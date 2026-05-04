愛甩鍋的同事，不用對抗，但一定要留證據

2026-05-04 12:30 Qinote

這幾週我們一直在聊職場同事相處。

從「合不來的同事」，到「愛八卦的同事」，

這週來談另一種更讓人無奈的類型——

推責型同事。

也就是那種，事情一出問題，第一時間先把責任往外推的人。

專案明明是一起做的，他會說：「這部分不是我負責的耶……」

客戶來電抱怨，他立刻把電話轉給你：「這個你比較熟，你來回好了。」

報告被主管打槍，他補一句：「我當初就建議不要這樣做，是她堅持的。」

你站在旁邊，

會有一種說不上來的感覺。

不是只有生氣，

還有一點被誤解的委屈。

更累的是——

你明明已經很努力了，

卻還要幫別人收尾。

回到家，情緒還卡著，

連跟家人說話都少了耐心。

這種消耗，很安靜，

但會一點一點把人磨掉。

如果你正在面對這樣的同事，先記住一句話：

公事公辦，用「白紙黑字」保護自己，是最有效的方式。

你不需要跟他對抗，

但你一定要站得住。

4個方法，讓你不再當冤大頭

1. 事前把分工講清楚，也寫下來

很多責任會被推掉，不是因為誰真的做錯，

而是——當初沒有說清楚。

任務開始時，就把分工講明白：

「這部分我負責A、B，你負責C、D，我們用email確認一下分工，好嗎？」

然後真的把內容記錄下來。

這一步，看起來多做一點，

但會幫你省掉後面很多麻煩。

2. 用「確認式回應」，讓責任回到原位

當對方開始把事情往你這邊推時，不需要急著接。

你可以這樣回：

「這部分之前是你負責的對吧？需要我怎麼協助你？」

「我這邊已經完成我負責的部分了，你那邊目前進度如何？」

語氣可以溫和，

但內容要清楚。

不是拒絕，而是把事情放回原本的位置。

3. 重要事情，一律留下紀錄

特別是進度、deadline、修改內容，

盡量用email或系統確認。

例如：

「依照昨天的討論，我負責的部分已完成，附件請查收，也請確認你那邊的進度。」

這樣的紀錄，不只是為了現在，

也是在替未來留下一個依據。

很多人會發現，當事情開始被記錄，

對方甩鍋的次數就會慢慢減少。

4. 必要時，讓事情回到團隊層級

如果情況已經影響到整體進度，

就不要自己硬撐。

可以用比較中性的方式跟主管說：

「這個專案在分工上有一些卡住的地方，想請主管給一些建議，讓整體進度更順利。」

重點不是誰對誰錯，

而是讓事情回到可以被解決的軌道。

多數主管，其實看得出來誰在負責、誰在閃。

最後想提醒你一件事

不要因為怕氣氛不好，

就一直替別人承擔。

當你習慣接下來，

對方就會習慣丟給你。

而你，只會越來越累。

其實，愛甩鍋的人，

不一定是壞人。

有些人只是習慣先保護自己，

卻沒有意識到，他正在讓別人承擔後果。

但這不代表，你需要配合。

你可以一樣保持專業、保持禮貌，

同時，也把界線站穩。

當你開始把事情講清楚、留下紀錄、穩穩回應，

對方會慢慢知道——

你不是那個可以隨便推責任的人。

而你，也會在這個過程裡，

變得更有底氣。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場生存學 #職場工作態度 #職場生存法則

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2026-04-25 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#所謂魅力❤

從來不是刻意討好誰

而是在自己的世界閃閃發光

討厭妳的人

不管你怎麼做就是看不順眼

討好說妳作、不理又說沒禮貌

最好的做法真的就是遠離

不用浪費時間跟能量在這些人身上

當開始認真過生活

只關注於經營自己

期待的關係跟機會

自然就都會靠過來

不用乞求他人的認同

活的有底氣、眼裡有光

自然會被尊重

連小人都變的不敢靠近

小人向來挑人踩

不僅怕壞人，也迎合非善類

這類髒水潑來真的不要回應

就讓髒水直接落地

不接話、沒反應，直接漠視

被落地個幾次，小人自然也散了

但風水輪流轉~欺負人早晚要還囉!!

