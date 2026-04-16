探偵事務所是什麼？三分鐘帶你了解日本偵探與台灣徵信產業

2026-04-16 17:33 立達偵探社
（圖／立達國際徵信有限公司提供）
（圖／立達國際徵信有限公司提供）

很多人在第一次接觸「探偵事務所（たんていじむしょ / Tantei Jimusho）」這個詞時，直覺會把它和台灣常見的「徵信社」畫上等號，認為兩者只是中文與日文的不同說法。從廣義上來看，這樣的理解並沒有錯，因為無論是日本的探偵事務所，還是台灣的徵信社，本質上都屬於協助委託人釐清事實、蒐集資訊、處理疑難案件的專業調查服務體系。

只是，當這兩種名稱被放進不同的法律環境、社會文化與產業發展脈絡中時，外界對它們的印象、委託內容，甚至服務呈現方式，都會出現些許差異。日本民眾提到探偵事務所，多半會直接聯想到外遇調查、失聯協尋、企業背景調查等較成熟且制度化的偵探服務；而在台灣，許多人一聽到徵信社，則容易先想到抓姦抓猴、行蹤調查、法律蒐證，同時還帶有一點神秘感與距離感。

事實上，隨著社會需求不斷改變，台灣現代徵信產業早已不是外界想像中那種單一、處於灰色地帶的行業，而是逐步朝向專業分工、重視合法程序、講究保密機制與跨區整合能力的服務模式發展。也正因如此，理解探偵事務所與徵信社之間的關係，不只是認識一個名詞而已，更是在理解整個亞洲偵探服務產業如何從傳統調查走向現代化、國際化與專業化。對有實際需求的委託人來說，搞懂這些差異，才能在面對感情、家庭、商務或人身安全等問題時，找到真正適合自己的專業協助窗口。

你所不知道的「私家偵探工作」，來自台灣偵探社業者的自白

提到私家偵探，很多人腦中浮現的多半還是電影裡穿風衣、躲在暗巷、手拿相機監視目標的畫面，彷彿這個職業永遠帶著一點神祕、一點危險，還有一點說不清的灰暗。但真正身處台灣偵探社第一線的人都知道，現代私家偵探的工作，遠比外界想像得更複雜，也更講究專業判斷。對立達國際徵信社而言，辦案從來不是單靠膽量或經驗硬拚，而是要在合法範圍內結合資訊整理、行為觀察、風險評估、證據判讀與委託目標管理，才能把一件案件做得紮實、做得讓客戶真正安心。

很多委託人來找私家偵探時，其實不只是想知道答案，更是希望有人幫他們在最混亂、最難堪、最不知所措的時候，把局面重新理清。有人懷疑伴侶外遇，卻不知道該不該攤牌；有人發現家人失聯，急著想確認對方是否安全；也有人在商業合作前感到不安，希望透過偵探先掌握對方背景與風險。這些問題看似不同，本質上都指向一件事：當事人無法靠自己取得足夠資訊，卻又不能放任事情繼續失控。這時候，私家偵探存在的價值，正是找出最有效率的方式來協助客戶接近真相。

對台灣偵探社業者來說，真正難的從來不是「查」，而是怎麼在法律界線、時間壓力、情緒拉扯與現實條件之間找到最適合的調查節奏。很多案件甚至在正式執行前，就要先花大量時間做前期研判，確認資訊是否足夠、目標是否明確、風險是否可控，因為不是每個問題都適合立刻展開蒐證，也不是每位委託人都知道自己真正需要的是什麼。某種程度上，私家偵探做的，不只是調查工作，更是一種替當事人整理局勢、重建判斷能力的專業服務。這也是為什麼真正有經驗的徵信社，不會一開口就保證結果，而是會先花時間理解案件、說明限制與委託費用、分析可能風險並避開，因為對專業私家偵探來說，唯有把事情做好、對客戶負責，才是徵信職人的最高價值展現。

（圖／立達國際徵信有限公司提供）
（圖／立達國際徵信有限公司提供）

亞洲第一探偵事務所：立達國際偵探社【全球偵探服務免費諮詢】

當「探偵事務所」不再只是影劇作品中的名詞，而是真正能替委託人解決問題的專業體系時，外界也開始重新看待現代徵信產業的價值。立達國際偵探社之所以能在眾多私家偵探與徵信社品牌之中脫穎而出，關鍵不只在於案件處理經驗，更在於它早已跳脫傳統地方型徵信社的框架，逐步建立出兼具專業判斷、跨區執行與國際視野的服務模式。

對於今日來自世界各國的委託人而言，問題早已不再侷限於單一城市或單一生活圈，有些感情糾紛牽涉跨境往來，有些尋人案件涉及海外行蹤，有些商務爭議更需要結合多地資訊交叉判讀，若偵探服務仍停留在過去那種單點式、被動式的辦案思維，往往很難真正因應現代社會的複雜需求。也因此，一家具備整合能力的國際探偵事務所，看的不只是眼前一個案件，而是整體風險、調查邏輯與後續行動的完整布局。

