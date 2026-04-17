2026-04-17 15:56 女子漾／編輯許智捷
韓國爆紅「橄欖油＋檸檬」真的能變美？醫師警告：2類人喝了更傷身 正確喝法一次看
韓國女星最近在喝的「早晨一杯」，真的能養顏又瘦身嗎？從女團成員到凍齡影后，紛紛在社群分享每天空腹喝「橄欖油＋檸檬汁」的習慣，甚至被稱為新一代美顏聖水。
不過，這股風潮看似健康，背後其實暗藏風險。營養功能醫學專家劉博仁就提醒，這個組合並非人人適合，喝錯反而可能讓腸胃出問題。
為什麼韓星都在喝？營養學上真的有根據
從成分來看，「橄欖油＋檸檬」並不是亂搭，而是有其營養邏輯。特級初榨橄欖油富含Omega-9單元不飽和脂肪酸與橄欖多酚，有助抗發炎與保護心血管；檸檬則含有維生素C與抗氧化類黃酮。兩者搭配後，油脂能幫助脂溶性營養吸收，檸檬的酸味也讓整體口感更容易入口。
劉博仁指出，這樣的組合在功能醫學上確實有其合理性，但關鍵在於「怎麼喝」與「誰來喝」。
韓星推崇3大原因：排便、抗氧化、控食慾
為什麼這杯被捧成美容神器？主要來自以下幾個效果：
1.促進腸道蠕動
油脂會刺激膽囊收縮、分泌膽汁，對於長期便秘的人來說，確實可能幫助排便順暢。
2.補充抗氧化力
早上攝取維生素C與多酚，有助於對抗身體夜間代謝產生的自由基。
3.增加飽足感
油脂會延緩胃排空，讓人比較不容易餓，對體重管理族群來說有一定吸引力。
醫師警告：這2類人喝了反而更傷身
不過，劉博仁在臨床上觀察到，並不是每個人都適合跟風，尤其胃食道逆流患者，高劑量油脂容易讓食道下括約肌鬆弛，再加上檸檬的酸性刺激，可能引發胃酸逆流；而胃炎或胃潰瘍患者，若在空腹狀態下飲用濃縮檸檬汁，對受損的胃壁無疑是二次傷害，可能進一步加劇胃痛與灼熱感。
門診中也確實出現過為了美容跟風飲用，最後卻因胃部不適前來求診的案例，顯示看似健康的流行喝法，其實仍需依個人體質審慎評估。
想跟風可以 「這樣喝」才不傷身
如果還是想試試這款韓國流行飲品，醫師也給出幾個更安全的方式：
1.從小量開始
建議先從5～10ml橄欖油嘗試，觀察身體反應。
2.一定要稀釋
不要直接像Shot一樣一口喝，加入約200ml溫水，減少對腸胃刺激。
3.選對油很重要
挑選來源清楚、深色玻璃瓶裝的特級初榨橄欖油（EVOO）。
4.有病史先諮詢
若有膽結石或胃部疾病，務必先詢問醫師再嘗試。
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