2026-04-14 21:21 女子漾／編輯周意軒
洗碗不是小事！4個NG習慣讓細菌全吃下肚，這款「環保洗碗精」正在改變日常
每天在廚房的最後一件事，往往不是料理，而是洗碗。很多人以為只是例行公事，但其實這個看似簡單的動作，正悄悄影響著全家的健康。尤其在近年「在家煮」成為生活趨勢後，洗碗次數大幅增加，一些被忽略的小習慣，反而成了細菌滋生的溫床。專家就點出，日常最常見的4個洗碗NG行為，不只讓餐具越洗越髒，甚至可能把細菌一起吃下肚。
碗盤泡整天才洗，小心變細菌培養皿
很多人習慣把碗盤先泡水，等有空再洗，但其實時間一拉長，反而更危險。殘留的油脂與食物會在水中快速分解，成為細菌最愛的養分。一般來說，1至4小時是細菌適應期，一旦超過4小時，就會開始大量繁殖。再加上碗盤堆疊在一起，還可能產生交叉污染，讓原本乾淨的餐具也被沾染。
洗碗精直接擠，反而殘留更多
不少人習慣直接把洗碗精擠在菜瓜布上就開始洗，覺得泡越多越乾淨。但事實剛好相反。洗碗精主要成分是界面活性劑，如果沒有充分沖洗，容易殘留在餐具上，長期下來對身體反而是一種負擔。更好的方式是先稀釋再使用，並依照油污程度決定是否需要用洗劑。像是清燙青菜的碗盤，其實用清水就足夠。
用抹布擦乾，比沒洗還髒
洗完碗後直接用抹布擦乾，看似省時間，其實是另一個細菌陷阱。如果抹布本身沒有定期清潔，等於把細菌重新擦回碗盤。建議改用瀝水架自然風乾，或使用烘碗機，才是真正乾淨。
抹布不換，細菌量驚人
研究顯示，一塊長期未清洗的抹布，細菌數量可能高達5000億個。當聞到異味時，其實早就已經嚴重超標。建議約一個月更換一次，並選擇較不易藏污納垢的材質，才能降低風險。當洗碗這件事被重新檢視，也讓「洗碗精」不再只是清潔用品，而是影響健康與生活品質的關鍵。也因此，近年開始出現一波「洗碗精革命」，從成分、來源到使用體驗全面升級。
VEGANWELL快樂鳥：把廢渣變成清潔力的永續新選擇
主打把豆粕、茶葉渣與咖啡渣再利用，轉化為天然清潔成分，兼顧去油力與親膚性。像甜橙豆粕款帶有清新果香，馬告茶籽則有微辛檸檬香氣，不只洗得乾淨，整個洗碗過程也變得很放鬆。如果你在意環保與成分，這款會是近期話題度很高的一支。
Diptyque碗盤清潔劑：把洗碗變成香氛儀式感
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