張文隨機殺人事件背後：低薪、霸凌與社會壓力的隱形危機

2026-04-12 23:45 Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing
圖／Pixabay
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這不只是個人失控，而是社會長期累積的結果

我仔細看了最近的「張文隨機殺人」事件，越看越覺得，這不只是個人問題，而是整個社會出了很大的狀況。

如果把他的生命歷程攤開來看，很可能會發現一條熟悉的路線：在餐飲業時被霸凌，進入自願兵之後又再次遭遇霸凌。長期累積下來，心裡只剩下煩、悶、壓抑。想反抗卻不能反抗，想說卻沒有人願意聽，最後才一步步走到失控的邊緣。

在走到悲劇之前，有沒有人願意聽他說話？

我不是在替任何暴力行為開脫。但我真的忍不住想問一句：在事情走到這一步之前，有沒有人曾經聽他好好說過話？

哪怕只是隨便找一個網友聊聊天，哪怕只是有一個出口讓情緒被承接，結果會不會不一樣？去健身房、去找人說話、去抒發情緒，而不是把所有痛苦往內吞，最後用最極端的方式傷害他人。

為什麼身邊的大人與同事，都沒有接住他？

這也是為什麼我覺得，家長、同事、朋友，其實都有責任。就算孩子已經長大了，如果發現身邊有人出現明顯的異常狀態，不管多麻煩，還是應該向主管通報，讓專業的社會或心理資源介入。否則，有些人走向自殺，有些人走向殺人，最後留下的都只是無法挽回的憾事。

低薪、過勞與無未來感，早已讓人喘不過氣

再說到更大的結構問題。台灣現在的經濟狀況，本來就已經讓人喘不過氣。低薪長期不漲，加班成常態，努力工作卻依然看不到未來。在這樣的環境下，如果又遭遇霸凌，卻完全沒有出口，怎麼可能不出事？

圖／Pixabay
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三十多年薪資停滯，不是個人問題

低薪現象讓台灣勞工的生活壓力日益沉重。從我小時候到現在，我已經四十多歲了，薪水幾乎沒有任何調整。父母當年領三萬多元，而如今我四十幾歲，薪水依舊停滯不前。這樣的現象，從三十多年前到現在，從來沒有改善過，怎能說是正常？

與日韓相比，台灣到底卡在哪裡？

與此同時，鄰近國家如日本、韓國，尤其是韓國，在同樣的三十多年中，薪資水平有了顯著的提升，甚至與歐美國家接軌，其薪水水平是我們的三到四倍。日本自戰後至今也能逐步提高薪資水準，同樣是戰後發展，為何台灣卻無法實現相似的進步？這顯然涉及政策缺失，以及勞工在爭取自身權益方面的力量不足。

科技強國，卻讓多數勞工長期被壓榨

台灣雖然擁有全球競爭力的科技產業，例如國際知名的 TSMC 等，但在「人口平均薪資」或更廣義的薪資水準上，仍明顯落後於日韓與歐美國家，僅略高於東南亞某些國家。這種現象清楚顯示，背後有制度性的操作，政府對勞動力的剝削未能得到合理補償，而獲益者多為商人與大型企業，普通勞工則承受三四十年的壓榨卻未得到應有的報酬。

統計數字好看，生活卻依然困難

政府媒體和政策言論往往淡化低薪問題，宣稱加薪困難或不可行，實際上勞工工作量比日韓及歐美更大，生活品質卻極低，基本生活開銷扣掉後無法存錢。帳面上看似最低薪資提高、平均薪資合理，但這只反映在統計數字上，真正基層勞工的生活依然拮据。

當壓力沒有出口，只會走向極端

這種長期的低薪現象，造成勞工壓力極大，進而引發社會各種連鎖問題。壓力與不滿可能導致霸凌、犯罪或自殺等極端行為，形成一個連鎖的社會問題，並非單一事件所能解釋。

長期壓迫，會把人一步步推向反社會狀態

我們真的要正視一個問題：長期的壓迫、羞辱與無力感，會把人一步步推向反社會狀態。

我為什麼這麼有感：因為我自己也經歷過

我之所以這麼有感，是因為我自己也經歷過。

以前我做過餐飲業，只撐了三天就離職，原因很簡單：被霸凌。

餐飲業的霸凌，其實非常普遍

那時候我還在讀大學，而霸凌我的人只是高職畢業、全職工作，卻用極其難聽的方式罵我。那就是赤裸裸的職場霸凌，而且在餐飲業裡，非常普遍。

軍中制度的問題，從來不是個案

再談到兵役制度，問題同樣不只是個案，而是長期累積的結構性缺陷。我詢問過多位男性朋友，他們一致指出，軍中「絕對服從」的制度，本身並非問題，真正的問題在於，當這套制度被用來合理化霸凌與過度操訓時，個體幾乎沒有任何保護或申訴的空間。

