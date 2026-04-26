2026-04-26 21:02 潮健康
每個月總有幾天「看另一半特別不順眼」？藥師揭原因：不是你太敏感
你是否也曾有過這樣的經驗—平常不覺得怎麼樣，但每個月總有幾天，對另一半特別沒耐心，甚至連小事都容易引爆情緒？不少男性笑稱「無辜中槍」，其實這樣的變化，很可能與女性常見的「經前症候群（PMS）」有關。經前的不適不只是情緒反應，也不代表自己「太敏感」，而是可能和體內荷爾蒙變化有關。
富康活力藥局藥師張淯淵指出，經前症候群（PMS）是許多女性在月經來潮前1至2週常見的身心不適現象，常見表現包括：情緒起伏、易怒、疲倦、乳房脹痛、腹脹、頭痛與食慾改變…等。若症狀反覆出現在每個週期，甚至影響工作、人際與生活品質，就該好好正視，而不是每次都默默忍耐。
經前症候群為什麼會發生？可能與荷爾蒙變化有關
張淯淵藥師表示，女性月經週期會受到多種荷爾蒙調節，包含：雌激素、黃體素、濾泡刺激素與黃體成長激素…等。排卵後進入黃體期，隨著荷爾蒙變化，部分女性可能感受到情緒與身體狀態的波動。
目前經前症候群的確切原因仍未完全明確，但普遍認為可能與荷爾蒙波動、神經傳導物質變化、壓力與生活習慣都有關係。換句話說，PMS並不是單純的情緒問題，而是生理、心理與生活型態共同影響下的結果。
常見症狀不只情緒差，還可能影響日常生活
經前症候群的表現相當多元，張淯淵藥師整理，常見可分成三個面向。
第一：情緒與心理層面
易怒、焦躁、低落、緊張、想哭或情緒起伏變大。
第二：行為與認知層面
疲倦、睡不好、想吃甜食、注意力下降、做事提不起勁。
第三：身體不適層面
腹脹、頭痛、乳房脹痛、腰痠、肌肉痠痛、水腫，甚至短期體重上升。
若這些症狀每個月反覆出現，但在月經開始後逐漸緩解，便可能與經前症候群有關。
想舒緩經前不適，先從生活習慣開始調整
張淯淵藥師提醒，若想減少經前不適，日常習慣的調整往往是第一步。首先，可減少過量咖啡因、酒精與高糖食物，因為這些因素可能讓焦躁、睡眠不穩與乳房脹痛更明顯。若本身容易水腫或腹脹，也建議留意鹽分攝取，避免高鹽飲食讓不適加重。
另外，規律運動也很重要。適度有氧運動，例如：快走、慢跑、騎腳踏車或游泳，有助於促進循環、調節情緒與釋放壓力。加上穩定睡眠與適當放鬆，例如：深呼吸、伸展、冥想或安排讓自己放鬆的活動，都有助於讓身心在經前更穩定。
經前不適只能忍耐嗎？幾種常見營養補充方向
除了生活習慣調整，張淯淵藥師表示，部分營養素也常被用來作為經前保養的輔助方向。
- 維生素B群
與神經系統運作與能量代謝有關，其中B6常被討論與情緒調節相關。對於容易疲倦、煩躁或注意力差的族群，適量補充有助於作為日常營養支持。
- 鈣與鎂
鈣與鎂和神經、肌肉放鬆相關，也常被用於經前情緒起伏、腹痛與睡眠不穩的營養調整。對於經前容易緊繃、睡不好或下腹不適者，是常見的補充選擇。
- Omega-3脂肪酸
魚油或藻油中的Omega-3脂肪酸，與發炎調節及情緒穩定有關，也常被應用於經前生理期前後的保養。
- 聖潔莓、月見草油、琉璃苣油
這些成分近年在女性週期保養中受到關注，特別是與生理期前後的調理有關。不過張淯淵藥師也提醒，若本身有婦科疾病、荷爾蒙相關問題，或正在服用特定藥物，補充前仍應先諮詢專業醫療人員。
經前不適不是脆弱，而是身體在提醒你
張淯淵藥師表示，經前症候群是很多女性都會遇到的週期性困擾，與其每個月忍耐，不如試著了解自己的身體節奏。從生活習慣、飲食結構到營養補充，都是幫助身體回到較穩定狀態的方法。
若經前情緒或身體不適已明顯影響到工作、睡眠、人際關係，甚至每個月都感到難以承受，就不建議只靠自行忍耐，仍應尋求婦產科或相關醫療專業協助，找出更適合自己的調整方向。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。