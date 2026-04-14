2026-04-14 10:24 鍾小殷的幸福玩樂趣
國中美術班考試經驗分享-佛系備考，結果考上了，還順便找到了自信。「原來我也可以很厲害」，成績會過去，但自信會留下來。
考前半年開始上美術班正規考試的課程， 素描與水彩。
一週一次，回家沒在練習，
整個佛系考試的節奏。
居然讓苳給考上了！
話說國中美術班考什麼?
素描、水彩與創意表現共三科， 每科100分鐘，
從早上八點到下午三點， 扣除別的不說，
光是要你畫畫一整天， 而且是非常認真的畫，其實挺累人的。
孩子能堅持到最後， 走出考場的那一刻， 就值得給予鼓勵了。
考之前我跟苳說:
如果妳考上，即使沒要唸， 還是值得慶祝，媽媽帶妳去吃大餐。
我一向比較在意孩子課業以外的事。
比如從苳小時候我就覺得，
她投稿上報，畫畫、作文比賽得獎，
比起考試成績好，都更值得驕傲。
因為我個人認為，
就算再厲害的學霸，成績的光寰頂多陪你到18歲，
再唸個研究所也就24、25歲。
出社會以後的人生，才是真正的開始。
有點興趣，變成專長，增加才華，
讓平淡的日復一日之中，
找到讓自己有熱情並且發光的事情， 才是更重要的。
記得當我們最後決定留在一般國中，
但還是報考美術班時，
苳當時不是問了句:「那我去考美術班有什麼意義?就算考上了也不會去唸啊!」
結果考試結果出來，知道自己考上以後，
我問她:「現在妳覺得考美術班有意義嗎?」
「有啊!其實以前我對畫畫一直沒自信，就算得過獎，也覺得我真的還好。
考試那天，看到很多人畫得很好，我也沒把握會不會考上。
中間也想過隨便考一考就好，可是我想到妳叫我，再怎樣都要認真把它完成，
所以我還是很認真!最後考上了，我第一次覺得，原來我畫畫也蠻厲害的嘛!」她回我。 '
她真的很認真，
每一堂考試，都畫到最後一秒，打鐘了才走出教室。
尤其最後一堂的創意表現，
也許比較不像素描水彩需要比較多的細節跟技巧，
也許是考到下午已累了，
很多孩子都早早就畫完離開。
像我們一樣等孩子到最後一秒的家長，
已經不超過10位。
苳第一堂素描畫完出來，跟我說大家都好厲害。
(她每堂課都畫到最後一秒，所以看得到放在桌上的作品)
第二堂的水彩，本來就不是她擅長的，
考完以後，有點悶悶的繼續跟我說:大家都好厲害。
只有最後一堂創意表現，她有點自信了，
走出來跟我說的終於不是大家都好厲害，
而是她覺得她創意表現畫得還不錯。
「我覺得我畫得還行，我看很多素描、水彩都畫得很好的人，創意表現反而還好。」
我想可能因為創意表現是最即興的，無法練的，
其它都能靠練習練出來。
總之，成績單揭曉，
果然她的創意表現拿到最高分。
最後說說我們決定不唸美術班的原因，
這就要回歸到，是否了解自己孩子的個性。
像苳不是一個很有企圖心的孩子，走的是溫和路線，
她對畫畫也不到狂熱的喜歡。
而國中美術班，不是只要畫畫就好，
它們會要求孩子，學科也要顧好。
在要顧術科，又要唸書的情況下，
美術班會有假日，還要去學校的情況。
當初我跟苳提到這一點，她馬上說不要，也太累了吧!
仔細想想，除非是已經非常確定自己就是要往這條路走，
不然在國中已經要面對課業升學壓力的情況下，
還要撥出時間努力畫畫，確實是太辛苦了一點。
像他們班有一個同學一樣去考美術班，
她就是真的很會畫，畫作拿過全台中市第一名的。
我有次跟對方媽媽聊天，知道這位同學國小就考過美術班，
中年級便為了國中美術班而鋪路，開始學素描、水彩，
考上國中美術班以後，高中會以台中一中美術班為目標。
如果是已經肯定到這種程度，那當然二話不說就是朝自己想要的方向走。
而我們還在陪著孩子找尋她想要的道路，
所以美術班這一關，
考上了，只是增加對自己的肯定，
但我們就先在這裡停下來囉!
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