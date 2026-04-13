奧運金牌全紅嬋遭282人群組網暴「母豬」、「做雞」最痛的不是黑粉的毒舌，是熟人的冷眼旁觀

2026-04-13 08:47 失敗要趁早 - 張念慈

奧運跳水冠軍全紅嬋被爆出，遭百人群組網暴辱罵「母豬」，群組成員竟然包括搭檔陳芋汐。陸官方公布調查結果，指一名31歲男子因建立該群組並散布侮辱言論，但僅遭警方行政拘留10日並處以罰款，外界嘩然。

反正不是我罵的？你旁觀的罪

這個「水花征服者聯盟」微信群組內，長期出現辱罵、嘲諷全紅嬋的言論。群組規定「禁止人身攻擊（除全紅嬋）」和「可以隨便罵全紅嬋，照死裡罵」，滿滿的惡意。

通常會躲在網路背後罵人的都是互不相識的黑粉，但群組282名成員，有人跟她一起出征過奧運、有人是評判她表現的裁判、有常報導她的記者。

他們每天在裡面替全紅嬋取不堪入目的綽號，罵她的體重，罵她的臉，罵她的家人。全紅嬋不知道那個群組裡有多少人。她只知道，有人截圖給她看。她說：「我不知道該說什麼，就很難受。」

那個「難受」，有一部分來自那些親口罵她的人。但有另一部分，或許更難消化的那一部分，是來自那些認識她、卻什麼都沒說的人。

282 個人，卻幾乎沒有一個人說過：夠了。後來有一位澳門跳水選手，看不下去退群，結果他被群裡的人圍攻。

這就是你選擇發聲的代價。所以幾乎所有人，都選擇繼續沉默，繼續看著，繼續留在那個群組裡，對自己說：反正我沒有開口罵人。 但如果你在現場，你什麼都沒做，你還算是無辜的旁觀者嗎？

大家只看到幸運 沒有看到辛酸

2021年東京奧運，14歲的全紅嬋站上10公尺跳台拿到跳水金牌。那一年，全世界都記住了她幾乎沒有水花的入水，也記住了那個橫空出世的小女孩。

這些年，很多人只記得全紅嬋多成功，但卻忘了當年的全紅嬋奪金後，只想把獎金寄回家，給媽媽治病。

全紅嬋的父親務農，家境不好，母親長年身體不好，2017年又因車禍住院多次，家裡積蓄幾乎被掏空。她說自己從來沒有去過遊樂園，也沒有去過動物園。全紅嬋從來都不是一個被命運特別眷顧的孩子，而是一個很早就知道生活有多重、也很早就開始替家裡扛事的女孩。

很多人叫全紅嬋天才少女，但她的教練說，不想一直用「天才」兩個字包住她。因為她今天能站上奧運最高點，不是突然發光，是每天400多跳，每次訓練都全力以赴，自己一跳一跳練上去的。

她不是做錯了什麼，她只是長大了

全紅嬋不是突然被網暴，這樣的情況，持續好多年了。

前陣子，全紅嬋受訪時提到，巴黎奧運後她第一次來月經，身體開始進入發育期，體重控制變得很困難。

她說自己吃一點就長，減肥減到感覺快不行了，甚至曾經動過退役的念頭。後來，她看到體重秤會害怕，不敢穿喜歡的裙子和短褲，會把手臂和腿藏進長袖長褲裡，連照鏡子時，都會對自己的身材產生抗拒。

