[女子生活學] 萬事皆可期

2026-04-18 09:22 曾箏

我家附近有條欖仁小徑，前陣子發現黃葉落滿地面，厚厚滿滿的一層，我還納悶著都春天了怎麼反而只剩下枯枝？沒隔幾天，發現枝椏上已生新綠，再過幾天，竟是綠蔭滿天，在我不經意的瞬間。

天清晨，抬頭仰望，只覺平靜，世間所有煩憂，都不入欖仁小徑，時間緩緩流動，不激昂，也不鬧騰。陽光微微的早晨，只覺生機盎然，凡事皆有希望，哪怕眼前仍有迷霧。

女兒小時候，因為內向害羞，感到困擾又走不出去，那時，家人是她唯一的依靠。慢慢長大，慢慢有所改變，一點點一滴滴克服這樣的困擾。別人輕而易舉的成果，女兒都要鼓起莫大勇氣與行動才可能換來，她們不放棄自己，嘗試再嘗試，我在她們身上看到跟自己比不跟別人比的意涵。生活是自己的，不是演給別人看的，只要有心有力，結合時間複利，總有希望，總會改變。

世界紛紛擾擾，一下關稅問題，一下戰爭爆發，明明自己勤勤懇懇，總會遇到非己力能解決的問題，好的分不到，壞的總有份，才剛有些盼頭，卻又被熄滅。如果，我們始終把目光與肯定放在別人身上，自然連動的機率也愈高，如果學著從加法人生移轉到減法人生，連動的可能性會降低不少。外在光芒將比不上內在滿足，這樣的覺悟，是從挫折、成就、再挫折、再成就的無數循環中發展出來的。

每天走在欖仁小徑上，每天進步一點點，每天更相信，萬事萬物皆可期，期外在、期內在，期的是希望、是可能、是信仰，這份期待，讓生活隱隱發亮，腳步也更為踏實。

曾箏

曾箏

喜歡文字，熱愛生活的女子

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

2026-04-12 10:25 女子漾／編輯張念慈
旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

2026年4月1日起，海外旅遊不便險正式全面改版，新版「個人海外旅行不便保險參考條款」已全面取代舊制。此次調整不只針對旅客最在意的班機延誤、旅程取消補償進行優化，也同步擴大多項保障範圍。保險專家黃加淇指出，多數人對保單的理解與實際條款存在落差，「不是沒買保險，而是用錯方式理解保障」，提醒民眾出發前務必搞懂細節，避免理賠爭議。

編輯推薦

旅程取消補償拉長至20天　預付費用更有機會拿回

過去旅遊不便險僅保障出發前7天內發生的突發狀況，如今新版已放寬至20天。也就是說，只要在出發前20天內發生符合條款的事故，像是突發疾病、重大事件等，已支付的機票或訂房費用，都有機會申請理賠。這項調整，被視為本次改版最有感的升級之一。

班機延誤計算更清楚　轉機狀況不再吃虧

針對最常見的班機延誤，新版條款也進一步明確化。當第一段航班延誤導致錯過轉機，將「合併視為一次事故」計算；但若轉接航班本身又再次延誤，則可視為第二次事故，最多可理賠兩次。

此外，延誤或取消需超過4小時才符合給付條件，理賠方式則依保單分為一次給付或累進式給付，金額最高可達新台幣1萬2千元。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

保障範圍擴大　不只飛機問題才有賠

新版條款也納入更多實際旅遊情境。例如海外遇到戰爭、暴動、天災，或三等親內家屬病危，甚至是在國外自駕發生交通事故，都被納入「旅程更改」保障範圍。

此外，若旅途中因法院通知需返台作證，導致行程中斷，也有機會申請理賠，保障範圍從原本「出發前」進一步延伸至整個保險期間。

罷工、颱風不一定賠　「是否已知」成關鍵

不少旅客以為只要遇到罷工或颱風就一定能理賠，但新版條款明確指出，「已知風險」不在承保範圍內。例如投保時已公告罷工、或已發布海上颱風警報，這些情況都屬除外責任，保險將不予理賠。

黃加淇提醒，保險本質是轉嫁「未知風險」，若事件已發生或可預期，將不符合保障條件。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

