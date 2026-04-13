奧運金牌全紅嬋遭282人群組網暴「母豬」、「做雞」最痛的不是黑粉的毒舌，是熟人的冷眼旁觀

奧運跳水冠軍全紅嬋被爆出，遭百人群組網暴辱罵「母豬」，群組成員竟然包括搭檔陳芋汐。陸官方公布調查結果，指一名31歲男子因建立該群組並散布侮辱言論，但僅遭警方行政拘留10日並處以罰款，外界嘩然。

反正不是我罵的？你旁觀的罪

這個「水花征服者聯盟」微信群組內，長期出現辱罵、嘲諷全紅嬋的言論。群組規定「禁止人身攻擊（除全紅嬋）」和「可以隨便罵全紅嬋，照死裡罵」，滿滿的惡意。

通常會躲在網路背後罵人的都是互不相識的黑粉，但群組282名成員，有人跟她一起出征過奧運、有人是評判她表現的裁判、有常報導她的記者。

他們每天在裡面替全紅嬋取不堪入目的綽號，罵她的體重，罵她的臉，罵她的家人。全紅嬋不知道那個群組裡有多少人。她只知道，有人截圖給她看。她說：「我不知道該說什麼，就很難受。」

那個「難受」，有一部分來自那些親口罵她的人。但有另一部分，或許更難消化的那一部分，是來自那些認識她、卻什麼都沒說的人。

282 個人，卻幾乎沒有一個人說過：夠了。後來有一位澳門跳水選手，看不下去退群，結果他被群裡的人圍攻。

這就是你選擇發聲的代價。所以幾乎所有人，都選擇繼續沉默，繼續看著，繼續留在那個群組裡，對自己說：反正我沒有開口罵人。 但如果你在現場，你什麼都沒做，你還算是無辜的旁觀者嗎？

大家只看到幸運 沒有看到辛酸

2021年東京奧運，14歲的全紅嬋站上10公尺跳台拿到跳水金牌。那一年，全世界都記住了她幾乎沒有水花的入水，也記住了那個橫空出世的小女孩。

這些年，很多人只記得全紅嬋多成功，但卻忘了當年的全紅嬋奪金後，只想把獎金寄回家，給媽媽治病。

全紅嬋的父親務農，家境不好，母親長年身體不好，2017年又因車禍住院多次，家裡積蓄幾乎被掏空。她說自己從來沒有去過遊樂園，也沒有去過動物園。全紅嬋從來都不是一個被命運特別眷顧的孩子，而是一個很早就知道生活有多重、也很早就開始替家裡扛事的女孩。

很多人叫全紅嬋天才少女，但她的教練說，不想一直用「天才」兩個字包住她。因為她今天能站上奧運最高點，不是突然發光，是每天400多跳，每次訓練都全力以赴，自己一跳一跳練上去的。

她不是做錯了什麼，她只是長大了

全紅嬋不是突然被網暴，這樣的情況，持續好多年了。

前陣子，全紅嬋受訪時提到，巴黎奧運後她第一次來月經，身體開始進入發育期，體重控制變得很困難。

她說自己吃一點就長，減肥減到感覺快不行了，甚至曾經動過退役的念頭。後來，她看到體重秤會害怕，不敢穿喜歡的裙子和短褲，會把手臂和腿藏進長袖長褲裡，連照鏡子時，都會對自己的身材產生抗拒。

這真的很讓人心疼，一個站上奧運最高點的人，怕的卻不只是跳台。她怕鏡子，怕體重，怕別人的眼光，怕自己又成為下一輪笑話。

訪問裡，全紅嬋卑微地提出祈求，希望那些攻擊她的人，不要再罵她，也不要再罵她的家人和朋友，不然他們都會離開她。

她說，只要有人被拍到跟她在一起，那個人就會成為下一個攻擊對象。所以她主動退後，她用疏遠保護那些她在乎的人。

想一想這件事有多殘忍：19歲的女孩被迫學會，如何用孤立自己，來換取別人的安全。

看著全紅嬋的新聞，我真的很心疼。我報導過許多網路霸凌新聞，也看過很多心碎的結果，所以我特別想告訴你兩件事。

一，如果你正在被霸凌，這不是你的錯

如果你也曾經被一群人盯上，被留言區圍剿，被截圖羞辱，被拿來當笑話看，請你先記得一件事：這不是你的錯。

不是你不夠好，不是你太玻璃心，也不是你做了什麼，才活該承受這些。很多時候，你只是剛好比較有名、比較顯眼、比較不符合別人期待，於是成了那些人發洩情緒的出口。

但我想請你先封鎖、靜音、限制留言、暫時離開那個一直讓你流血的地方，都不是輸。你不是在逃，你是在救自己。

記住，不要一個人撐。去找你信任的人，朋友、家人、老師、伴侶，哪怕只有一個都好。讓別人知道你現在很不好，不是示弱，是讓願意愛你的人，有機會接住你。

你值得被尊重，你值得被善待，這件事不需要靠任何人的同意才成立。

二，如果你曾經附和，或只是站在旁邊看

有些人會說，我又沒有真的開口罵，我只是看而已。

網路上很多傷害，從來不是因為一句惡意的話造成的。它是靠很多人的附和、轉發、沉默，一點一點堆起來的。

你以為自己只是按個讚，只是笑一下，只是把截圖傳給別人，只是沒有阻止。可對當事人來說，那些都會算進去。因為他看到的，不是誰罵得最髒，而是那麼多人都覺得，她可以被這樣對待。

如果你曾經做過這樣的事，現在停下來，永遠不嫌晚。不要再轉發，不要再附和，不要再把別人的痛苦拿來當娛樂，也不要在別人已經快撐不住的時候，還以為自己只是開玩笑。

你不一定每次都要衝出去當那個最勇敢的人，但至少，不要成為那個補最後一腳的人。很多時候，一個人的善意未必能立刻救回誰，但少一分惡意，真的就能讓對方好過一點。

把自己活成溫柔的模樣

​全紅嬋14歲時，拚命練跳水，是想替媽媽治病。19歲時，她最想要的，卻只是大家不要再罵她，不要再罵她的家人和朋友。

​一個孩子這麼努力，不該換來這樣的結果。這個世界可以很吵，但我們不要跟著變壞。

我們不需要成為那個最有影響力的人，但可以決定不要成為傷害別人的那一個。我們更可以進一步，成為當別人快撐不住的時候，給出一點點善意的那個人。​希望我們都能把自己活成一種溫柔，讓遞出去的每一份善意，都成為別人在暗夜裡撐下去的底氣。