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當「訓練」變成變相體罰

人的體能本就存在極限，沒有人是奧運選手。仰臥起坐、長跑、伏地挺身等訓練，本應有合理的最低與最高標準，而非無上限地加碼操練。若以基本醫學與健康標準來看，制度上完全可以設定安全範圍，避免訓練淪為變相體罰，甚至造成長期的身心傷害。

被忽視的言語霸凌，其實是精神暴力

更嚴重的是，軍中對言語霸凌的長期忽視。長官以羞辱性語言貶低部屬，卻被包裝成「訓練」、「磨練心志」，在絕對服從的體制下，受害者往往只能吞忍。這種精神暴力，並不因為發生在軍中就變得合理。

從洪仲丘到隨機殺人，只是壓力出口不同

洪仲丘事件已經清楚揭示這套制度的危險性。那是一個忍到身體崩潰、最終付出生命代價的案例，與自殺並無本質差異。而這一次，社會面對的卻是隨機殺人事件——不是因為有人忍不下去選擇傷害自己，而是壓力最終向外爆裂，傷害無辜的大眾。

沒有申訴機制，只會逼人走向更極端的出口

如果低薪結構、職場霸凌、軍中霸凌持續並存，而社會又未提供任何有效的申訴與承接機制，那麼壓力只會不斷被推向更極端的出口。這不是個人心理素質的問題，而是制度長期失靈的必然結果。

因此，不論是在軍中或職場，言語霸凌與身體霸凌都應被明確禁止，並建立可匿名、可追蹤、真正有效的申訴機制。所謂「學長制」、「傳統文化」，不該成為傷害他人的藉口。社會應該向更好的制度學習，而不是拿落後與不合理來彼此比較。

舊制度不適用於今日的年輕人

每一個人，都是父母用十幾二十年養大的孩子。把人操到身心受創，並不會讓人變得成熟，只會讓人對社會徹底絕望。在不同世代背景下，繼續用過時的「絕對服從」邏輯套用在今日的年輕人身上，本身就是一種制度性的暴力。

童年霸凌的經驗，我到現在都還記得

再往前推，我小時候也曾經被霸凌。通常比較安靜、不太說話的孩子，真的比較容易成為目標。

我記得國小時，我的書包被踢。如果我當時沒有反抗，接下來很可能就不是踢書包而已。對方甚至把腳抬到我臉前，做出要踢我的動作。而我是女生，對方是男生。

我當下非常生氣，直接對他說：「你在幹嘛？你是想要我告訴老師嗎？」從那之後，他就不敢再動我。

不是每個人，都有勇氣反擊

但不是每個人都有勇氣這樣做。很多文靜的人，真的只會一路忍，然後一路被欺負。

那種感覺，我懂。因為那不是只有害怕而已，而是在全班、在眾目睽睽之下被羞辱。換句話說，那就是一種公然侮辱，是非常強烈的精神暴力。

這種經驗，不會輕易被忘記，甚至可能一輩子都留在心裡。

後來學校換了班級，重新開始。我選擇不再沈默，有不爽就說，慢慢變得比較活潑，也不再怕衝突。結果就是，再也沒有人敢欺負我。

但我也很清楚，並不是每個人都做得到。於是，那些不敢反擊的人，就只能默默累積這些傷害，變成長期的霸凌創傷。

為什麼早期介入與諮商，這麼重要？

台灣社會，某種程度上確實存在「欺善怕惡」的文化。說得更現實一點，這不只發生在台灣，而是全世界都存在。

也正因如此，輔導諮商與早期介入，真的不是可有可無的選項。

希望大家都能多留意身邊的朋友與親人，在還來得及的時候，伸出援手。

圖／Pixabay
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Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing

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我雖然不是JK羅琳；但是我也勇敢熱誠追求我的理想、愛和旅行！目前我曾一個人環島3個月、環遊世界37個國家、90個城市,旅居英澳瑞匈西捷土...我希望和大家分享一起ING努力吧! ❤️鏡文學（追愛旅行小說）：https://www.mirrorfiction.com/book/41129 🌟聯合報女子漾專欄：https://woman.udn.com/woman/author/vivirowling 👉 Facebook/ Instagram: Vivi羅琳追愛旅行ING

