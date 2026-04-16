2026-04-16 10:07 女子漾／編輯周意軒
跑步也能做甜點！「Ice Cream Run」爆紅原因＋製作方法一次看
最近社群上悄悄流行一個超有趣的新挑戰：「跑步做冰淇淋」。一邊運動、一邊完成甜點，聽起來像都市傳說，但其實真的做得到，而且成功率還不低。這股「Ice Cream Run」風潮不只在國外爆紅，台灣跑友圈也開始跟上，邊跑邊晃，最後打開背包真的變出一袋冰淇淋，療癒程度直接拉滿。這到底是什麼神奇原理？怎麼做才會成功？這篇一次帶你看懂。
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「跑步做冰淇淋」是什麼？爆紅關鍵在這裡
「跑步做冰淇淋」是什麼？爆紅關鍵在這裡
所謂「跑步做冰淇淋」，其實是利用「鹽降低冰點」＋「跑步晃動」兩個物理原理完成。當冰塊加入大量鹽後，溫度可以降到0°C以下，甚至接近-10°C，而放在其中的液體（牛奶、鮮奶油）在持續搖晃的情況下，就會慢慢凝固成冰淇淋。跑步時的震動，就剛好取代了傳統「手搖」或「冰淇淋機」的角色。簡單來說，你的雙腿，就是這台天然的冰淇淋機。
1. 材料準備：越簡單越好，比例才是關鍵
想成功，材料其實不複雜，但比例會影響口感。
基本版本建議這樣準備：
鮮奶油約100ml、牛奶約100ml、糖1至2湯匙、香草精少許。
如果想更健康，可以改用植物奶或加入蛋白粉，做成「高蛋白冰淇淋」，現在健身族也很愛這一派。
2. 密封是關鍵：兩層袋子缺一不可
製作時需要兩個密封袋：
第一層（小袋）：裝冰淇淋材料
第二層（大袋）：裝滿冰塊＋大量食鹽
鹽的量一定要夠，這是整個實驗成敗的核心。沒有足夠低溫，最後只會變成一袋冰牛奶。
另外建議再加一層防水袋或容器，因為跑步過程中冰會融化，水真的會滲出來。
3. 跑步距離：大約3～5公里最剛好
把材料袋放進背包後，就可以出發了。建議跑約3到5公里，時間大約20到40分鐘，這段時間足夠讓冰淇淋成型。過程中自然的晃動會讓液體均勻降溫並凝固，不需要刻意劇烈甩動，反而穩定節奏更容易成功。
4. 成功關鍵：這3點決定你吃的是冰淇淋還是奶昔
第一是「鹽一定要多」，這會直接影響溫度
第二是「密封一定要緊」，避免水滲進去破壞比例
第三是「晃動要持續」，跑步比走路成功率更高
只要這三點做到，基本上成功率會大幅提升。
跑完那一刻最療癒：自己做的冰淇淋真的比較好吃
當你跑完打開袋子，看到原本液體變成濃稠冰淇淋的那一刻，其實會有一種莫名成就感。不是因為它特別好吃，而是「我真的邊運動邊完成一件事」。這也是為什麼這個挑戰會爆紅。它不只是甜點，更是一種生活感的儀式。