行李、文件理賠有次數限制　最高2次

在行李延誤、行李損失與旅行文件遺失方面，新版同樣設下上限，同一保險期間內最多理賠2次。理賠金額部分，行李相關最高約新台幣6,000元，旅行文件則約3,000元。

新版條款也針對交通工具定義做出區分。以觀光休閒為目的的遊輪，不被認定為一般公共交通工具；而包機或專機，也不屬於定期航班，因此部分不便險保障將不適用。

這類細節，往往是旅客最容易忽略、卻最容易產生爭議的地方。

投保限制更嚴格　最多僅能買2張

為避免重複投保與理賠爭議，新制也導入控管機制。

同一旅遊期間內，最多僅能投保2張不便險，且不得來自同一保險公司，並透過產險公會平台進行通報與管理。

給付方式不同　實支實付 vs 定額一次搞懂

新版條款也進一步區分給付方式。旅程取消與更改採「實支實付」，依實際損失理賠；而班機延誤、行李問題等，則可選擇定額給付或實支實付。

不同方案將直接影響理賠金額與彈性，投保前需特別留意。

專家提醒：不是有保就好，「看懂條款」才是真保障

黃加淇指出，許多理賠糾紛並非保險公司不賠，而是消費者對條款理解不足。她建議民眾規劃旅遊時，應在訂機票後就同步安排保險，而非等到出發前才匆忙投保。

同時，也要留意是否涵蓋突發疾病、旅程變更等保障，並確認遊輪、包機等特殊情境的適用範圍。她強調：「旅遊是為了開心，但安心其實是可以提前準備的。」

#海外旅遊不便險

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2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026-04-07 13:50 女子漾／編輯周意軒
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製

2026 年（民國 115 年）5 月報稅季即將到來。針對 114 年度的綜合所得稅申報，財政部大幅放寬多項減稅規定，包含幼兒學前、長照及租金特別扣除額的調升，對於雙薪家庭與租屋族而言是近年最「有感」的減稅利多，女子漾幫大家整理3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看。

文章目錄

2026 報稅行事曆：重要時程與截止日

身為納稅義務人，掌握期限是稅務規劃的第一步。請特別留意 3 月份的申請截止日，這關係到您是否能收到稅額試算通知書。

圖片來源：Ai製
圖片來源：Ai製

2026 申報資格：強制申報與免稅門檻

受惠於物價指數連結調整，114 年度（2026 申報適用）的免稅與扣除額度讓免稅門檻進一步提高。

免申報與免繳稅標準

單身族群： 年收入 44.6 萬元 以下免繳稅（免稅額 $9.7 萬 + 標準扣除 $13.1 萬 + 薪資特別扣除 $21.8 萬）。

雙薪夫妻（無子女）： 年合計收入 89.2 萬元 以下免繳稅。

多口家庭（基本生活費）： 114 年度每人「基本生活所需費用」調升至 21.3 萬元，申報人數越多，減稅幅度越大。

退稅權益： 即便年收入未達申報門檻，若平時薪資已被「扣繳」或有可抵減稅額，仍必須辦理申報才能領取退稅款。

海外所得提醒： 若您有大額海外所得（依基本所得額相關規定），上述免稅門檻將不適用，請務必諮詢專業會計師。

114 年度（2026 年申報）綜合所得稅速算公式

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

2026 減稅革命：三大特別扣除額新制對照

1.單身租屋族：年收62.6萬以下直接安全區

如果你是剛出社會、在外租屋的小資族，今年其實有機會直接免繳稅。只要把免稅額、標準扣除額、薪資特扣再加上房租扣除額一起算進去，年收入壓在62.6萬元以下，基本上就落在「不用繳」的範圍。對月光族來說，這條線真的很關鍵。

2.三口之家（雙薪＋1幼兒）：113.9萬以下有機會免稅

夫妻雙薪加上一個小孩的家庭，其實比你想像中更容易進入免稅區。只要年收入控制在113.9萬元以下，加上幼兒學前扣除額等條件，有機會整筆稅直接歸零。對正在撐生活與育兒開銷的家庭來說，這筆差距會很有感。

3.五口之家（含長照）：146萬以下門檻直接拉高

家庭人數越多，越有機會「合法少繳」。特別是今年長照扣除額一口氣提高到18萬元後，五口之家免稅門檻直接拉高到146萬元左右。也就是說，只要收入在這條線以下，很可能不用繳稅，對有長照壓力的家庭來說，是少數真的有感的減負。

