2026-04-15 10:21 女子漾／編輯許智捷
單身族注意！研究曝罹癌風險大增85% 醫師揭背後真正原因
婚姻一直被拿來討論幸福與否，但最新一項大型研究，卻讓「單身與健康」之間的關係掀起關注。研究指出，從未結婚的人罹患癌症的風險，明顯高於曾經結婚者，其中女性差距甚至高達85%。
研究規模破400萬人 未婚族罹癌風險全面升高
這項研究發表於《癌症研究通訊》，由美國邁阿密大學Sylvester癌症中心主導，分析超過400萬筆癌症病例，是目前相當具代表性的數據之一。研究結果顯示，從未結婚的成年人，相較於曾經結婚（包含已婚、離婚或喪偶）的人，整體罹癌風險顯著較高。
進一步分析發現，未婚男性的罹癌率比曾婚男性高出約68%，而未婚女性的差距更為明顯，最高達到85%。這種差距並非短期現象，而是在55歲以上族群更加突出，顯示長期生活模式與社會支持的累積影響，會隨著年齡放大健康差異。
某些癌症差距更驚人 最高甚至達5倍
研究也進一步比較不同癌症類型，發現部分疾病的差距特別明顯。未婚男性的肛門癌發生率約為曾婚男性的5倍，而未婚女性的子宮頸癌發生率接近曾婚女性的3倍。這兩類癌症都與人類乳突病毒（HPV）密切相關，顯示生活習慣與健康行為可能扮演重要角色。
此外，食道癌、肝癌與肺癌在未婚族群中的發生率，也大約是曾婚族群的兩倍。這些結果顯示，單身與已婚之間的健康差距，不只是單一疾病，而是多面向的整體風險差異。
生活習慣與支持系統是關鍵
面對這樣的數據，研究團隊特別強調，不應將結果解讀為「結婚可以防癌」。婚姻更像是一種社會指標，背後反映的是生活型態、醫療可近性與社會支持等因素。
例如，在日常生活中，有伴侶的人通常更容易建立規律作息，也較可能在另一半提醒下減少吸菸、飲酒等高風險行為。同時，伴侶也會在健康管理上扮演重要角色，例如提醒做健康檢查、陪同就醫或注意身體變化。相較之下，長期單獨生活的人，較容易忽略這些細節，導致疾病發現時間延後。
多位專家指出，影響健康的核心，並不是是否結婚，而是是否擁有穩定的支持系統。從日常的提醒、陪伴就醫，到心理上的支持與關心，這些看似微小的互動，長期累積後會對健康產生實質影響。
因此，研究也提出不同的觀點。與其強調婚姻的重要性，不如思考如何讓不同生活型態的人，都能擁有足夠的支持與醫療資源。對單身族群而言，建立穩定的人際網絡，例如與朋友、家人保持聯繫，並養成定期健康檢查的習慣，才是更關鍵的保護機制。
醫療制度與資源落差 單身族面臨隱形門檻
除了生活習慣差異，制度層面的影響也不容忽視。研究指出，在美國等國家，醫療保險制度往往以配偶為單位設計，使未婚者在資源取得上可能處於劣勢。
學者也觀察到，部分醫療人員可能對單身患者存在既定印象，例如認為其缺乏照護支持，進而影響治療評估與決策。這些無形的制度與觀念差異，長期下來，也可能影響健康結果。
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