2026-04-17 10:44 女子漾／編輯許智捷
比牛奶還有效！營養師點名「5大助眠食物」更有感 失眠族必收清單
每天躺上床卻遲遲無法入睡，腦袋像開了夜間派對停不下來，已經成為不少現代人的日常困擾。過去大家習慣用一杯溫牛奶助眠，但其實效果未必最強。營養師張語希指出，牛奶中的色胺酸確實有助睡眠，但還有更多「天然助眠食物」效果更直接，甚至能從根本改善睡眠品質。
她整理出5種被科學研究支持的助眠食物，不只幫助更快入睡，也能讓睡眠更深、更穩，堪稱失眠族的晚安神隊友。
1. 酸櫻桃：天然褪黑激素
酸櫻桃被視為助眠界的隱藏王牌，關鍵就在於富含天然褪黑激素。研究發現，適量飲用酸櫻桃汁，有助延長睡眠時間，同時提升睡眠效率，對於淺眠或容易醒來的人特別有感。
2. 奇異果：入睡的秘密武器
奇異果含有豐富血清素與抗氧化物，有助調節情緒與睡眠節律。臨床研究指出，睡前約一小時吃兩顆奇異果，不僅能縮短入睡時間，也能提升整體睡眠品質，對長期失眠者特別有幫助。
3. 核桃：安定情緒助攻
核桃富含Omega-3脂肪酸與褪黑激素前驅物，能幫助調節神經傳導，讓大腦進入較穩定放鬆的狀態。對於壓力大、容易焦慮導致失眠的人來說，是相對溫和又有效的選擇。
4. 香蕉：天然放鬆劑
香蕉中的鎂與鉀，有助放鬆肌肉、降低身體緊繃感，同時也提供色胺酸，幫助大腦轉換為褪黑激素。對於因身體疲勞卻無法入睡的人，特別適合當作睡前小點。
5. 南瓜子：助眠礦物質
南瓜子富含鎂與色胺酸，能穩定神經、減緩焦慮感。營養師指出，鎂是現代人普遍缺乏的營養素之一，若長期壓力大或睡眠品質差，適量補充有助改善整體睡眠狀態。
助眠不只靠吃 2個關鍵習慣更重要
營養師也提醒，除了飲食調整，生活習慣也會直接影響睡眠品質。首先，建議在睡前4至6小時避免攝取過量咖啡因與酒精，尤其酒精雖然會讓人快速入睡，但會干擾深層睡眠，反而讓人半夜易醒、越睡越累。
另外，睡前環境也很關鍵。降低燈光亮度、減少藍光刺激，能幫助體內褪黑激素正常分泌，讓身體自然進入「準備入睡」的狀態。
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