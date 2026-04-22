2026-04-22 20:03 潮健康
睡不好、氣色差怎麼辦？營養師揭「熟齡女性關鍵營養素」
圖說：黃豆、豆漿與豆腐等豆類食材，皆為大豆異黃酮的天然來源，有助熟齡女性日常營養補充
隨著年齡增長，不少女性開始出現睡眠品質下降、體力不如以往，甚至有膚況改變等困擾。《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師指出，這些變化多與生理機能調整有關，而日常飲食中常見的「大豆異黃酮」，正是協助熟齡女性維持身體平衡的重要營養素之一；本文將說明大豆黃酮是什麼、對身體有什麼好處以及補充時機，幫助大家掌握日常營養補充重點。
大豆異黃酮是什麼？
大豆異黃酮是黃豆、黑豆、納豆、毛豆等豆類中的天然植物異黃酮素。它的結構與人體雌激素相似，能幫助熟齡女性調整生理機能、維持身體平衡。戴嘉珠營養師建議，30歲以上女性可以開始長期補充，選擇天然、非基改的產品最安全。
大豆異黃酮有哪些功效？4大好處一次整理
針對熟齡女性常見的健康需求，戴嘉珠營養師整理出大豆異黃酮的四大營養面向：
- 調節生理機能
隨著荷爾蒙變化，熟齡女性容易出現生理不適。適量補充大豆異黃酮，有助於身體調節內分泌，維持生理穩定。
- 滋養補給
熟齡女性對營養需求提高，大豆異黃酮能夠協助身體獲取植化素，達到日常滋養補給效果。
- 維持青春美麗
隨著年齡增加，肌膚容易出現乾燥與彈性下降情形。戴嘉珠營養師指出，透過補充大豆異黃酮，有助維持肌膚彈性與整體膚況穩定。
- 幫助入睡
許多熟齡女性可能出現入睡困難或睡眠中斷情形，補充大豆異黃酮能幫助生理機能穩定，進一步改善入睡問題。
大豆異黃酮食物來源：日常餐盤就能補充
除了黃豆與黑豆，市面上各種豆製品都是大豆異黃酮的良好來源：
- 黃豆：每100克含約150～170毫克
- 納豆：每50克含約40毫克
- 豆漿：每杯240毫升約含23毫克
- 嫩豆腐：每100克約含23毫克
- 毛豆、山藥、地瓜、木耳、味噌：每100克低於15毫克
戴嘉珠營養師建議，日常飲食可透過豆漿早餐、豆腐入菜、毛豆當零食的方式補充。對大豆過敏者，可選擇山藥、地瓜等替代食材，仍能攝取天然異黃酮。
什麼時候補充大豆異黃酮？長期吃好嗎？
大豆異黃酮吸收時間不受限制，可依個人生活習慣安排於早晨、餐後或晚間食用，重點在於「長期有規律的攝取」。戴嘉珠營養師指出，每日建議攝取量約40毫克，如果日常飲食較難補足，可以考慮透過保健食品補充。若選擇保健食品，應注意產品來源與標示清楚程度，優先選擇天然萃取與非基改來源。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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