這真的很讓人心疼，一個站上奧運最高點的人，怕的卻不只是跳台。她怕鏡子，怕體重，怕別人的眼光，怕自己又成為下一輪笑話。

訪問裡，全紅嬋卑微地提出祈求，希望那些攻擊她的人，不要再罵她，也不要再罵她的家人和朋友，不然他們都會離開她。

她說，只要有人被拍到跟她在一起，那個人就會成為下一個攻擊對象。所以她主動退後，她用疏遠保護那些她在乎的人。

想一想這件事有多殘忍：19歲的女孩被迫學會，如何用孤立自己，來換取別人的安全。

看著全紅嬋的新聞，我真的很心疼。我報導過許多網路霸凌新聞，也看過很多心碎的結果，所以我特別想告訴你兩件事。

一，如果你正在被霸凌，這不是你的錯

如果你也曾經被一群人盯上，被留言區圍剿，被截圖羞辱，被拿來當笑話看，請你先記得一件事：這不是你的錯。

不是你不夠好，不是你太玻璃心，也不是你做了什麼，才活該承受這些。很多時候，你只是剛好比較有名、比較顯眼、比較不符合別人期待，於是成了那些人發洩情緒的出口。

但我想請你先封鎖、靜音、限制留言、暫時離開那個一直讓你流血的地方，都不是輸。你不是在逃，你是在救自己。

記住，不要一個人撐。去找你信任的人，朋友、家人、老師、伴侶，哪怕只有一個都好。讓別人知道你現在很不好，不是示弱，是讓願意愛你的人，有機會接住你。

你值得被尊重，你值得被善待，這件事不需要靠任何人的同意才成立。

二，如果你曾經附和，或只是站在旁邊看

有些人會說，我又沒有真的開口罵，我只是看而已。

網路上很多傷害，從來不是因為一句惡意的話造成的。它是靠很多人的附和、轉發、沉默，一點一點堆起來的。

你以為自己只是按個讚，只是笑一下，只是把截圖傳給別人，只是沒有阻止。可對當事人來說，那些都會算進去。因為他看到的，不是誰罵得最髒，而是那麼多人都覺得，她可以被這樣對待。

如果你曾經做過這樣的事，現在停下來，永遠不嫌晚。不要再轉發，不要再附和，不要再把別人的痛苦拿來當娛樂，也不要在別人已經快撐不住的時候，還以為自己只是開玩笑。

你不一定每次都要衝出去當那個最勇敢的人，但至少，不要成為那個補最後一腳的人。很多時候，一個人的善意未必能立刻救回誰，但少一分惡意，真的就能讓對方好過一點。

把自己活成溫柔的模樣

​全紅嬋14歲時，拚命練跳水，是想替媽媽治病。19歲時，她最想要的，卻只是大家不要再罵她，不要再罵她的家人和朋友。

​一個孩子這麼努力，不該換來這樣的結果。這個世界可以很吵，但我們不要跟著變壞。

我們不需要成為那個最有影響力的人，但可以決定不要成為傷害別人的那一個。我們更可以進一步，成為當別人快撐不住的時候，給出一點點善意的那個人。​希望我們都能把自己活成一種溫柔，讓遞出去的每一份善意，都成為別人在暗夜裡撐下去的底氣。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#奧運

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

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2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

2026-04-12 10:25 女子漾／編輯張念慈
旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

2026年4月1日起，海外旅遊不便險正式全面改版，新版「個人海外旅行不便保險參考條款」已全面取代舊制。此次調整不只針對旅客最在意的班機延誤、旅程取消補償進行優化，也同步擴大多項保障範圍。保險專家黃加淇指出，多數人對保單的理解與實際條款存在落差，「不是沒買保險，而是用錯方式理解保障」，提醒民眾出發前務必搞懂細節，避免理賠爭議。

編輯推薦

旅程取消補償拉長至20天　預付費用更有機會拿回

過去旅遊不便險僅保障出發前7天內發生的突發狀況，如今新版已放寬至20天。也就是說，只要在出發前20天內發生符合條款的事故，像是突發疾病、重大事件等，已支付的機票或訂房費用，都有機會申請理賠。這項調整，被視為本次改版最有感的升級之一。

班機延誤計算更清楚　轉機狀況不再吃虧

針對最常見的班機延誤，新版條款也進一步明確化。當第一段航班延誤導致錯過轉機，將「合併視為一次事故」計算；但若轉接航班本身又再次延誤，則可視為第二次事故，最多可理賠兩次。

此外，延誤或取消需超過4小時才符合給付條件，理賠方式則依保單分為一次給付或累進式給付，金額最高可達新台幣1萬2千元。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

保障範圍擴大　不只飛機問題才有賠

新版條款也納入更多實際旅遊情境。例如海外遇到戰爭、暴動、天災，或三等親內家屬病危，甚至是在國外自駕發生交通事故，都被納入「旅程更改」保障範圍。

此外，若旅途中因法院通知需返台作證，導致行程中斷，也有機會申請理賠，保障範圍從原本「出發前」進一步延伸至整個保險期間。

罷工、颱風不一定賠　「是否已知」成關鍵

不少旅客以為只要遇到罷工或颱風就一定能理賠，但新版條款明確指出，「已知風險」不在承保範圍內。例如投保時已公告罷工、或已發布海上颱風警報，這些情況都屬除外責任，保險將不予理賠。

