溝通衝突怎麼化解？三步驟帶你走出被誤解與情緒失控的混亂對話

我曾有過越解釋越混亂的經驗，讓原本一件美意的事情，升級成溝通衝突。過程中，我經歷了被誤解的怒氣與委屈、無法順利將話題導正回本意的無奈，直到我學會了本文想與你分享的三件事，才讓我的溝通得到升級。如果你也想學習化解溝通衝突，本文提出的思維與方式，絕對能幫助到你。

▍成熟的溝通是懂得「暫停」

「成熟的溝通，不一定是當下解決問題，而是知道何時該暫停。」這是我現在對於溝通的體悟，但在早期，我對於溝通的想法或許跟大部分的人一樣⸺解決問題。

事與願違，也許你跟我都有發現，在溝通產生衝突時，有時越想解決問題，反而越混亂。即便明明自己講的是對的，卻依然無法說服對方。這很可能是我們忽略以下三個原因：

▘原因一：情緒消化速度不同

世界上有百種人，不是每個人都能快速消化情緒，哪怕是我們自己。當誤解產生時，只要有一方的情緒還沒梳理完成，便難以用理性思考對話內容。

▘原因二：認知差異的不同

簡單來說，就是你講的我不一定能快速明白。

我們很可能會因為成長背景、接觸的人與環境不同，間接影響思維習慣與模式，進而產生認知差異。

因此，當認知處於不同狀態時，針對不同話題，可能會增加某些人的理解與思考時間。此時，如果急於當下解決問題，反而容易失敗。

▘原因三：每個人都有情緒失控開關

你有沒有在聽到某句話後，就觸動你怒氣開關的經驗呢？我有。

當這個開關被開啟時，可能會讓人暫時失去理性判斷，因而忘了溝通的本質目的，導致溝通衝突的產生。

或許還有很多不利於理性溝通的原因，因此，當溝通不順利時，先找到暫停點，可能會比急著將事情討論到和諧更重要。

即便是被誤解的一方，雖然很生氣、很委屈，但站在更廣的格局來看，主動按下暫停，或許是更成熟的行為。因為，這給了你我消化情緒的機會與時間。

接下來，我們來聊聊如何在誤解中，梳理情緒，化解溝通衝突。

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▍第一步：先抑制怒氣，再開口，遠離「我是對的」交戰狀態

負面情緒產生時，會在無形中影響用字遣詞、語調以及肢體動作。

就算你是對的，對方也可能因為你的生氣語調，而無法理性聽進你所講的內容。更多的是在想⸺我該怎麼保護自己。例如，捍衛自己的立場，或是離開現場等。

另外，當我們被誤解時，也容易傾向於解釋狀態，試圖讓對方知道「我是對的」。但這行為卻容易讓對話陷入交戰狀態。

因為每個人的認知、消化情緒能力有著差異性，所以當誤解產生時，便容易站在自我的角度看事情。此時，執意要互相證明自己才是對的，反而容易提高溝通衝突的可能性。

▘用「問句」取代解釋，不讓負面情緒佔領思緒

就我個人的經驗，當對話產生衝突時，我傾向用問句來梳理情緒。例如：你為什麼要誤會我，改成⸺我想知道哪句話讓你有了這樣的想法？

這麼做的好處是「釐清問題」，而不是一昧追求「我是對的」這件事。我認為，有些怒氣來自於不被理解，先從理解對方的角度思考與溝通，或許能有效抑制怒氣。

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▍第二步：遠離災難化思考，不讓溝通衝突升級

你一定有發現，在生氣、難過時，我們容易無限放大一件事情，且通常往災難性的方向思考。例如，對方誤解你，於是你開始無限延伸猜想⸺對方應該早就看自己不爽很久了吧！

這不僅不會幫助我們解決問題，還可能讓我們產生許多錯誤判斷，令自己陷入更深的負面情緒循環或自責感。

你能從以下兩種行為，觀察是否落入災難化思考：

我正在腦補了嗎？ 這是事實還是我的個人推測？

這麼做能幫助你專注於眼下的現實狀態，而不是活在想像中。說不定你會發現，事情並沒有這麼糟糕，有些事情其實無需爭論輸贏。

▘你一定要認識「預設模式網路」

預設模式網路（Default Mode Network，DMN），也有人稱為敘事迴路。

既然是「預設」，代表人是無法關閉此大腦功能。一但你進入到“放空”狀態時，DMN便會自動開啟。

DMN與我們的內省思考有關，並透過大腦裡已儲存的過往經驗進行整合，好優化接下來的行動。但如果大腦裡，大多儲存的都是負面記憶會發生什麼情況呢？

假設一個內心很負面的人，持續看見社群上的人似乎過得都比自己好，此時，你的手指正在滑著手機，但注意力早已漂到「我怎麼這麼差」的想像世界中。

同時，DMN 會自動整合過往的記憶，而且往往偏向負面，在腦海中刻畫出許多「不存在於真實世界的情境」，例如想像自己到老以後一事無成的樣子。

這些想像會進一步加深「自己真的很差」的念頭，使思考逐漸傾向於災難化。

因此，在大腦裡多儲存正向的記憶（經驗），似乎能在DMN過度活躍時，不容易掉入負面情緒當中，而這就跟「直接經驗」有正相關。

如果你對「直接經驗」有著好奇心，推薦你延伸閱讀我寫的《你如何看世界，決定世界的長相：擺脫負面情緒，你需要認識的2個大腦機制》了解更多喔。

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▍第三步：回到你真正想說的事，不讓對話偏題

在產生誤解或爭執時，人往往會把注意力放在「當下說出口的話」，並圍繞這些內容爭論。

但很多時候，那些話其實只是情緒下的產物，並不代表真正的立場。如果我們持續圍繞這些氣話溝通，不僅無法釐清問題，反而會讓對話越來越偏離原本的重點，甚至演變成更大的衝突。

因此，比起急著回應內容本身，更重要的是判斷⸺這段對話，是否還圍繞在「真正想解決的事情」上？

你可以從以下兩個面向觀察：

是否出現明顯的情緒性回應（例如語氣加重、開始偏題） 回應的內容，是否有助於釐清問題或推進事情的解決

如果真的察覺雙方都無法回到核心主題討論，或許暫停對話會是個好選擇。別忘了⸺成熟的溝通，不一定是當下解決問題，而是知道何時該暫停。

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▍你覺得溝通很難嗎？鼓勵你花一輩子的時間練習

感謝你花時間閱讀到這，本文至此要結束了。如果這篇文章讓你的內心產生溝通好難的念頭，你是對的，因為我也覺得好難。

我們終將會持續與自己個性、思維、頻率不同的人對話，也一定會碰上溝通衝突的窘境，所以不斷在每次衝突中練習與反省，持續優化溝通技巧，我認為是一輩子的事情。

希望今天分享的三步驟，能幫助你獲得清晰明確的練習脈絡。你還遇過哪些溝通衝突呢？歡迎留言與我討論。

楷富

你好，我是楷富。我從身心健康的角度，在Podcast與部落格，陪你一起思考生活與人生選擇，幫助你獲得新觀點，擺脫不必要的生活焦慮。歡迎到下方輸入「E-mail訂閱」我的《Wow這就是人生》部落格，你將能第一時間收到新文章的上架通知。《你慢慢說，我慢慢聽》聽友提問專區：

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