#關注自己#心靈成長#小人應對

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

過了30歲還只會埋頭苦幹？職涯教練直言：不做「一件事」 下一份工作更難找

2026-04-28 22:04 歐陽仁傑/職涯諮詢師

30 歲，是一個很微妙的年紀。

你可能已經不再是職場新人，但也還沒有真正站穩位置。過去那種「我很努力、我願意學、我可以配合」的說法，開始越來越難換到更好的薪資、更清楚的發展，以及更有選擇權的職涯。

這不是自己不夠努力，而是職場開始用另一套標準看你。

20幾歲時，企業願意看你的潛力、態度與可塑性。但到了30歲左右，市場更在意的，往往不是你願不願意學，而是你過去累積了什麼、能解決什麼問題、能不能在新的位置上創造明確價值。

這也是很多人到了30 歲，開始出現職涯焦慮的原因。

滑著社群平台，看到同齡人的升遷訊息，心裡難免有些不是滋味。坐在辦公室裡，做著已經重複好幾年的工作，也會忍不住懷疑：這些經驗，真的還能支撐下一個五年嗎？

以前談「三十而立」，好像到了30歲，就應該開始穩定下來。但在現在的職場裡，30歲的職場工作者常見的狀態，反而是開始重新懷疑自己：我到底累積了什麼？我還有多少選擇？如果現在的工作做不下去，我能帶往哪裡發展？

但我覺得暫時性的迷惘不是壞事，有時候反而是提醒你，過去那套只靠努力撐過去的方法，已經不夠用了。

▋為什麼30歲左右，需要重新進行職涯定錨

20幾歲時，你可以靠熱情試錯，也可以用「我還年輕」替自己保留空間。但到了30歲左右，職場開始換一套規則檢視你。企業不只看你做過哪些工作，更在意你能不能把這些經驗，轉換成可被理解、可被衡量、可被信任的能力。

很多人卡住，不是因為能力真的不夠，而是從來沒有好好整理過自己的職涯資產。

以為自己只是做了五年行政、三年業務、兩年專案，說不上什麼厲害的職場經驗。但那些日常工作裡，可能藏著溝通協調、流程優化、客戶經營、問題拆解、跨部門合作，甚至是危機處理能力。

只是；如果自己說不清楚，市場也不會主動替你看見。

同樣是行政經驗，有人只被看見「處理庶務」；但有人能把經驗轉譯成流程管理、資料整合、內部溝通與營運支援能力。

同樣是業務經驗，有人只寫「開發客戶、維繫關係」；但有人能說清楚自己如何分析客戶需求、縮短成交週期、提高續約率，或協助公司找到更穩定的營收來源。

差別不一定在於誰比較努力，而是誰更懂得把經驗說成市場聽得懂的價值。

30歲的定錨，不是叫你急著換工作，也不是要立刻推翻過去的人生選擇。真正重要的是，你要開始看懂自己目前的位置。

你已經累積了什麼？哪些能力仍然有延伸價值？哪些工作只是消耗你？哪些方向值得你繼續投入？哪些能力如果現在不補，三年後可能會變成轉職時的缺口？此時或許可以為自己安排一次職涯諮詢。

職涯諮詢的核心，不是幫你做決定，而是幫你從盲目努力，走向有策略的選擇。

30歲左右進行職涯諮詢，真正該處理的四件事

一、經歷轉譯：把年資變成市場看得懂的籌碼

30 歲最怕的，不是履歷不夠長，而是履歷上只看得到「做了多久」。

很多人寫履歷時，會把工作內容一條一條列出來，像是在交接職務說明。但企業真正想看的，不只是你負責過什麼，而是你創造過什麼結果、解決過什麼問題，以及能不能在新的場景裡繼續發揮價值。這就是經歷轉譯的重要性

過去處理過客訴，不只是客戶服務，可能代表你具備衝突處理、壓力管理與問題回應能力。負責過報表，不只是行政作業，可能代表你能整理資訊、觀察異常、協助主管判斷。帶過新人，也不只是年資比較久，可能代表你已經具備知識傳承與團隊協作能力。

