2026-04-27 12:30 Qinote
愛八卦的同事，不用翻臉，但一定要有距離
之前我們聊了「合不來的同事」，
這週來談另一種讓人更疲憊的類型——愛八卦的同事。
早上泡咖啡時，她就靠過來：「欸，你有沒有聽說……」
午休時間又出現：「我跟你說喔，那個誰誰誰……」
下班前，還會傳訊息問你對某人的看法。
你會發現自己很為難。
聽，也不是；
不聽，也不是。
一不小心，就變成八卦的中繼站。
回到家，腦子還在轉那些其實跟你無關的事情。
很多人以為這只是「辦公室日常」，
但久了你會發現——
真正讓人累的，從來不是八卦本身，
而是你被拉進去之後，消耗掉的那些心力。
特別是已經有家庭的你，
白天工作、晚上還要回到另一個角色，
這些無關緊要卻佔據腦袋的資訊，會讓人特別疲憊。
如果你也有被「鎖定」的經驗，
先記住一句話：
不參與八卦，是保護自己最簡單也最有效的方式。
3個原則，讓你不被捲進去
不傳播、不評論、不選邊
八卦最可怕的，不是內容，
而是它會流動。
你今天只是聽，
明天就可能變成被轉述的那一段。
當你不接、不補、不延續，
很多事情自然會在你這裡停下來。
公事公辦，私事留距離
工作上的事情可以合作，
但私人話題，不需要深入。
你還是可以保持禮貌，
只是不用讓關係變得太靠近。
把能量留給重要的事
你的注意力其實很有限。
當你把時間花在猜測、比較、消化別人的故事，
就會少掉一點力氣，留給自己真正的生活。
4個方法，讓你優雅自保
1. 微笑點頭，把話題帶走
當對方說：「你知道嗎？聽說……」
你可以簡單回：「嗯嗯……對了，你上次那個專案後來怎麼樣？」
不用打斷，也不用拒絕，
只是輕輕把話題帶回比較安全的地方。
2. 用模糊但不失禮的回應
你可以這樣說：
「我不是很清楚耶。」
「每個人應該都有自己的狀況吧。」
「這件事我沒有聽說過。」
這些話不會讓對方尷尬，
但也不會讓對話繼續往八卦發展。
3. 設一點小小的界線
如果對方很常來找你聊天，可以試著說：
「我最近事情有點多，中午想先把工作處理完。」
或者戴上耳機、專心看螢幕，
也是一種很自然的訊號。
界線不一定要說出口，
有時候行為就已經夠了。
4. 該停的時候，直接停下來
當話題開始變得敏感或負面時，
你可以簡單說：
「這個我不太方便發表意見。」
然後回到自己的工作。
大部分的人，其實不會再繼續追問。
一個很實際的小提醒
如果這位同事同時也是工作夥伴，
重要的事情，盡量用email或紀錄確認。
讓事情有依據，
也減少被誤解或被轉述的風險。
其實，愛八卦的人，不一定是壞人。
有些人只是習慣用別人的故事，
填補自己的空白。
但你不需要用同樣的方式回應。
當你開始不參與，
對方很快就會發現——你這裡沒有東西可以挖。
慢慢地，他就不會再那麼頻繁地找你。
而你，也會發現一件事。
工作變得比較單純了，
心也安靜了一點。
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