2026-04-24 20:03 潮健康
腸胃炎腹瀉時如何應對？認識止瀉藥使用與日常照護重點
腹瀉的本質：身體的防禦反應
面對急性腸胃炎（Acute Gastroenteritis），無論是諾羅病毒、輪狀病毒或細菌感染，多數人的直覺反應是立即使用止瀉藥減少不適。其實這是一種缺乏風險控管概念的危險處置。
正欣診所區經理姚潘柔指出，從生物學的原理來檢視，腹瀉與嘔吐並非單純的「疾病症狀」，而是人體免疫系統面臨病原體入侵時，主動啟動的「物理性機制（Physical Clearance Mechanism）」。腸道會透過大量分泌液體並加速蠕動，試圖在最短時間內將病毒、細菌及其分泌的腸毒素（Enterotoxins）排出體外。
姚潘柔經理強調：「強行使用洛哌丁胺（Loperamide）等抑制腸道蠕動的止瀉藥，就如同關閉了排毒的閥門，可能影響腸道內環境，及影響恢復過程，更可能產生進一步身體反應。」
修復基礎設施需要的是什麼?
江庭萱營養師指出，臨床營養介入的首要目標是作為營養調整方向之一。在度過最劇烈的嘔吐期後，應優先補充「左旋麩醯胺酸（L-Glutamine）」與「鋅（Zinc）」。麩醯胺酸是腸道黏膜細胞最主要的能量來源與修復原料；而鋅則參與了緊密連接蛋白的合成，與腸道屏障概念相關。
感染後腸躁症後續可能出現的狀況
若腸胃炎僅以「不拉肚子」作為痊癒標準，往往會留下長遠的後遺症。許多患者在急性期過後，會面臨長達數月至數年的腹痛、脹氣與排便習慣改變，在臨床上稱為「感染後腸躁症（Post-infectious IBS）」。
這源於急性發炎摧毀了原有的腸道共生菌相（Microbiome），並留下低度的神經發炎，除了初期補充電解質與黏膜修復原料外，後期必須導入精準的益生菌群，重新建立腸道的微生態平衡，並透過高濃度 Omega-3 等抗發炎營養素，才能真正從腸胃炎的破壞中恢復日常狀態。
免責聲明： 本文為健康資訊具體生命特性介紹，非作為醫療診斷或治療依據，最終結果依個人情況異同將有所調整。若有特別體質，建議諮詢專業醫師。
延伸閱讀：
參考文獻：
- Wang, B., Wu, G., Zhou, Z., Dai, Z., Sun, Y., Ji, Y., … & Wu, Z. (2015). Glutamine and intestinal barrier function. Amino Acids, 47(10), 2143–2154. https://doi.org/10.1007/s00726-014-1773-4
- Berumen, A., Vergara-Castañeda, A., & Medina, C. (2021). Post-infectious irritable bowel syndrome: The role of gut microbiota and the immune system. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 11, Article 646194. https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.646194