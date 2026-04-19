2026-04-19 20:03 潮健康
抗組織胺使用感受不同？從免疫反應類型認識可能原因
每逢換季或吃到特定食物，許多人就會狂打噴嚏、皮膚發癢，第一反應通常是吞下一顆「抗組織胺」。許多患者會發現，有時候吃藥有效，有時候效果感受卻不一致，為什麼呢?
在醫學定義上，過敏被稱為「超敏反應（Hypersensitivity）」，它不是單一疾病，而是免疫系統反應方式改變、將部分物質視為刺激來源，根據引發的機制不同，過敏其實分為好幾種截然不同的類型，若沒進一步了解類型就盲目吃藥，就像是家裡漏水卻去修電線，不僅無效，還可能影響後續調整方式。
第一種：急性警報當機（第一型急性過敏）
這是大家最熟悉的過敏，像是吸到花粉狂打噴嚏、吃到花生引發氣喘，或是碰到灰塵全身起蕁麻疹。
它的原理就像是身體的「防盜警報器太過敏感」，當無害的花粉進入體內，免疫系統快速反應，在幾分鐘內釋放大量的「組織胺」，導致微血管擴張、平滑肌收縮，這種過敏發作得非常快，來得快去得也快，只有面對這種類型的過敏，吃「抗組織胺」藥物才會使用感受較為明顯。
第二種：體內垃圾堆積（第三型延遲性發炎）
有別於急性過敏，這種過敏往往是許多人「慢性疲勞」、「長期腸胃不適」或「不明皮膚發炎」較不易察覺的狀況，也就是部分食物相關反應。
正欣診所營養師江庭萱解釋，當我們吃進去的食物（例如麩質、乳製品）沒有被完全消化，變成一團團的「免疫複合體」，你可以把這些複合體想像成「血液中的微小垃圾」，當垃圾太多，卡在我們的關節、皮膚微血管或腎臟時，就可能與身體反應有關。
面對這種過敏，作用機制不同，因為惹禍的根本不是組織胺，而是這些堆積的「免疫垃圾」。
第三種：特種部隊過度動員（第四型遲發性反應）
這種過敏通常發生在接觸特定物質的兩到三天後，例如戴便宜的金屬項鍊導致脖子發炎，或是擦了某些保養品後大爛臉。
這種反應不需要抗體參與，而是由免疫系統裡的「T細胞（特種部隊）」直接發動攻擊，T細胞在確認敵人後，需要花幾天的時間集結兵力，然後在接觸部位引發局部反應情形。
專家觀點：找出原因從「修補黏膜」開始
面對不同路徑的過敏，我們該如何自保？正欣診所營養師江庭萱表示，尤其是最棘手的「慢性食物不耐（第三型）」，其根源往往是腸道的「物理防火牆」破洞了，才讓食物大分子有機可乘。
江庭萱營養師建議，除了透過抽血檢測釐清自己的過敏類型外，營養介入的首要目標是「修補黏膜」，臨床上會建議避開高度加工的促發炎食品，並利用「左旋麩醯胺酸」與「鋅」作為日常營養補充的一部分；同時補充高濃度的 Omega-3 脂肪酸（純淨魚油）與維生素 D等免疫調節相關的營養素，找對過敏的真實路徑，才能作為調整方向之一。
免責聲明： 本文為健康資訊具體生命特性介紹，非作為醫療診斷或治療依據，最終結果依個人情況異同將有所調整。若有特別體質，建議諮詢專業醫師。
延伸閱讀：
參考文獻：
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