立達國際徵信有限公司所強調的，正是這種更高層次的偵探服務概念。從婚姻感情、外遇調查、行蹤掌握、尋人協尋，到企業風險管理、商務背景查核與跨區案件協調，立達並非只是接受委託後被動執行，而是會先透過專業諮詢理解案件本質，再依照委託人需求規劃適合的調查方向與執行節奏。這樣的做法，讓私家偵探不再只是「幫人調查」的角色，而更像是一個能協助客戶梳理現況、辨識問題核心、建立正確判斷依據的專業顧問團隊。尤其在許多案件中，委託人真正需要的不只是答案，更是一個值得信任、懂得應對進退的專業團隊。這種分寸感，正是優質徵信社與一般業者之間最大的差別。

「+886 800-250-555 全球偵探服務免費諮詢」並不是一句口號，是我們希望能更貼近現代委託需求的服務承諾：無論你面對的是感情危機、商務困境、失聯協尋，還是跨區調查需求，都能先透過立達國際偵探團隊的評估，了解案件是否適合啟動、應該如何進行、預估費用開銷，以及後續可能的處理方向。當探偵事務所的價值從單純執行走向全局判斷，徵信社的角色也自然成為能在關鍵時刻陪委託人一起面對真相、守住主導權的重要後盾。若你正在尋找一支真正專業私家偵探團隊，那麼立達國際偵探社，絕對是最好的選擇。

#日本 #台灣 #工作職場 #名偵探柯南

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早 - 張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#職涯 #職場 #台灣 #工作職場

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

2026-04-12 10:25 女子漾／編輯張念慈
旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

2026年4月1日起，海外旅遊不便險正式全面改版，新版「個人海外旅行不便保險參考條款」已全面取代舊制。此次調整不只針對旅客最在意的班機延誤、旅程取消補償進行優化，也同步擴大多項保障範圍。保險專家黃加淇指出，多數人對保單的理解與實際條款存在落差，「不是沒買保險，而是用錯方式理解保障」，提醒民眾出發前務必搞懂細節，避免理賠爭議。

編輯推薦

旅程取消補償拉長至20天　預付費用更有機會拿回

過去旅遊不便險僅保障出發前7天內發生的突發狀況，如今新版已放寬至20天。也就是說，只要在出發前20天內發生符合條款的事故，像是突發疾病、重大事件等，已支付的機票或訂房費用，都有機會申請理賠。這項調整，被視為本次改版最有感的升級之一。

班機延誤計算更清楚　轉機狀況不再吃虧

針對最常見的班機延誤，新版條款也進一步明確化。當第一段航班延誤導致錯過轉機，將「合併視為一次事故」計算；但若轉接航班本身又再次延誤，則可視為第二次事故，最多可理賠兩次。

此外，延誤或取消需超過4小時才符合給付條件，理賠方式則依保單分為一次給付或累進式給付，金額最高可達新台幣1萬2千元。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

保障範圍擴大　不只飛機問題才有賠

新版條款也納入更多實際旅遊情境。例如海外遇到戰爭、暴動、天災，或三等親內家屬病危，甚至是在國外自駕發生交通事故，都被納入「旅程更改」保障範圍。

此外，若旅途中因法院通知需返台作證，導致行程中斷，也有機會申請理賠，保障範圍從原本「出發前」進一步延伸至整個保險期間。

罷工、颱風不一定賠　「是否已知」成關鍵

不少旅客以為只要遇到罷工或颱風就一定能理賠，但新版條款明確指出，「已知風險」不在承保範圍內。例如投保時已公告罷工、或已發布海上颱風警報，這些情況都屬除外責任，保險將不予理賠。

黃加淇提醒，保險本質是轉嫁「未知風險」，若事件已發生或可預期，將不符合保障條件。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

行李、文件理賠有次數限制　最高2次

在行李延誤、行李損失與旅行文件遺失方面，新版同樣設下上限，同一保險期間內最多理賠2次。理賠金額部分，行李相關最高約新台幣6,000元，旅行文件則約3,000元。

新版條款也針對交通工具定義做出區分。以觀光休閒為目的的遊輪，不被認定為一般公共交通工具；而包機或專機，也不屬於定期航班，因此部分不便險保障將不適用。

這類細節，往往是旅客最容易忽略、卻最容易產生爭議的地方。

投保限制更嚴格　最多僅能買2張

為避免重複投保與理賠爭議，新制也導入控管機制。

同一旅遊期間內，最多僅能投保2張不便險，且不得來自同一保險公司，並透過產險公會平台進行通報與管理。

給付方式不同　實支實付 vs 定額一次搞懂

新版條款也進一步區分給付方式。旅程取消與更改採「實支實付」，依實際損失理賠；而班機延誤、行李問題等，則可選擇定額給付或實支實付。

不同方案將直接影響理賠金額與彈性，投保前需特別留意。

專家提醒：不是有保就好，「看懂條款」才是真保障

黃加淇指出，許多理賠糾紛並非保險公司不賠，而是消費者對條款理解不足。她建議民眾規劃旅遊時，應在訂機票後就同步安排保險，而非等到出發前才匆忙投保。

同時，也要留意是否涵蓋突發疾病、旅程變更等保障，並確認遊輪、包機等特殊情境的適用範圍。她強調：「旅遊是為了開心，但安心其實是可以提前準備的。」

#海外旅遊不便險

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2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看