但這些能力，不會自動出現在履歷上。

如果沒有被整理、命名、包裝，它們就只是工作中的日常。如果被重新轉譯，它們才會變成下一份工作看得懂的籌碼。

30歲之後，職場不會為你的辛苦買單，而是會為你的解決問題能力付費。

二、價值觀定錨：釐清你真正想要的工作樣子

很多人在工作中感到消耗，不全是因為工作太累，而是因為這份工作長期違背了自己的價值觀。

有人需要自主權，卻每天被高度控管。有人重視穩定感，卻長期待在變動劇烈的環境。有人渴望創造與成長，卻被困在重複性高、沒有學習曲線的工作裡。

久了之後，失去的不只是熱情，還有對自己的信任。

你會開始懷疑自己是不是抗壓性不夠，是不是不夠積極，是不是沒有別人那麼能撐。但有時候，問題不在於你不能工作，而是你長期待在一個不適合你的工作條件裡。

職涯諮詢可以透過對話與測評工具，協助你釐清自己在工作中真正重視的是什麼?

  • 你追求的是成就感、穩定感、自主性、影響力，還是專業深度？
  • 你需要的是明確規則，還是彈性空間？
  • 你適合在大型組織裡累積資源，還是在較小的團隊裡快速展開角色？

這些問題看似抽象，卻會直接影響你接下來的選擇。

因為沒有錨點的人，很容易被外界聲音牽著走。別人說科技業好，你就想轉科技業；別人說公職穩，你就想考公職；別人說自由工作者很彈性，你又開始想像自己是不是也該離職接案。

但真正適合你的路，不一定是市場上最熱門的路，而是你能長期走得下去的路。

三、內外適配：看懂自己，也看懂市場

職涯選擇不能只看內在興趣，也不能只看外部趨勢。只看興趣，容易變成一廂情願；只看市場，則容易變成追逐熱門。30歲之後，更重要的是內外適配。

你要知道自己的能力組合，適合放在哪些產業、哪些職務、哪些組織型態裡，才有比較好的發揮空間。你也要理解市場正在怎麼變，哪些能力正在升值，哪些工作正在被工具取代，哪些經驗需要重新包裝，才有機會被看見。

特別是在 AI 快速進入職場之後，很多職務不是立刻消失，而是工作內容被重新拆解。會被淘汰的，往往不是某個職稱，而是只會重複執行、無法判斷問題、無法整合資源的人。

所以 30 歲的你，不能只問：「我還能做什麼工作？」更應該問：「我過去累積的能力，接下來可以轉化成什麼價值？」

職稱只是外殼，能力才是可以移動的資產。

看懂自己，也看懂市場，你才不會只是在焦慮裡亂轉，而是能開始設計下一步。

四、建立職涯視野：不要只看下一份工作

很多人一談到職涯諮詢，第一個問題就是：「老師，你覺得我該不該離職？」

但這個問題很難有標準答案。

真正該先釐清的是：你想離開的，是這家公司、這個主管、這種工作模式，還是這條職涯路線？如果沒有分清楚，就算換了工作，也可能只是從一個不適合的地方，換到另一個差不多的地方。

30 歲之後，你不能只看下一份工作，而要開始看一組職能。

你身上有哪些能力可以重新組合？哪些能力可以跨領域使用？哪些經驗可以成為未來三到五年的發展主軸？哪些能力需要補強，才能讓你下一次轉換更有籌碼？

這就是職涯視野

真正成熟的職涯發展，不是把自己綁死在某一家公司，也不是每次不開心就離職，而是逐步建立一套屬於自己的身價系統。你要知道，自己即使離開現在的位置，仍然帶得走什麼。

▋職涯諮詢能帶給你的，不只是答案，而是判斷力

職涯諮詢，不是直接替你決定人生，而是協助你把問題拆清楚。你會開始知道，自己焦慮的來源是什麼。是能力不足、資訊不足、定位不清，還是長期待在不適合的環境裡？你也會開始看懂，現在的卡關不是單一事件，而是一連串選擇與累積的結果。

