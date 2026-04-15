2026-04-15 20:04 潮健康
膠原蛋白不能用熱水泡？選耐高溫膠原蛋白的3個小秘訣
「膠原蛋白不能用熱水泡！」這句話你一定聽過。很多人在補充膠原蛋白時，都會特別注意水溫，甚至只敢用冷水或常溫水沖泡，深怕一不小心就讓營養「失效」。
但這個觀念真的完全正確嗎？《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師表示，其實答案沒有這麼簡單。隨著技術進步，現在有些膠原蛋白其實是可以耐高溫的，甚至能直接加入熱飲或料理中，補充起來更方便，生活保養也更輕鬆。
膠原蛋白真的怕熱嗎？關鍵在「結構穩定性」
膠原蛋白本質上是一種蛋白質，而蛋白質遇到高溫時，結構容易被破壞（也就是所謂的「變性」）。一般來說，如果水溫超過約45℃，就可能影響膠原蛋白原本的結構，進而降低吸收效果。
不過，這並不代表所有膠原蛋白都無法碰熱水。戴嘉珠營養師指出，透過特定水解與胜肽技術處理後的膠原蛋白，分子結構會更加穩定，不只吸收率提升，也更耐熱。簡單來說，「能不能泡熱水」，並非取決於膠原蛋白本身，而是取決於製程技術。
營養師教你挑選耐高溫膠原蛋白的3個小秘訣
市面上膠原蛋白種類很多，如何挑出耐高溫又好吸收的產品？戴嘉珠營養師建議從以下三個方向入手：
- 看標示，有沒有寫「耐高溫」
最直接的方法就是查看產品說明或包裝，有標示的通常經過實驗或測試，能承受較高溫度，品質更有保障。
- 原料來源是否可靠
選擇國際大廠原料，像是德國GELITA等知名膠原蛋白，通常品質較穩定，消費者吃起來也更安心。
- 分子量是否適中（約3,000Da）
除了耐熱，吸收也很重要。戴嘉珠營養師表示，小分子膠原蛋白（約3,000道爾頓）容易被身體吸收，補充效果也更好。
膠原蛋白不只可以喝！3種超簡單吃法
耐高溫膠原蛋白最大的優點，就是可以自由搭配日常飲食。戴嘉珠營養師分享幾個簡單又實用的方法：
- 加進咖啡或熱拿鐵：很多人早上一定要來杯咖啡，這時候順手加一匙膠原蛋白，幾乎不影響味道，補充也變得很自然。
- 加在濃湯裡：像玉米濃湯或南瓜湯，膠原蛋白很容易溶解，不太會結塊，喝起來也美味。
- 拌進正餐（例如粥品）：不管是煮的時候加，還是吃之前加都可以，直接融入日常飲食，就比較不容易忘記。
這樣一來，保養就不必額外安排時間，真正做到隨手補充。
水溫並非唯一考量，製成的選擇同樣重要
「膠原蛋白不能泡熱水」其實只是過去的觀念，隨著技術進步，補充方式已變得更彈性、更貼近日常生活。戴嘉珠營養師提醒，與其過度糾結水溫，不如把重點放在產品品質與吸收率。選對產品、用對方法，才能真正把保養變成輕鬆又能長期維持的習慣。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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