黃加淇提醒，保險本質是轉嫁「未知風險」，若事件已發生或可預期，將不符合保障條件。

旅遊示意圖。圖片來源：Canva
旅遊示意圖。圖片來源：Canva

行李、文件理賠有次數限制　最高2次

在行李延誤、行李損失與旅行文件遺失方面，新版同樣設下上限，同一保險期間內最多理賠2次。理賠金額部分，行李相關最高約新台幣6,000元，旅行文件則約3,000元。

新版條款也針對交通工具定義做出區分。以觀光休閒為目的的遊輪，不被認定為一般公共交通工具；而包機或專機，也不屬於定期航班，因此部分不便險保障將不適用。

這類細節，往往是旅客最容易忽略、卻最容易產生爭議的地方。

投保限制更嚴格　最多僅能買2張

為避免重複投保與理賠爭議，新制也導入控管機制。

同一旅遊期間內，最多僅能投保2張不便險，且不得來自同一保險公司，並透過產險公會平台進行通報與管理。

給付方式不同　實支實付 vs 定額一次搞懂

新版條款也進一步區分給付方式。旅程取消與更改採「實支實付」，依實際損失理賠；而班機延誤、行李問題等，則可選擇定額給付或實支實付。

不同方案將直接影響理賠金額與彈性，投保前需特別留意。

專家提醒：不是有保就好，「看懂條款」才是真保障

黃加淇指出，許多理賠糾紛並非保險公司不賠，而是消費者對條款理解不足。她建議民眾規劃旅遊時，應在訂機票後就同步安排保險，而非等到出發前才匆忙投保。

同時，也要留意是否涵蓋突發疾病、旅程變更等保障，並確認遊輪、包機等特殊情境的適用範圍。她強調：「旅遊是為了開心，但安心其實是可以提前準備的。」

#海外旅遊不便險

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最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

2026-04-08 15:51 失敗要趁早 - 張念慈

川普宣布停火2周，換取伊朗開放荷莫茲海峽，消息一出，全球股市大漲慶賀。

​這場讓全球神經緊繃的對峙，以「兩週喘息期」暫時落幕。但川普到底說話算不算數？兩週後又會怎樣？沒有人知道。

我不是國際政治的專家，但我非常好奇，為什麼身為世界強權的老大，美國攻伊朗卻沒盟友挺？這是近1世紀以來首例。

川普的人格特質，會如何影響這場戰事的發展？我試著蒐集各式資料，想幫國中的女兒做好重點整理，也一起分享給你。

「最後通牒」一再跳票

荷莫茲海峽是全球石油出口最重要的咽喉，伊朗自2026年2月底美以聯軍開始攻打它之後，就封鎖了這條海峽，導致全球油價飆漲。

川普從3月中旬就開始對伊朗設定最後期限，但期限一再延後。他一邊發出充滿威脅的言語，一邊又宣布延長，有時候甚至在同一則聲明裡同時說談判「進展得很好」，又警告若不達成協議將發動攻擊。

這種「講了又不算，不算又再講」的模式，讓市場上的投資人和分析師徹底頭昏腦脹。

AT全球市場公司的分析師崔戴爾形容交易者「筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」。有人把川普比作「放羊的孩子」那個故事裡的男孩反覆喊狼來了，到後來大家都不信了。

但這不只是讓投資人頭痛而已。這種捉摸不定的行事風格，對美國在世界上的信譽和盟友關係，也造成了深遠的傷害。

為什麼美國打伊朗，卻沒有任何傳統盟友相挺？

美國過去幾乎每一場大型軍事行動，都有盟國參與或支持。但這一次截然不同。

​《華爾街日報》的報導，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒有任何傳統盟友助陣。

回顧歷史就知道這有多罕見：1991年波灣戰爭，有數十個國家一起出兵；2003年美國打伊拉克，英國、西班牙跟著去。

連越戰那麼不受歡迎的戰爭，都還有韓國、澳洲、紐西蘭等國派兵支援。

但2026年的美伊戰爭，北約盟友沒來，亞太盟友沒來，甚至連傳統上親近美國的波斯灣國家也逐漸保持距離。

為什麼會這樣？原因很簡單，盟友失去了對美國的信任。

川普回任白宮一年多以來，接連與盟友發生摩擦：對歐洲課征關稅、在俄烏衝突上立場曖昧、揚言要佔領丹麥屬地格陵蘭、反覆批評北約盟國「不出錢」。

最誇張的是，他在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議上，當眾嘲笑沙國王儲沙爾曼「拍他馬屁」，這讓試圖拉攏他的外國領袖大感難堪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫，說得很直白：自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，因此獲得盟友認可，得以維持全球領導地位。