第一，是避開錯誤選擇的隱形成本。

很多人願意花兩年忍受一份不適合的工作，卻不願意花幾個小時好好整理自己的方向。可是 30 歲之後，時間就是最貴的成本。

不是不能試錯，而是不能一直用沒有方向的方式試錯。

第二，是降低決策內耗。

你不再只是反覆問自己：「我要不要離職？」

而是能更清楚地看見：「如果我要走，下一步要往哪裡走？如果我暫時留下，我要累積什麼？如果我要轉職，我現在缺的是履歷包裝、能力補強，還是市場定位？」當問題被拆清楚，焦慮就會下降。

第三，是建立談判底氣。

當你清楚知道自己的價值在哪裡，面試時就不會只是在求一份工作，而是在說明你能為對方解決什麼問題。這時候，你談的就不是「請給我機會」，而是「我能帶來什麼價值」。

這也是職涯諮詢最重要的意義之一。

不是把你變成另一個人，而是讓你把原本就有的能力，看得更清楚、說得更精準，也用得更有方向。

▋最後，寫給正在重新定位自己的你

30 歲的迷惘，不一定是壞事。它可能只是提醒你，過去那套靠努力撐過去的方式，已經不夠用了。

你不能再只是期待主管看見你、公司栽培你、市場剛好需要你。你要開始主動整理自己的能力，理解自己的價值，設計自己的下一步。

如果你已經開始感覺，現在的工作不是不能做，而是不確定再做三年會累積成什麼?

如果你寫履歷時，總是說不清楚自己的優勢在哪裡?

如果你明明很努力，卻越來越不知道下一步該怎麼選?

或許這都不是你不夠好，而是你需要一次更完整的職涯盤點。

  • 定錨，不是為了讓船停下來。
  • 定錨，是為了讓你在大霧裡，仍然知道自己不該被浪帶去哪裡。

30 歲之後，真正重要的，是你願不願意停下來，好好看懂自己。別讓努力，成為你唯一的職場標籤。你值得擁有的，不只是下一份工作，而是一條能長期走得下去的職涯路徑。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：職涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯、職涯講座 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展議題

#職涯規劃 #工作職場 #職場人生

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-30 11:04 語言魔法師｜謝蓁

時鐘的滴答聲在耳邊越來越清晰，距離會考只剩下最後兩個週末了。在補習班的教室裡，我常看見孩子們眼神中的疲憊，也感受到家長們想幫忙卻不敢多說話的體貼與焦慮。 面對這場人生中的重要戰役，我想告訴你們：緊張是正常的，這代表你對自己的期待，而這份期待，將成為你最後衝刺的火種。

這段時間，我們不拚「量」，我們要拚的是「質」與「穩」。 謝蓁老師為大家整理了這份深度考前錦囊，讓我們一起穩紮穩打，迎接挑戰。

一、 調整作息：讓大腦在「考試時段」準時開機

很多學生習慣在夜深人靜時奮筆疾書，覺得那樣效率最高。但別忘了，會考的戰場是在早晨。

  • 生理時鐘的轉換： 還在當「夜貓子戰士」的同學，這兩週是調整作息的黃金期。 為了讓大腦在早上的應考時段維持巔峰狀態，建議晚上 11 點就準時「躺平」，強迫身體進入休息模式。
  • 高品質的睡前儀式： 如果躺在床上睡不著怎麼辦？請放下手機，藍光會干擾退黑激素分泌，讓大腦過度興奮。 老師建議可以翻閱幾篇散文或小詩，讓心靈平靜下來；但切記不要看劇情跌宕的小說，否則很容易一發不可收拾，反而變成熬夜現場。

二、 飲食調整：清淡才是最高級的應援

考前這段時間，家長總想幫孩子「進補」。 雖然心意滿滿，但過於燥熱或油膩的補品，在壓力大時反而會適得其反。

  • 減輕身體負擔： 天氣忽冷忽熱，腸胃相對敏感。 這兩週請盡量避免高糖飲品、油炸食物與碳酸飲，這些容易造成脹氣或昏沉。 過度的補藥甚至可能引發流鼻血或失眠，對身體反而是種負擔。
  • 聰明的營養補充： 飲食以清淡均衡為主。若想額外提升專注力，適量補充魚油或 B 群等保健品，就是最實質且溫和的應援。

