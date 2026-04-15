2026-04-15 15:43 立達偵探社
揭秘徵信社收費套路，業界人士不忍收費標準全說了
徵信社費用為何價差很大？民眾最困惑的其實是不透明的收費機制！近年來，隨著感情調查、行蹤監控、外遇蒐證、協尋找人及商務查證等需求持續攀升，「徵信社費用」、「徵信社價錢」、「徵信社收費標準」以及「徵信費用怎麼算」等問題，也成為不少民眾在委託前最常搜尋的關鍵字。只是，當真正開始比較各家業者後，許多人很快就陷入另一個更大的困惑：為什麼看起來類似的案件，報價卻落差極大？有的業者開價偏低，讓人懷疑是否另有隱藏費用；有的報價偏高，又讓人擔心是否超出合理範圍。對第一次接觸徵信服務的民眾而言，若徵信社的收費邏輯不夠透明，真的會讓人無法清楚判斷自己到底在為什麼買單。
台灣偵探職業總會指出，徵信社收費標準本來就難有固定答案
針對外界長期關注的收費問題，台灣偵探職業總會指出，徵信服務本質上屬於高度客製化的專業工作，與一般零售商品或制式服務產業不同，並不存在一套能完全適用所有案件的單一定價模式。因為每一件委託的背景、目標、難度、執行時程與所需資源都不相同，費用自然也會產生差異。舉例來說，有些案件可能以一次性的資訊查證為主，有些則涉及長時間蒐證、跨區執行、人力調度、交通成本，甚至還可能包含後續資料彙整與法律服務銜接。這些條件都會直接影響最終報價。因此，所謂的徵信社收費標準，絕對無法用一張固定價目表就能完整說清楚，而是必須回到客戶的真實需求與實際案件內容，才有辦法做出相對合理的評估。
謝智博受訪直言：徵信費用怎麼算，關鍵在案件條件與執行規劃
對於民眾最常問的「徵信費用怎麼算」，立達國際徵信有限公司執行長謝智博在接受採訪時表示，真正影響徵信社價錢的，是對於整體案件條件的綜合判斷。他指出，外界常以為徵信社的收費應該像一般商品一樣，直接列出一份固定報價單即可，但實際上，徵信案件更接近專案型服務。從前期諮詢、案情評估、風險判讀、執行方式規劃，到後續蒐證回報、資料整理與成果交付，每一個環節都會影響成本結構。謝智博也提醒，有些民眾在比較徵信社費用時，容易只看表面的金額高低，卻忽略專案服務內容是否完整。看似便宜的方案，未必真的划算；看似較高的價格，也未必代表不合理。關鍵仍在於業者是否願意把費用項目、服務範圍、結案標準與可能的追加狀況講清楚，讓委託人知道每一筆支出對應的是什麼樣的服務與成本。
收費透明比低價更重要，合理報價才是建立市場信任的第一步
採訪最後，謝智博也進一步強調，面對市場對徵信社價錢與收費透明化的期待，真正健全的產業發展方向不是一味壓低價格吸引消費者委託，而是讓民眾清楚理解收費背後的邏輯。尤其徵信業本身就是高度仰賴信任的特殊服務，價格可以討論、方案可以調整，但收費依據絕對不能模糊。
台灣偵探職業總會同樣呼籲，民眾若想判斷徵信社收費標準是否合理，除了比較數字，更應留意業者是否願意清楚說明執行範圍、服務內容、成本來源及相關風險。畢竟，對委託人而言，真正值得在意的從來不只是便不便宜，而是花出去的每一筆費用，是否都能對應到看得見、說得清楚的專業服務。當市場開始重視透明與誠信，徵信產業才有機會走向更成熟、也更值得信任的下一步。
記者於採訪過程中可以明顯感受到，無論是台灣偵探職業總會對產業現況的分析，或是謝智博從第一線實務經驗出發的觀察，都指向同一個核心：徵信費用怎麼算，從來不是一句話就能講完的問題。案件性質不同、執行難度不同、投入人力不同，徵信社價錢自然不可能完全一致。也正因如此，真正值得民眾關注的，不只是報價單上的數字，而是業者是否願意把背後的收費邏輯公開說明。當市場開始從「比低價」走向「看透明」，也許才是台灣徵信產業邁向成熟的核心關鍵。