價值」與「熱量成本」。過往實驗亦表明，單一餐點中若提供多樣化的食物，人們往往會吃下更多熱量，因為每一種新食物都會帶來額外的享樂價值，促使人們繼續進食；相反地，反覆吃相同的食物能降低大腦對該食物的「享樂飢餓感」，減輕自我控制的負擔。在實際操作上，重複吃固定的餐點或零食，也能讓事前備餐與計算熱量變得更易於管理。

　

最後，研究團隊也提醒，本次試驗為相關性研究，無法完全確定因果關係，且受試者自行記錄熱量也可能存在高估或低估的誤差。但總體而言，若未來想嘗試減重，建立一套規律且固定重複的飲食菜單，減少大腦的決策疲勞，或許是比追求飲食多樣化更輕鬆且容易成功的策略。

　

　

資料來源：Do Routinized Eating Behaviors Support Weight Loss? An Examination of Food Logs From Behavioral Weight Loss Participants

　

　

延伸閱讀：

減脂不必再吃水煮餐？ 營養師揭「9大燃脂食材」提升代謝，還能預防食慾反撲

睡前3小時空腹好處多？ 研究大推「夜間斷食法」：讓身體「真正休息」，還能幫助降血壓

　

原文出處：每天都吃同一種食物更容易瘦？ 研究證實：「單調飲食法」減少大腦決策疲勞

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#減重

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
往下滑看更多精彩文章
❤有毒關係❤about慣性PUA情緒勒索

❤有毒關係❤about慣性PUA情緒勒索

2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

最新文章

油菜嫩炒豬肝

油菜嫩炒豬肝

#食譜DIY #健康飲食

isa小眼睛 2026.04.21 12
想減肥先改吃飯時間！「逆卡路里時間差飲食法」有效燃脂 3重點一次看

想減肥先改吃飯時間！「逆卡路里時間差飲食法」有效燃脂 3重點一次看

#卡路里 #減脂 #減重

女子漾／編輯許智捷 2026.04.21 8
拒絕盲目忙碌！從《北歐時間》學到的生活藝術：用「紅橙黃綠灰」重新定義你的 24 小時

拒絕盲目忙碌！從《北歐時間》學到的生活藝術：用「紅橙黃綠灰」重新定義你的 24 小時

#北歐 #新書 #好書推薦

只想工作不想上班的Summer 2026.04.21 11
水腫不是胖！營養師揭「身體缺這個」也會腫：高鹽、久坐、蛋白質不足都中

水腫不是胖！營養師揭「身體缺這個」也會腫：高鹽、久坐、蛋白質不足都中

#水腫 #鈉離子

女子漾／編輯許智捷 2026.04.21 17
國人一生平均動9次刀！ 手術後該補充哪些營養？ 醫：疏忽保養「死亡率恐翻2倍以上」

國人一生平均動9次刀！ 手術後該補充哪些營養？ 醫：疏忽保養「死亡率恐翻2倍以上」

#營養 #肌肉

潮健康 2026.04.21 5
呼吸深度與情緒狀態有關？胸腔筋膜放鬆議題引發討論

呼吸深度與情緒狀態有關？胸腔筋膜放鬆議題引發討論

#情緒 #身體

潮健康 2026.04.21 12
週末補眠與疲勞感的關聯：從睡眠負債看日常調整方式

週末補眠與疲勞感的關聯：從睡眠負債看日常調整方式

#台灣 #睡眠

潮健康 2026.04.20 9
流感過後「胸口緊一圈」？上半身紓壓保養意識升溫

流感過後「胸口緊一圈」？上半身紓壓保養意識升溫

#流感 #身體

潮健康 2026.04.20 9
一起跑更有力量！遠雄志工陪罕病童跨越身心關卡

一起跑更有力量！遠雄志工陪罕病童跨越身心關卡

#公益

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.20 18
父母將孩子行程排滿滿？從心理與生活觀點看「空白時間」與「陪伴」的重要性

父母將孩子行程排滿滿？從心理與生活觀點看「空白時間」與「陪伴」的重要性

#情緒

潮健康 2026.04.20 13
18+