三、 讀書方向：與其寫新題，不如懂錯題

最後階段，心慌意亂時容易抓不到讀書重點。老師要傳授你們最重要的「精省法」。

  • 歷屆試題是最好的老師： 如果不知道要做什麼題目，就回頭狂寫歷屆試題。 範圍建議從去年往回推，寫到 108 課綱版本即可停止。
  • 靈魂在於「訂正」： 盲目刷題沒有意義，寫完務必訂正！ 將那些似懂非懂的概念記錄在你的「錯題本」中。
  • 精煉你的武功秘籍： 考前幾天，請放下沈重的參考書。 你最該反覆翻閱的，是那些陪你戰鬥至今、親手寫下的錯題紀錄與個人筆記

四、 文具備齊：工欲善其事，必先利其器

趁著這週末，請親自檢查並準備好你的作戰工具。建議所有項目都準備兩份，分別放在透明夾鏈袋中一目瞭然。

  • 透明鉛筆盒/夾鏈袋： 方便監考老師檢查。
  • 黑筆（建議 0.4 或 0.5mm）： 選用出水流暢的黑筆，確保電腦掃描答案卷時清晰可辨。
  • 2B 鉛筆 & 橡皮擦： 老師私心建議準備一塊全新型的橡皮擦，確保塗改時擦得最乾淨。
  • 透明桌墊： 這是很多學生會忽略的利器！避免考場桌面坑洞影響書寫。
  • 傳統手錶： 嚴禁佩戴智慧型手錶，以免違規影響心情。
  • 應急小物： 隨身衛生紙（多備幾包）、水壺（飲用白開水）、常備藥品（止痛或蚊蟲叮咬藥）。

凡事全力以赴，但平常心看待結果

我知道，面對人生中第一場大型挑戰，焦慮感會像潮水般襲來。 但請你一定要相信，那個在燈下奮戰、在挫折中堅持的自己，已經做好了萬全的準備。

如果這幾天真的讀不下書，別硬逼自己。 起身做個簡單的伸展、做幾次深呼吸、或是練習超慢跑與深蹲，讓身體動起來，心情自然會跟著穩定下來。

孩子，會考只是你人生眾多篇章中的一個逗號。 只要你能問心無愧地對自己說：「我盡力了」，那你就是最棒的。

加油！謝蓁老師與所有家長，都會在後方為你們應援。 穩住節奏，你一定可以發揮出最強大的「魔法」！


語言魔法師｜謝蓁

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一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#親子教育 #育兒教養 #國中會考

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林逸欣的爸爸攝護腺癌離世了，林逸欣說「能夠成為爸爸的女兒，就已經是我這輩子最大的成就了。」真的讓我看哭。

她的爸爸林春銘，是台南知名腦神經內科醫師。很多人認識他，是因為林逸欣婚禮上的成長影片，那份滿到快溢出來的父女感情。大家曾經羨慕林逸欣，說她是「被愛灌溉長大的孩子」。但直到爸爸癌逝後，大家才知道，原來林逸欣已經陪爸爸走過5年抗癌路。

爸爸撐了五年 ​ 癌末依然挺女兒

林逸欣說，爸爸不希望被過度關心，這五年甚至連經紀人、最好的朋友都不知道。5年來，爸爸因癌末加上轉移導致行動不便，兩年沒出遠門，卻悄悄搭高鐵從台南北上，親自出席她的新專輯演唱會。因為那是女兒的舞台，他想看見女兒發光。

爸爸離世那一天，林逸欣在病榻旁拉小提琴。已經沒有意識的爸爸，在她拉完小提琴後留下眼淚。

大家羨慕林逸欣被富養 其實羨慕的是她被好好愛過

林逸欣說：「雖然我只認識爸爸短短40個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。」林逸欣曾說，家裡最富有的是充足的愛，爸媽花很多時間陪伴她們。

媽媽從她小學到高中，整整12年，天天親手做熱騰騰的便當送到學校；爸媽負責接送她到任何地方。她考上台師大音樂系，第一次要離家北上念書，全家一起開車到台北，幫她整理宿舍。準備離開時，她突然發現，自己真的要開始一個人出門了，一家人抱在一起哭成一團

