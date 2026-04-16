撐不下去不是沒原因！網友點名八大「職場老鳥討人厭行為」全中只想離職

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。