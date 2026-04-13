2026-04-13 11:55 女子漾／編輯周意軒
白沙屯媽祖進香神蹟盤點！6大真實案例曝光：鑾轎急停、陌生人現身…每一段都讓人起雞皮疙瘩
每年農曆三月，白沙屯媽祖進香一出發，就會變成全台關注的信仰盛事。2026年將在4月12日深夜23時55分從白沙屯拱天宮起駕，預計4月16日抵達北港朝天宮，4月20日再回到通霄。今年有個很特別的亮點，是首度把「值年爐主媽祖」一起請上鑾轎，等於「粉紅超跑」裡會同時有拱天宮大媽、爐主媽、山邊媽三尊媽祖同行，對信徒來說意義很不一樣。雖然報名已經在4月9日截止，但其實不用報名也能走，只要跟得上隊伍，大家都可以沿途加入。也因為沒有固定路線，這趟進香一路上發生了很多讓人起雞皮疙瘩的故事，編輯也盤點一些經典真實案例。
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鑾轎急停「只為一人」：跪地母親的瞬間崩潰
在進香途中，鑾轎通常快速前進，但曾有多次紀錄顯示，鑾轎會突然停下，甚至轉向靠近某位信徒。最知名的一次，是一位母親跪在路邊，為病重孩子祈福。就在她幾乎情緒潰堤時，鑾轎突然停在她面前，久久不離。這一刻讓她當場痛哭，也讓現場信徒全數動容。
迷途信徒的「神秘引路人」：轉身就消失的阿姨
有首次參加的年輕信徒分享，途中迷路、手機沒電，整個人陷入恐慌。她不斷祈求媽祖幫忙，沒多久就有一位阿姨主動出現，不只帶她補給、充電，還一路陪她回到隊伍。但當她想再回頭道謝時，對方卻已消失在人群中。這段經歷在信徒間廣為流傳，被視為最經典的「被帶回來」故事之一。
孝女跪求「不孝願望」成真！白沙屯媽祖顯靈 癌末母無痛離世惹淚崩
來自嘉義的蔡姓女信徒，曾在白沙屯媽祖進香途中跪地痛哭祈求。她的83歲母親罹患癌症末期，醫師預告將承受劇烈病痛，她不忍母親受苦，含淚向媽祖請求：「寧可我不孝，也希望媽媽能無病無痛離開。」她當時許下承諾，若願望成真，隔年一定再回來走完全程還願。沒想到之後母親真的安詳離世，沒有經歷預期中的折磨。這段經歷讓她深信是媽祖慈悲成全，也成為進香隊伍中流傳的感人故事之一。
鑾轎「繞路」進村：只為探望臥床老人
過去曾發生鑾轎臨時轉入一條狹小巷弄，進入一戶民宅門前停留。後來才知道，屋內有一名長年臥床的老人無法出門參拜。這段「特地繞路」的過程，被許多在場信徒視為媽祖主動探望信徒的象徵，也成為地方流傳至今的故事。
失智也沒忘！96歲阿嬤一聽進香秒清醒 信仰記憶讓人淚崩
在白沙屯媽祖進香的隊伍中，有一段讓人看了瞬間鼻酸的故事。一名網友分享，自己96歲的母親曾連續參加進香20多年，是資深香燈腳，但近年因年紀與失智症影響，早已無法再跟著走。沒想到今年當她聽見兒子提起要進香時，原本記憶混亂的她，卻突然清楚地說出「我要去」，像是某段記憶被瞬間喚醒。家人最後替她穿上象徵白沙屯拱天宮的帽子與背心拍照留念，畫面中她拄著拐杖卻笑得燦爛，彷彿又回到那條走了半輩子的路。這段故事在網路上引發大量共鳴，不少人留言「失智忘了很多事，但沒有忘記媽祖」，也有人說「這不是記憶，是刻在心裡的信仰」。
走到哭出來的年輕人：情緒被接住的瞬間
近年越來越多年輕人加入進香行列，有人原本只是抱著體驗心態參加，卻在途中突然情緒潰堤。有參與者分享，當下沒有明確原因，只覺得壓力被釋放，「好像有人懂我」。這種集體情緒，也讓白沙屯進香在社群上被形容為「會讓人改變的一段路」。這些故事或許無法用單一角度解釋，但正是這些真實發生的片段，讓白沙屯媽祖進香不只是宗教活動，而是一場關於人如何被理解、被幫助、被療癒的過程。當數十萬人同時走在一條沒有地圖的路上，也許真正被指引的，不只是方向，而是每個人心裡，那個還沒說出口的願望。