爸爸把林逸欣養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩，這就是很多人羨慕的「富養」。但真正的富養，不是家裡多有錢，不是孩子要什麼都有，也不是一路把孩子捧在手心上，不讓她吃苦。真正的富養，是孩子長大後，一想到家，心裡有光。

12條提醒，藏著父母最深的愛

什麼叫有著滿滿的愛的「富養」？可以從林逸欣當年北上念書，爸媽給她的12條提醒看得出來。12條提醒裡，沒有一條叫她要成為第一名、要出人頭地。

爸媽只是提醒她，新面孔要提高警戒；遇到搭訕要技巧避開；對不喜歡的人，不要讓對方有任何機會或誤會；盡量不要單獨走動；三餐要按時吃，每天要吃水果；出門在外，健康和安全最重要；要常常和家人聯絡，有狀況多確認，勿中詐騙陷阱。結尾署名：「好疼愛你的爸媽留言。」

當孩子的時候，看到這些話沒感覺；當父母後，看到這12條提醒會爆哭。因為，這就是父母最樸素無華的心願。不求孩子多厲害，只求你平安、記得吃飯、記得回家、還有家人永遠牽掛你。

林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養　3個提醒寫給所有爸媽
林逸欣父親癌逝！別只羨慕她被富養　3個提醒寫給所有爸媽

爸爸皮夾裡那張20年的平安符

林逸欣還曾分享過一張爸爸珍藏20年的「平安必勝符」。

2006年，因為爸爸常常從台南搭機到台北參加醫學會議，她擔心飛行安全；爸爸週末偶爾會和朋友打麻將，她也希望爸爸可以贏。

她親手畫了一張結合「平安」和「必勝」的符給爸爸。20年來，爸爸換過幾次皮夾，卻一直把那張小小的手繪符好好收著。對於父母來說，不管孩子多大，永遠都會在父母心裡最柔軟的位置。

給父母的三個提醒：別只羨慕林逸欣，現在就開始富養自己的孩子

第一個提醒：陪伴，比任何禮物都珍貴

很多人說，因為林逸欣家裡有錢啊，所以可以富養。不是的，富養孩子讓孩子最富有的不是物質，是「充足的愛和陪伴」。孩子長大以後，記住的往往不是你幫他買了什麼，而是你出現在哪些時刻、在哪些時刻選擇放下手邊的事，用心陪伴他。

第二個提醒：把愛說出口，讓孩子知道自己值得被珍惜

林逸欣的爸媽總是叫她小Baby，說自己是「好疼愛你的爸媽」。很多台灣父母，心裡有愛但說不出口。覺得把生活照顧好、把學費繳清，孩子自然就懂了。

​但孩子不一定懂。孩子需要聽見你說：「你很棒。」「有你真好。」「我好喜歡你這樣的你。」「我愛你」不是稱讚成績，不是肯定名次，而是讓孩子知道就算什麼都沒有，光是你這個人，就已經讓我很驕傲了。

富養，是讓孩子從小就相信自己值得被愛。這份相信，會跟著他走一輩子，成為他面對挫折時最深的底氣。

第三個提醒：創造家的溫度，讓孩子長大後一想到家就有光

林逸欣說，爸爸把她養成了一個「無憂無慮、極度樂觀的小女孩」。這不是天生的個性，這是被家養出來的。家的溫度，藏在看起來很小的事情裡。可能是固定的家庭晚餐、睡前擁抱、孩子出門前說「路上小心，我等你回來」。

​這些事情，做得當下好像沒什麼；但日積月累之後，孩子心裡會很暖。等他長大，遇到了人生的風浪裡，那個暖和光，就是他撐下去的理由。從小被好好愛過的篤定，這就是富養孩子最深的意義。

我們無法選擇，像林逸欣一樣被家庭的愛富養長大，但與其羨慕林逸欣，我們可以選擇從今天開始，成為可以富養孩子的爸媽。有一天我們終究會離開孩子。但如果孩子是被父母的愛富養長大，那份愛就會像一張放在心裡的平安符，陪他在人生最難的時候，繼續往前走。


失敗要趁早-張念慈

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