#霸凌 #張文 #心理 #薪資 #工作職場 #閃兵風暴

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

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2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

最後通牒兩小時，川普突收手！美伊戰爭為什麼沒有盟友挺？看懂川普怎麼變成今天這個樣子

2026-04-08 15:51 失敗要趁早 - 張念慈

川普宣布停火2周，換取伊朗開放荷莫茲海峽，消息一出，全球股市大漲慶賀。

​這場讓全球神經緊繃的對峙，以「兩週喘息期」暫時落幕。但川普到底說話算不算數？兩週後又會怎樣？沒有人知道。

我不是國際政治的專家，但我非常好奇，為什麼身為世界強權的老大，美國攻伊朗卻沒盟友挺？這是近1世紀以來首例。

川普的人格特質，會如何影響這場戰事的發展？我試著蒐集各式資料，想幫國中的女兒做好重點整理，也一起分享給你。

「最後通牒」一再跳票

荷莫茲海峽是全球石油出口最重要的咽喉，伊朗自2026年2月底美以聯軍開始攻打它之後，就封鎖了這條海峽，導致全球油價飆漲。

川普從3月中旬就開始對伊朗設定最後期限，但期限一再延後。他一邊發出充滿威脅的言語，一邊又宣布延長，有時候甚至在同一則聲明裡同時說談判「進展得很好」，又警告若不達成協議將發動攻擊。

這種「講了又不算，不算又再講」的模式，讓市場上的投資人和分析師徹底頭昏腦脹。

AT全球市場公司的分析師崔戴爾形容交易者「筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」。有人把川普比作「放羊的孩子」那個故事裡的男孩反覆喊狼來了，到後來大家都不信了。

但這不只是讓投資人頭痛而已。這種捉摸不定的行事風格，對美國在世界上的信譽和盟友關係，也造成了深遠的傷害。

為什麼美國打伊朗，卻沒有任何傳統盟友相挺？

美國過去幾乎每一場大型軍事行動，都有盟國參與或支持。但這一次截然不同。

​《華爾街日報》的報導，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒有任何傳統盟友助陣。

回顧歷史就知道這有多罕見：1991年波灣戰爭，有數十個國家一起出兵；2003年美國打伊拉克，英國、西班牙跟著去。

連越戰那麼不受歡迎的戰爭，都還有韓國、澳洲、紐西蘭等國派兵支援。

但2026年的美伊戰爭，北約盟友沒來，亞太盟友沒來，甚至連傳統上親近美國的波斯灣國家也逐漸保持距離。

為什麼會這樣？原因很簡單，盟友失去了對美國的信任。

川普回任白宮一年多以來，接連與盟友發生摩擦：對歐洲課征關稅、在俄烏衝突上立場曖昧、揚言要佔領丹麥屬地格陵蘭、反覆批評北約盟國「不出錢」。

最誇張的是，他在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議上，當眾嘲笑沙國王儲沙爾曼「拍他馬屁」，這讓試圖拉攏他的外國領袖大感難堪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫，說得很直白：自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，因此獲得盟友認可，得以維持全球領導地位。

​但現在，若你在每次談判中羞辱盟友，逼他們到絕境，那麼這種認可將會消失。更有趣的是，就連原本支持川普的各國極右翼人士，這次也試圖與他切割。

法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉批評美國作戰目標反覆無常，並讚揚法國總統馬克宏拒絕參戰是「合理且可敬」的。

德國「另類選擇黨」領袖更進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」中使用德國境內的基地。

川普是怎麼變成這樣的？父親陰影：永遠的認可渴望

要理解川普這個人，為什麼他喜歡說狠話、又常常反悔；為什麼他極度渴望被讚美；為什麼他把談判當成一場豪賭，就必須回到他的童年。

出身：紐約皇后區的富裕家庭

川普生於紐約皇后區富有家庭，父親弗雷德是德國移民後裔、成功的地產開發商。弗雷德是非常嚴厲的父親，他鼓勵兒子「不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏病態的脆弱和不安全感」。