2026-04-07 13:50 女子漾／編輯周意軒
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製
2026報稅必看！年收多少不用繳？3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看 圖片來源：Ai製

2026 年（民國 115 年）5 月報稅季即將到來。針對 114 年度的綜合所得稅申報，財政部大幅放寬多項減稅規定，包含幼兒學前、長照及租金特別扣除額的調升，對於雙薪家庭與租屋族而言是近年最「有感」的減稅利多，女子漾幫大家整理3大免稅族群曝光，省稅技巧一次看。

文章目錄

2026 報稅行事曆：重要時程與截止日

身為納稅義務人，掌握期限是稅務規劃的第一步。請特別留意 3 月份的申請截止日，這關係到您是否能收到稅額試算通知書。

圖片來源：Ai製
圖片來源：Ai製

2026 申報資格：強制申報與免稅門檻

受惠於物價指數連結調整，114 年度（2026 申報適用）的免稅與扣除額度讓免稅門檻進一步提高。

免申報與免繳稅標準

單身族群： 年收入 44.6 萬元 以下免繳稅（免稅額 $9.7 萬 + 標準扣除 $13.1 萬 + 薪資特別扣除 $21.8 萬）。

雙薪夫妻（無子女）： 年合計收入 89.2 萬元 以下免繳稅。

多口家庭（基本生活費）： 114 年度每人「基本生活所需費用」調升至 21.3 萬元，申報人數越多，減稅幅度越大。

退稅權益： 即便年收入未達申報門檻，若平時薪資已被「扣繳」或有可抵減稅額，仍必須辦理申報才能領取退稅款。

海外所得提醒： 若您有大額海外所得（依基本所得額相關規定），上述免稅門檻將不適用，請務必諮詢專業會計師。

114 年度（2026 年申報）綜合所得稅速算公式

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

2026 減稅革命：三大特別扣除額新制對照

1.單身租屋族：年收62.6萬以下直接安全區

如果你是剛出社會、在外租屋的小資族，今年其實有機會直接免繳稅。只要把免稅額、標準扣除額、薪資特扣再加上房租扣除額一起算進去，年收入壓在62.6萬元以下，基本上就落在「不用繳」的範圍。對月光族來說，這條線真的很關鍵。

2.三口之家（雙薪＋1幼兒）：113.9萬以下有機會免稅

夫妻雙薪加上一個小孩的家庭，其實比你想像中更容易進入免稅區。只要年收入控制在113.9萬元以下，加上幼兒學前扣除額等條件，有機會整筆稅直接歸零。對正在撐生活與育兒開銷的家庭來說，這筆差距會很有感。

3.五口之家（含長照）：146萬以下門檻直接拉高

家庭人數越多，越有機會「合法少繳」。特別是今年長照扣除額一口氣提高到18萬元後，五口之家免稅門檻直接拉高到146萬元左右。也就是說，只要收入在這條線以下，很可能不用繳稅，對有長照壓力的家庭來說，是少數真的有感的減負。

手機報稅教學：簡單 5 步驟高效完稅

手機報稅已是目前最推薦的管道，不需讀卡機，只要 10 分鐘即可完成。

驗證身分：

行動電話認證： 須為本人名義門號，認證時須關閉 Wi-Fi。注意：預付卡因個資驗證限制，通常無法使用此方式。

戶號 + 查詢碼： 透過自然人憑證至超商 KIOSK 取得。

行動自然人憑證： 支援生物辨識（指紋/臉部），安全等級最高。

填寫資料： 確認本人、配偶及扶養親屬資料，可切換「編修模式」調整。

確認稅額： 查看應納稅額。顧問建議： 點選「查看」並下載所得/扣除額清單 PDF 保存（密碼為身分證字號）。

選擇繳退稅方式： 提供信用卡、行動支付、ATM 等 6 種繳稅方式。

顧問精選： 申請退稅者務必填寫帳戶選擇「直撥轉帳退稅」，這是最快、最精準領到錢的方式。

完成申報： 點選「申報上傳」，出現「申報成功」畫面並下載收執聯才算真正完工。

圖片來源：取自財政部臉書
圖片來源：取自財政部臉書

⚠️ 高危警告：115 年起 KIOSK 取碼新規定

全國約 3.8 萬戶將受影響！ 自 2026 年（115 年）起，超商 KIOSK 機台因資安升級，正式取消「健保卡」取碼服務。

唯一實體卡取碼方案： 請務必攜帶「自然人憑證」前往超商。

若堅持使用健保卡，則需自備讀卡機在家透過「電子申報繳稅服務網」操作。

#免稅 #報稅 #財政部

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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