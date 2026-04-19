跟著大甲媽遶境看人生！報馬仔5個處世智慧 從「一腳赤腳」讀懂成熟大人學。張念慈/攝影

我第一次參加大甲媽祖遶境，超幸運就遇到腳上貼膏藥、褲管一高一低、還一腳赤腳的報馬仔。

很多人對報馬仔的印象，就是吸睛、很有特色，有點滑稽。但真正看懂之後，就會發現這個角色一點都不簡單，根本把做人處世的道理，全都穿在身上。

報馬仔是誰？

​報馬仔是大甲媽祖遶境中的先鋒官，源自古代的「馬快」或「班爺」傳統，負責開路、報信、整理隊伍、通知信眾準備迎接媽祖。

最有意義的是，他從頭到腳幾乎每一樣物件，都有民俗寓意，串起媽祖「知足、長善、感恩、惜福」四大精神。

我後來越看越覺得，報馬仔根本就是一堂活生生的人生課。​他教的，不是那種高高在上的大道理，而是五件每個人遲早都要學會的事。

第一個人生智慧：守住本分，做人要有分寸

​報馬仔頭上的紅纓帽，是清朝尖哨兵所戴的帽子，寓意軍令如山、軍紀嚴謹，也提醒擔任者要嚴守崗位、認清本分、不可怠慢。報馬仔沒有跑去搶別人的角色，只是把自己該做的事做好，卻因此成了最容易被記住的人。

​對比很多人的人生，痛苦不是來自做得不夠多，反而是什麼都想碰，什麼都想要，最後反而失了分寸。

守住本分，聽起來很老派，但成熟的大人都知道，知道自己該做什麼、不該做什麼，知道哪些界線不能踩，哪些承諾不能隨便丟，其實是很高級的智慧。

第二個人生智慧：吃過苦，別變得刻薄

​報馬仔身上那件反穿的羊毛襖，諧音寓意「備（背)受煎熬（襖」)，指的是一個人受過煎熬之後，更懂人情冷暖，也願意把溫暖給別人。

​沒有人想吃苦，但真正決定一個人人生厚度的，不是有沒有吃過苦，而是吃過苦之後，你變成什麼樣子。

有人熬過低谷，從此對別人多了體諒；也有人好不容易由苦轉甜，卻變得更尖銳，希望旁人比他更苦，甚至拿自己的痛去傷別人

報馬仔提醒我們，人生遇到苦痛時不是忍耐而已，而是熬過之後，還保有善意。這很不容易，因為受過委屈的人，容易說重話；被辜負過的人，很可能不再相信人。​

但如果你願意在苦過之後，仍然願意留點暖給別人，那份厚實，才是真本事。

第三個人生智慧：看清是非，也別輕易傷人

​報馬仔戴著老花眼鏡，象徵看透人世間的是非曲直；八字燕尾鬚則取「鬚」與「虛」的諧音，寓意言而有信。

​他的打扮下半身也充滿智慧：褲管一高一低，講的是「人生坎坷，不道人長短」；腳上的瘡疤膏藥，則是在提醒人「勿揭人瘡疤」。 這身打扮，講的其實是分寸感的智慧。

年紀越長越明白，看清楚很重要，但看清楚之後怎麼說話，更重要。知道別人的問題，不代表就有資格到處評論。看見別人出錯，不代表就可以把對方往死裡打。

現代酸民很多，躲在鍵盤後方很容易評論，也可以很快下結論。報馬仔告訴我們，真正成熟的人不是話最多的那個，而是心裡看得明白，嘴上卻保有分寸。

誰的人生永遠都一帆風順？誰身上沒有幾塊不想被碰的傷？今天為別人留餘地，明天世界才有機會為你留餘地。

第四個人生智慧：人要懂得感恩、知足、惜福

報馬仔身上的旱煙斗「含煙」意指「感恩」；豬蹄和閩南語「知足」諧音，講的是知足常樂；錫壺則對應「惜福」，提醒人要懂得珍惜自己擁有的。

​這些看來簡單的意涵，卻是很多人一輩子都在補修的功課。人很容易把擁有當成理所當然。身體健康的時候，不覺得健康珍貴；有人陪伴的時候，不覺得陪伴難得。直到哪天失去了，才忽然知道，原來曾經平凡的東西，竟然是稀世珍寶。

​感恩，不是嘴巴客氣，而是心裡真的記得別人給過的好。知足，不代表沒志氣，而是知道自己擁有的已經不算少。惜福，也不是迷信，而是明白有些人、有些緣分、有些平安，不會永遠都在原地等你。

報馬仔把這些提醒全扛在身上，要我們先學會珍惜手上有的，才是最重要的事。

第五個人生智慧：自己的人生路，要腳踏實地走出來

報馬仔單腳穿草鞋，另一腳赤腳，象徵犧牲奉獻、不計酬勞、勤於做事，也暗指世路不平，自己的路要自己走出來，同時帶有腳踏實地的意思。

人生的起點本來就不一樣，有人出發早，有人資源多，有人運氣好，有人一路跌跌撞撞。我們羨慕別人走得順，抱怨為什麼自己的路這麼難走？但殘酷也溫柔的真相，是人生起點不一樣，但我們永遠都有機會靠後天改寫命運。

「腳踏實地」代表不投機，不幻想一步登天，而是一腳一腳地往前走。報馬仔一腳草鞋、一腳赤足地走在最前面，告訴我們：人生沒有誰能替你走完全程，但只要肯走，路就會慢慢出來。

​報馬仔身上，藏著整套人生必備智慧

​台灣民俗文化很厲害的地方，就是它不會板著臉教訓人，而是用一個角色、一套裝扮、一場遶境，把那些最該懂的人生智慧全部帶到你面前。

​我們願意看，就會看見。我們看進去了，就有機會改變人生。

​願我們都能從報馬仔身上，學會這五個人生智慧：守本分，熬過苦後還有溫度，看清是非卻不傷人，知足感恩惜福，還有把自己的路一步一步走穩。

謝謝媽祖帶給我們的平安，也謝謝報馬仔帶給我們的人生智慧，願我們都能在媽祖的庇佑下，平安、喜樂，擁有美好人生。