父親教給川普的人生哲學是：你必須永遠看起來強大、成功、無懈可擊，就算內心其實很不安，也不能讓別人看出來。

「唐尼」的壞孩子時代

小時候的川普，是讓父母和老師都頭疼的孩子。他超愛頂嘴，學校管不了他的好鬥、霸凌、愛爭辯，父親把他送到離家70英里的紐約軍事學院。

在孩童時期，川普總是恃強凌弱，書中記載他右嘴角就經常上揚冷笑，展現過盛的自我優越感，還被哥哥取了個「偉大的我」的綽號。

​川普的同班同學皮特科回憶：「他總是信心十足，好像他當時就知道，假以時日，自己一定會成就一番大事。」

在紐約軍事學院的幾年，對川普影響很大。無論在球隊、社交方面，川普的表現都很出眾，領袖氣質隱然成形。

無法忍受被人認為不重要

川普的姪女瑪莉在她那本引起轟動的回憶錄裡，寫下分析：「那個男人，其實是讓人操心的小男孩。最深層的心理，他並不是在對面前的觀眾自誇和虛張聲勢，而是只對一個人表現：他溘然長逝的父親。」

換句話說，川普一生中所有的誇張、所有的強硬言語、所有的「我最厲害」背後其實是一個想得到嚴父認可的男孩。

這個心理模式，在他的政治行為中處處可見。他喜歡說絕對的大話（「這是有史以來最偉大的協議」、「一夜之間摧毀整個文明」），因為謙遜在他的世界觀裡等於軟弱。

​他也極度厭惡被別人「瞧不起」，這也解釋了為什麼他會對那些不支持美國打伊朗的盟友反唇相譏，他無法忍受被人認為不重要。​

這一切對我們的啟示

​如果說，要從川普的個性和美伊戰爭發展現況教孩子，我希望孩子懂這四件事：

​第一，領導人的個性影響歷史走向 。川普成長的環境，包括嚴格的父親、競爭激烈的商界、強調「勝者為王」的文化，塑造了他非常特定的行事風格：

用極端言語製造壓力、不願示弱、把每件事都當成談判。這些特質讓他的支持者覺得他「強硬」，卻也讓盟友和對手同樣難以信任他。

第二，信譽是最難重建的東西。一個國家、一個人，如果讓別人覺得你說的話不算數，短期內或許可以繼續靠恐嚇達到目的，但長期下來，就連原本挺你的人也會開始保持距離。這次美伊衝突沒有盟友相挺，正是這幾年來「信譽透支」的結果。

​第三，世界是相連的，沒有人可以置身事外。荷莫茲海峽的封鎖讓全球油價飆漲，影響到每個需要能源的國家，包括台灣。

看似遙遠的中東局勢，卻透過能源、貿易、金融市場，以我們可能還沒意識到的方式影響著每一個人的日常生活。

第四，「強硬」和「可信賴」是兩回事。川普讓人感覺非常強硬，但並不是所有人都覺得他可信賴。真正的強大，不只是說得到，更需要做得到；言行一致，才能讓別人長期跟隨。

珍惜和平永不輕言開戰

最後，我最想跟孩子說的，是不管開戰理由再崇高偉大，戰爭絕對都會有無辜的傷亡。

珍惜我們現有的和平，祈願戰爭及早落幕，每個國家的人民都能安居樂業，幸福平安。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#伊朗 #美國 #川普

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

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紅蘿蔔多多炒高麗菜

紅蘿蔔多多炒高麗菜

2026-04-05 11:30 isa小眼睛

這道「紅蘿蔔多多炒高麗菜

是一道清甜爽口的家常蔬菜料理，

以高麗菜的自然鮮搭配紅蘿蔔的甜，

色彩豐富又營養均衡

蒜頭爆香後拌炒，

簡單調味即可帶出食材本身的甘甜，

常適合日常餐桌，

輕鬆就能完成的健康又美味的家常配菜。

 

【預備食材】

高麗菜 1/2顆

小條紅蘿蔔 3/4條

蒜頭 2瓣

鹽 1小匙

油 1大匙

水 1大匙

 

【貼心小提醒】

紅蘿蔔絲要油炒，才能炒出營養成分，不要怕吃油乾炒。

 

【料理步驟】

1. 紅蘿蔔切絲，蒜頭拍扁。


2. 先用油爆炒紅蘿蔔絲跟蒜頭。


3. 紅蘿蔔絲炒到半熟後，加入高麗菜，再加入一點點水，一小匙鹽調味，炒到熟即可。


4. 完成啦。


isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#高麗菜 #健康飲食 #營養均衡 #食譜DIY

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