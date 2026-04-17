2026-04-17 16:02 潮健康
內臟脂肪過高「讓人變笨」？ 研究示警：泡芙人族群最危險，大腦恐受到10種損害
潮健康／林昱彣 外電編譯
肥胖被公認為許多心血管與慢性疾病的危險因子；而脂肪「長錯位置」，竟然可能使人變笨、影響大腦運作？近期刊載於《Radiology》的研究，透過核磁共振（MRI）分析人體脂肪分布發現，「內臟脂肪偏高」者的大腦灰質體積明顯縮水、認知功能較差；且罹患憂鬱症、焦慮症或帕金森氏症的風險，更有顯著提升的趨勢。
內臟脂肪高竟「讓人變笨」？ 研究示警：2類人最危險
該研究透過英國生物樣本庫（UK Biobank），納入 25,188 名平均年齡約 64.9 歲的研究參與者（其中 52.8% 為女性）。研究旨在探討，在校正了身體質量指數（BMI）的影響後，不同「體脂肪分布型態」對於大腦結構、認知功能以及後續神經系統疾病發病率的具體關聯。
研究團隊利用高階 MRI 影像技術量化受試者的各部位脂肪，並透過潛在剖面分析（LPA）將人群的脂肪分布歸納為 6 種主要型態，分別為「胰臟主導型」、「肝細胞主導型」、「隱性肥胖（泡芙人）型」、「均衡高脂型」、「均衡低脂型」，以及「瘦長型」。其中對於大腦影響最為劇烈的2種型態如下：
胰臟主導型。特徵是胰臟的質子密度脂肪分率（PDFF）異常升高，意即脂肪多半囤積在胰臟。與瘦長型人群相比：
．白質高訊號病變體積，男性、女性分別增加67.8%、33.2%。
．大腦灰質萎縮體積，男性、女性分別減少 3.04%、3.19%。
．女性中風風險增加 204.5%。
隱性肥胖型。即俗稱的「泡芙人」，儘管BMI適中，但在多數測量部位（如內臟脂肪組織、腹部脂肪比例等）的整體脂肪負擔卻最高。與瘦長型人群相比：
．白質高訊號病變體積，男性、女性分別增加95.1%、29.7%。
．大腦灰質萎縮體積，男性、女性分別減少 3.42%、0.61%。
．男性視覺記憶測驗中，配對錯誤的平均次數增加14.7%。
．男性心理動作速度測驗的平均耗時延遲4.8%。
．男性、女性憂鬱症風險分別增加231.9%、141.3%。
．男性、女性焦慮症風險分別增加67.2%、63.5%。
．男性中風風險增加142.3%。
脂肪長錯位置更傷大腦？ 專家：至少引起10種負面影響
由上可知，脂肪分布型態與大腦健康息息相關，尤其隱性肥胖者的神經系統健康狀況令人擔憂。在腦部結構上，隱性肥胖者的總大腦體積與灰質體積顯著較小，且代表腦部微血管病變的白質高訊號（WMH）體積也顯著較大。研究更指出，隱性肥胖者在流體智力（Fluid intelligence）、數字記憶與反應時間等認知測試中，得分皆顯著較差。
總的而言，研究表明，胰臟主導型與隱性肥胖型等2種脂肪分布，與以下嚴重程度不一的情緒或精神障礙有關，分別為焦慮症、憂鬱症、雙相情緒障礙症（俗稱躁鬱症）、嚴重壓力反應及適應障礙症；另外，也可能引起神經系統與血管疾病，如中風、癲癇、帕金森氏症、多發性硬化症、神經根及神經叢障礙，以及睡眠障礙。
為何內臟脂肪會傷害神經？ 與「全身性發炎」有關？
為何體重不重、BMI也不見得較高，但脂肪長在內臟，對大腦會造成如此影響？研究團隊指出，內臟脂肪的累積會帶來較大的「發炎負擔」，進而可能引發脂毒性相關的神經性發炎。該種慢性發炎過程會侵蝕神經健康，導致大腦灰質萎縮、白質受損，並引起認知能力下降。
總結而言，此次大型實證研究明確指出，評估肥胖對神經健康的危害時，不能只看體重計上的數字或 BMI 值；特定的脂肪分布型態（如胰臟脂肪過高或隱性肥胖）與大腦萎縮、中風風險及心理健康問題息息相關。因此，如何正視內臟脂肪對大腦的威脅，並透過生活管理優化脂肪分布，將是現代人預防大腦退化、維護神經健康的關鍵課題。
資料來源：Association of Body Fat Distribution Patterns at MRI with Brain Structure, Cognition, and Neurologic Diseases | Radiology
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