2026-04-16 21:04 潮健康
打呼現象不容忽視：認識睡眠呼吸狀況與日常觀察重點
「每天晚上都像打雷一樣，我都沒辦法睡覺！」這是許多打呼者身旁枕邊人的共同心聲。打呼情形值得留意！美國約翰霍普金斯醫學研究指出，全球約有 45% 的成年人受到鼾聲困擾，其中更有高達四分之一（25%）的人屬於『習慣性打呼者』，這種規律性的鼾聲往往是與健康狀況相關的提醒。
美國約翰霍普金斯大學醫學院指出，打呼是因為睡眠時喉嚨周圍肌肉放鬆，導致呼吸道變窄，當氣流通過時使軟組織震動而產生聲音的物理現象。然而，看似平常的打呼聲背後，可能潛藏著「睡眠呼吸中止症」的風險，兩者僅有一線之隔，建議多加留意。
三項日常觀察重點，及早發現睡眠呼吸異常
民眾可透過三個關鍵指標進行自我評估，判斷是否有睡眠呼吸中止的風險：
第一項指標：觀察呼吸間歇現象
家人可協助觀察睡眠中是否出現「呼吸暫停後突然驚醒」的情況。正常的打呼聲音相對穩定，但若出現明顯的靜默期，接著突然發出窒息聲或驚醒，這可能需要進一步留意的情形。根據美國睡眠基金會定義，每小時呼吸暫停超過5次即可能與睡眠呼吸狀況相關。
第二項指標：檢視白天精神狀態
即使睡滿8小時，仍感到極度疲倦、晨起頭痛、注意力不集中，或在開會、看電視時不自覺打瞌睡，都是睡眠品質不佳的重要線索。睡眠呼吸中止症患者的深度睡眠階段會被頻繁打斷，導致身體無法獲得充分休息。
第三項指標：評估生理風險因子
男性脖圍超過43公分、女性超過38公分，BMI值超過30，或有高血壓病史者，都是睡眠呼吸中止症較需留意的族群。肥胖會增加頸部軟組織厚度，進一步壓迫呼吸道；而高血壓與睡眠呼吸中止症彼此之間可能存在關聯。
長期缺氧危害，影響心腦血管健康
許多人以為打呼只是「睡得太沉」的表現，實際上卻可能對身體可能帶來影響。當睡眠中反覆出現呼吸暫停，血氧濃度會下降，迫使大腦和心臟承受額外負擔。
根據發表於《美國呼吸與重症監護醫學雜誌》的大型追蹤研究顯示，中重度睡眠呼吸中止症的男性患者，研究中觀察到相關風險增加；此外，在輕中度患者中，呼吸暫停指數每增加一個單位，中風機率就隨之上升 6%。這是因為間歇性缺氧會引發交感神經過度興奮，導致血壓升高、心律不整，長期下來可能影響身體狀態。
更值得關注的是對大腦功能的影響。深度睡眠階段是大腦清除代謝廢物的關鍵時期，包括與阿茲海默症相關的β澱粉樣蛋白。當睡眠品質受到干擾，這些相關代謝物無法有效清除，可能與認知功能變化相關。此外，睡眠破碎化也會影響情緒調節，增加焦慮、憂鬱的發生機率。
生活化改善策略，重建優質睡眠環境
健康管理師張恆恩分享，面對睡眠呼吸問題，可從生活習慣調整開始：
睡姿優化是常見建議之一。仰睡時重力會使舌根後墜，加重呼吸道阻塞，建議改為側睡姿勢。可使用長型抱枕或專門的側睡枕具輔助維持正確姿勢，減少翻身回到仰睡位置的機會。
體重管理與生活習慣調整同樣重要。減重5-10%就可能有所幫助改善睡眠呼吸問題，同時應避免睡前飲酒，因為酒精會使呼吸道肌肉過度放鬆；營造安心的睡眠環境也不容忽視。降低臥室燈光、維持適當溫度（18-22度），並透過舒適的寢具來減少焦慮感。
專業診斷與治療，不容延遲
雖然生活調整能改善輕度症狀，但若自我檢測發現多項異常指標，或症狀持續影響日常生活，可考慮至睡眠醫學科門診接受專業評估。目前標準診斷工具為多項生理睡眠檢查（PSG），能準確測量睡眠中的呼吸暫停次數、血氧變化等關鍵數據。
睡眠不該是體力的消耗，而是身體的修復。當打呼伴隨呼吸中止時，這個修復過程就被破壞了。及早發現、積極治療，有助於了解睡眠狀況並進行後續管理。
良好的睡眠是健康的基石，別讓打呼聲掩蓋了身體發出的提醒訊號。透過正確認知與適當處置，每個人都能重新擁抱較為穩定的睡眠狀態。
圖說：打呼不僅影響枕邊人睡眠，更可能是睡眠呼吸中止症警訊。
圖說：舒適的睡眠環境。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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