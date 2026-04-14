國中美術班考試經驗分享-佛系備考，結果考上了，還順便找到了自信。「原來我也可以很厲害」，成績會過去，但自信會留下來。

考前半年開始上美術班正規考試的課程， 素描與水彩。

一週一次，回家沒在練習，

整個佛系考試的節奏。

居然讓苳給考上了！

話說國中美術班考什麼?

素描、水彩與創意表現共三科， 每科100分鐘，

從早上八點到下午三點， 扣除別的不說，

光是要你畫畫一整天， 而且是非常認真的畫，其實挺累人的。

孩子能堅持到最後， 走出考場的那一刻， 就值得給予鼓勵了。

考之前我跟苳說:

如果妳考上，即使沒要唸， 還是值得慶祝，媽媽帶妳去吃大餐。

我一向比較在意孩子課業以外的事。

比如從苳小時候我就覺得，

她投稿上報，畫畫、作文比賽得獎，

比起考試成績好，都更值得驕傲。

因為我個人認為，

就算再厲害的學霸，成績的光寰頂多陪你到18歲，

再唸個研究所也就24、25歲。

出社會以後的人生，才是真正的開始。

有點興趣，變成專長，增加才華，

讓平淡的日復一日之中，

找到讓自己有熱情並且發光的事情， 才是更重要的。

記得當我們最後決定留在一般國中，

但還是報考美術班時，

苳當時不是問了句:「那我去考美術班有什麼意義?就算考上了也不會去唸啊!」

結果考試結果出來，知道自己考上以後，

我問她:「現在妳覺得考美術班有意義嗎?」

「有啊!其實以前我對畫畫一直沒自信，就算得過獎，也覺得我真的還好。

考試那天，看到很多人畫得很好，我也沒把握會不會考上。

中間也想過隨便考一考就好，可是我想到妳叫我，再怎樣都要認真把它完成，

所以我還是很認真!最後考上了，我第一次覺得，原來我畫畫也蠻厲害的嘛!」她回我。 '

她真的很認真，

每一堂考試，都畫到最後一秒，打鐘了才走出教室。

尤其最後一堂的創意表現，

也許比較不像素描水彩需要比較多的細節跟技巧，

也許是考到下午已累了，

很多孩子都早早就畫完離開。

像我們一樣等孩子到最後一秒的家長，

已經不超過10位。

苳第一堂素描畫完出來，跟我說大家都好厲害。

(她每堂課都畫到最後一秒，所以看得到放在桌上的作品)

第二堂的水彩，本來就不是她擅長的，

考完以後，有點悶悶的繼續跟我說:大家都好厲害。

只有最後一堂創意表現，她有點自信了，

走出來跟我說的終於不是大家都好厲害，

而是她覺得她創意表現畫得還不錯。

「我覺得我畫得還行，我看很多素描、水彩都畫得很好的人，創意表現反而還好。」

我想可能因為創意表現是最即興的，無法練的，

其它都能靠練習練出來。

總之，成績單揭曉，

果然她的創意表現拿到最高分。

最後說說我們決定不唸美術班的原因，

這就要回歸到，是否了解自己孩子的個性。

像苳不是一個很有企圖心的孩子，走的是溫和路線，

她對畫畫也不到狂熱的喜歡。

而國中美術班，不是只要畫畫就好，

它們會要求孩子，學科也要顧好。

在要顧術科，又要唸書的情況下，

美術班會有假日，還要去學校的情況。

當初我跟苳提到這一點，她馬上說不要，也太累了吧!

仔細想想，除非是已經非常確定自己就是要往這條路走，

不然在國中已經要面對課業升學壓力的情況下，

還要撥出時間努力畫畫，確實是太辛苦了一點。

像他們班有一個同學一樣去考美術班，

她就是真的很會畫，畫作拿過全台中市第一名的。

我有次跟對方媽媽聊天，知道這位同學國小就考過美術班，

中年級便為了國中美術班而鋪路，開始學素描、水彩，

考上國中美術班以後，高中會以台中一中美術班為目標。

如果是已經肯定到這種程度，那當然二話不說就是朝自己想要的方向走。

而我們還在陪著孩子找尋她想要的道路，

所以美術班這一關，

考上了，只是增加對自己的肯定，

但我們就先在這裡停下來囉!