手機報稅教學：簡單 5 步驟高效完稅

手機報稅已是目前最推薦的管道，不需讀卡機，只要 10 分鐘即可完成。

驗證身分：

行動電話認證： 須為本人名義門號，認證時須關閉 Wi-Fi。注意：預付卡因個資驗證限制，通常無法使用此方式。

戶號 + 查詢碼： 透過自然人憑證至超商 KIOSK 取得。

行動自然人憑證： 支援生物辨識（指紋/臉部），安全等級最高。

填寫資料： 確認本人、配偶及扶養親屬資料，可切換「編修模式」調整。

確認稅額： 查看應納稅額。顧問建議： 點選「查看」並下載所得/扣除額清單 PDF 保存（密碼為身分證字號）。

選擇繳退稅方式： 提供信用卡、行動支付、ATM 等 6 種繳稅方式。

顧問精選： 申請退稅者務必填寫帳戶選擇「直撥轉帳退稅」，這是最快、最精準領到錢的方式。

完成申報： 點選「申報上傳」，出現「申報成功」畫面並下載收執聯才算真正完工。

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

⚠️ 高危警告：115 年起 KIOSK 取碼新規定

全國約 3.8 萬戶將受影響！ 自 2026 年（115 年）起，超商 KIOSK 機台因資安升級，正式取消「健保卡」取碼服務。

唯一實體卡取碼方案： 請務必攜帶「自然人憑證」前往超商。

若堅持使用健保卡，則需自備讀卡機在家透過「電子申報繳稅服務網」操作。

#免稅 #報稅 #財政部

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中山美穗4億遺產兒子放棄繼承 專家揭殘酷真相：不是不想要，原因心酸又殘忍

中山美穗4億遺產兒子放棄繼承 專家揭殘酷真相：不是不想要，原因心酸又殘忍

2026-04-12 10:44 女子漾／編輯張念慈
中山美穗。圖片來源：中山美穗IG
中山美穗。圖片來源：中山美穗IG

日本演藝圈傳奇女星中山美穗於2024年12月離世，留下約20億日圓（約新台幣4.2億元）遺產，原本外界以為這筆財產將由她與前夫辻仁成所生的獨子繼承，沒想到最終卻傳出兒子選擇「全面放棄」，消息一出震驚各界。

隨著官方網站於2026年3月31日正式關閉，這段傳奇人生暫告一段落，但圍繞在遺產繼承的現實問題，卻意外引發討論。保險專家黃加淇指出，這起事件的關鍵，從來不是「金額大小」，而是「能不能承接」。

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4億遺產為何不要？專家點破：那不是現金

表面上看是高達4億元的遺產，但實際上，多數資產可能並非現金，而是房產、版權收益或其他資產形式。黃加淇分析，許多人直覺會認為「有錢就該繼承」，但現實情況往往相反。當繼承人無法在短時間內準備足夠現金應對稅負時，這筆遺產反而變成壓力來源。她直言：「你以為拿到的是錢，其實是需要先付出現金的責任。」

根據日本制度，遺產稅最高可達55%，換算下來可能高達近2億元台幣，且必須在10個月內完成申報與繳納。若繼承人手上沒有足夠現金，就可能面臨被迫出售資產、甚至低價變現的情況。此外，中山美穗的兒子長年旅居法國，跨國處理法律與稅務程序本就複雜，也成為放棄繼承的重要考量。

中山美穗。圖片來源：中山美穗IG
中山美穗。圖片來源：中山美穗IG

真正壓垮繼承的不是稅率，而是「現金流」

黃加淇強調，多數人關注的是稅率，但真正的問題是「現金在哪裡」。即便在台灣，遺產稅最高僅20%，看似負擔較輕，但若缺乏現金準備，仍可能陷入同樣困境。

她指出，實務上常見的情況包括：家人急售房產卻被市場壓價、向親友借貸周轉、甚至因金錢問題導致家庭關係緊張「很多人不是不想繼承，而是現實讓人無法承擔。」

這起案例也凸顯一個常被忽略的盲點：資產越多，不代表越安全。黃加淇指出，當資產集中在不易變現的形式時，一旦發生突發事件，反而會讓繼承人陷入更大的壓力。她在多年實務經驗中觀察到，「沒有現金配置的高資產家庭，風險反而更高。」

傳承的關鍵，不是留下多少，而是能不能用

針對財富傳承，黃加淇認為順序至關重要。首先必須確保有足夠現金，其次才是繳稅與資產分配。若順序顛倒，所有安排都可能失去意義。她進一步指出，人壽保險之所以在資產規劃中扮演重要角色，正是因為它能在第一時間提供現金，讓家人不必急著處理資產或承受稅務壓力。

中山美穗的案例，看似是名人遺產新聞，實際上卻是多數家庭都可能面臨的課題。當資產沒有事先做好配置，再龐大的數字，也可能變成無法承接的負擔。

黃加淇提醒，真正的財富傳承，不是留下多少資產，而是讓家人在關鍵時刻能安心生活、不被現金壓力困住。

#遺產 #中山美穗

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