​但現在，若你在每次談判中羞辱盟友，逼他們到絕境，那麼這種認可將會消失。更有趣的是，就連原本支持川普的各國極右翼人士，這次也試圖與他切割。

法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉批評美國作戰目標反覆無常，並讚揚法國總統馬克宏拒絕參戰是「合理且可敬」的。

德國「另類選擇黨」領袖更進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」中使用德國境內的基地。

川普是怎麼變成這樣的？父親陰影：永遠的認可渴望

要理解川普這個人，為什麼他喜歡說狠話、又常常反悔；為什麼他極度渴望被讚美；為什麼他把談判當成一場豪賭，就必須回到他的童年。

出身：紐約皇后區的富裕家庭

川普生於紐約皇后區富有家庭，父親弗雷德是德國移民後裔、成功的地產開發商。弗雷德是非常嚴厲的父親，他鼓勵兒子「不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏病態的脆弱和不安全感」。

父親教給川普的人生哲學是：你必須永遠看起來強大、成功、無懈可擊，就算內心其實很不安，也不能讓別人看出來。

「唐尼」的壞孩子時代

小時候的川普，是讓父母和老師都頭疼的孩子。他超愛頂嘴，學校管不了他的好鬥、霸凌、愛爭辯，父親把他送到離家70英里的紐約軍事學院。

在孩童時期，川普總是恃強凌弱，書中記載他右嘴角就經常上揚冷笑，展現過盛的自我優越感，還被哥哥取了個「偉大的我」的綽號。

​川普的同班同學皮特科回憶：「他總是信心十足，好像他當時就知道，假以時日，自己一定會成就一番大事。」

在紐約軍事學院的幾年，對川普影響很大。無論在球隊、社交方面，川普的表現都很出眾，領袖氣質隱然成形。

無法忍受被人認為不重要

川普的姪女瑪莉在她那本引起轟動的回憶錄裡，寫下分析：「那個男人，其實是讓人操心的小男孩。最深層的心理，他並不是在對面前的觀眾自誇和虛張聲勢，而是只對一個人表現：他溘然長逝的父親。」

換句話說，川普一生中所有的誇張、所有的強硬言語、所有的「我最厲害」背後其實是一個想得到嚴父認可的男孩。

這個心理模式，在他的政治行為中處處可見。他喜歡說絕對的大話（「這是有史以來最偉大的協議」、「一夜之間摧毀整個文明」），因為謙遜在他的世界觀裡等於軟弱。

​他也極度厭惡被別人「瞧不起」，這也解釋了為什麼他會對那些不支持美國打伊朗的盟友反唇相譏，他無法忍受被人認為不重要。​

這一切對我們的啟示

​如果說，要從川普的個性和美伊戰爭發展現況教孩子，我希望孩子懂這四件事：

​第一，領導人的個性影響歷史走向 。川普成長的環境，包括嚴格的父親、競爭激烈的商界、強調「勝者為王」的文化，塑造了他非常特定的行事風格：

用極端言語製造壓力、不願示弱、把每件事都當成談判。這些特質讓他的支持者覺得他「強硬」，卻也讓盟友和對手同樣難以信任他。

第二，信譽是最難重建的東西。一個國家、一個人，如果讓別人覺得你說的話不算數，短期內或許可以繼續靠恐嚇達到目的，但長期下來，就連原本挺你的人也會開始保持距離。這次美伊衝突沒有盟友相挺，正是這幾年來「信譽透支」的結果。

​第三，世界是相連的，沒有人可以置身事外。荷莫茲海峽的封鎖讓全球油價飆漲，影響到每個需要能源的國家，包括台灣。

看似遙遠的中東局勢，卻透過能源、貿易、金融市場，以我們可能還沒意識到的方式影響著每一個人的日常生活。

第四，「強硬」和「可信賴」是兩回事。川普讓人感覺非常強硬，但並不是所有人都覺得他可信賴。真正的強大，不只是說得到，更需要做得到；言行一致，才能讓別人長期跟隨。

珍惜和平永不輕言開戰

最後，我最想跟孩子說的，是不管開戰理由再崇高偉大，戰爭絕對都會有無辜的傷亡。

珍惜我們現有的和平，祈願戰爭及早落幕，每個國家的人民都能安居樂業，幸福平安。


失敗要趁早 - 張念慈

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#情緒

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