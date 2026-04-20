2026-04-20 12:30 Qinote
合不來的同事，不用修好關係，只要保護好自己
一早通勤完，踏進辦公室就看到那個合不來的同事，心情瞬間往下掉。
不是他真的做錯了什麼，
但你就是不想跟他說話。
做事節奏對不上，講話總是接不起來，
有時候只是眼神對到，都覺得有點尷尬。
下班已經夠累了，
還要花力氣消化這些人際摩擦。
回到家，連好好說話的力氣都沒有。
很多女生跟我說，她們不是討厭對方，
只是每天都覺得自己在被消耗。
那種消耗很安靜，
但會慢慢把人拖垮。
其實，這不是你不會相處。
而是你太習慣，把每一段關係都當成「應該變好」。
但有些人，本來就不適合靠近。
同事，不一定要變成朋友。
能好好把事情完成，就已經夠了。
如果你也正在被這樣的關係消耗，
可以試著從這幾件小事開始調整。
1. 先調整心態：能共事，就已經很好了
你不需要喜歡他。
真的不用。
很多壓力，其實來自於「以為一定要相處融洽」。
但職場本來就是不同個性的人被放在同一個地方工作。
當你不再期待變熟，
反而會輕鬆很多。
2. 把自己的部分做好，是最穩的自保方式
你唯一能完全控制的，是自己。
把工作做好、準時回覆、態度專業，
會讓很多不必要的摩擦自然消失。
當你越穩，別人能影響你的就越少。
3. 理解對方的節奏，而不是改變對方
有些人講話直接，有些人習慣反覆確認。
有些人追求效率，有些人重視細節。
你不需要認同，
但多了解一點，很多卡住的地方會自然鬆開。
不是為了配合對方，
而是讓自己少一點消耗。
4. 為自己留一點距離
不一定要每天一起吃飯，
也不用每一場聚會都參加。
有時候一句「我今天有點事，下次再一起」，就夠了。
那不是疏遠，
而是把力氣留給更重要的地方。
5. 說話可以溫和，但不需要沒有立場
當意見不同的時候，不用急著對抗。
你可以說：「我傾向這樣做，我們要不要試試看？」
也可以說：「這個做法我再想一下，看看怎麼調整比較適合。」
很多事情，不需要硬碰硬，
但也不需要委屈自己。
6. 當事情影響到你，就不要只靠忍耐
如果相處已經影響到工作進度，
甚至讓你開始抗拒上班，那就不要再撐。
把事情寫清楚、用訊息確認分工，
讓溝通回到有依據的狀態。
必要的時候，也可以找主管或信任的人聊一聊。
不是為了誰對誰錯，
只是讓事情回到該有的軌道。
其實，職場從來就不是一個會讓人完全舒服的地方。
你會遇到合得來的人，
也一定會遇到怎麼都對不上頻率的人。
但慢慢你會學會一件事。
不是每一段關係都需要變好。
有些關係，只需要剛剛好的距離。
當你不再把力氣花在「要不要修好關係」這件事上，
你會多出很多空間，去照顧真正重要的東西。
包括你的工作，也包括你的生活。
還有你回家之後，願意好好說話的那個自己。
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