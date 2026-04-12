海外旅遊不便險大改版！專家揭「你以為 vs 真相」避雷關鍵 班機延誤可合併計算、取消補償延長至20天

川普宣布停火2周，換取伊朗開放荷莫茲海峽，消息一出，全球股市大漲慶賀。

​這場讓全球神經緊繃的對峙，以「兩週喘息期」暫時落幕。但川普到底說話算不算數？兩週後又會怎樣？沒有人知道。

我不是國際政治的專家，但我非常好奇，為什麼身為世界強權的老大，美國攻伊朗卻沒盟友挺？這是近1世紀以來首例。

川普的人格特質，會如何影響這場戰事的發展？我試著蒐集各式資料，想幫國中的女兒做好重點整理，也一起分享給你。

「最後通牒」一再跳票

荷莫茲海峽是全球石油出口最重要的咽喉，伊朗自2026年2月底美以聯軍開始攻打它之後，就封鎖了這條海峽，導致全球油價飆漲。

川普從3月中旬就開始對伊朗設定最後期限，但期限一再延後。他一邊發出充滿威脅的言語，一邊又宣布延長，有時候甚至在同一則聲明裡同時說談判「進展得很好」，又警告若不達成協議將發動攻擊。

這種「講了又不算，不算又再講」的模式，讓市場上的投資人和分析師徹底頭昏腦脹。

AT全球市場公司的分析師崔戴爾形容交易者「筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」。有人把川普比作「放羊的孩子」那個故事裡的男孩反覆喊狼來了，到後來大家都不信了。

但這不只是讓投資人頭痛而已。這種捉摸不定的行事風格，對美國在世界上的信譽和盟友關係，也造成了深遠的傷害。

為什麼美國打伊朗，卻沒有任何傳統盟友相挺？

美國過去幾乎每一場大型軍事行動，都有盟國參與或支持。但這一次截然不同。

​《華爾街日報》的報導，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒有任何傳統盟友助陣。

回顧歷史就知道這有多罕見：1991年波灣戰爭，有數十個國家一起出兵；2003年美國打伊拉克，英國、西班牙跟著去。

連越戰那麼不受歡迎的戰爭，都還有韓國、澳洲、紐西蘭等國派兵支援。

但2026年的美伊戰爭，北約盟友沒來，亞太盟友沒來，甚至連傳統上親近美國的波斯灣國家也逐漸保持距離。

為什麼會這樣？原因很簡單，盟友失去了對美國的信任。

川普回任白宮一年多以來，接連與盟友發生摩擦：對歐洲課征關稅、在俄烏衝突上立場曖昧、揚言要佔領丹麥屬地格陵蘭、反覆批評北約盟國「不出錢」。

最誇張的是，他在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議上，當眾嘲笑沙國王儲沙爾曼「拍他馬屁」，這讓試圖拉攏他的外國領袖大感難堪。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫，說得很直白：自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，因此獲得盟友認可，得以維持全球領導地位。

​但現在，若你在每次談判中羞辱盟友，逼他們到絕境，那麼這種認可將會消失。更有趣的是，就連原本支持川普的各國極右翼人士，這次也試圖與他切割。

法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉批評美國作戰目標反覆無常，並讚揚法國總統馬克宏拒絕參戰是「合理且可敬」的。

德國「另類選擇黨」領袖更進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」中使用德國境內的基地。

川普是怎麼變成這樣的？父親陰影：永遠的認可渴望

要理解川普這個人，為什麼他喜歡說狠話、又常常反悔；為什麼他極度渴望被讚美；為什麼他把談判當成一場豪賭，就必須回到他的童年。

出身：紐約皇后區的富裕家庭

川普生於紐約皇后區富有家庭，父親弗雷德是德國移民後裔、成功的地產開發商。弗雷德是非常嚴厲的父親，他鼓勵兒子「不顧後果地膨風，培養與其不相稱的自信，好隱藏病態的脆弱和不安全感」。

父親教給川普的人生哲學是：你必須永遠看起來強大、成功、無懈可擊，就算內心其實很不安，也不能讓別人看出來。

「唐尼」的壞孩子時代

小時候的川普，是讓父母和老師都頭疼的孩子。他超愛頂嘴，學校管不了他的好鬥、霸凌、愛爭辯，父親把他送到離家70英里的紐約軍事學院。

在孩童時期，川普總是恃強凌弱，書中記載他右嘴角就經常上揚冷笑，展現過盛的自我優越感，還被哥哥取了個「偉大的我」的綽號。

​川普的同班同學皮特科回憶：「他總是信心十足，好像他當時就知道，假以時日，自己一定會成就一番大事。」

在紐約軍事學院的幾年，對川普影響很大。無論在球隊、社交方面，川普的表現都很出眾，領袖氣質隱然成形。

無法忍受被人認為不重要

川普的姪女瑪莉在她那本引起轟動的回憶錄裡，寫下分析：「那個男人，其實是讓人操心的小男孩。最深層的心理，他並不是在對面前的觀眾自誇和虛張聲勢，而是只對一個人表現：他溘然長逝的父親。」

換句話說，川普一生中所有的誇張、所有的強硬言語、所有的「我最厲害」背後其實是一個想得到嚴父認可的男孩。

這個心理模式，在他的政治行為中處處可見。他喜歡說絕對的大話（「這是有史以來最偉大的協議」、「一夜之間摧毀整個文明」），因為謙遜在他的世界觀裡等於軟弱。

​他也極度厭惡被別人「瞧不起」，這也解釋了為什麼他會對那些不支持美國打伊朗的盟友反唇相譏，他無法忍受被人認為不重要。​

這一切對我們的啟示

​如果說，要從川普的個性和美伊戰爭發展現況教孩子，我希望孩子懂這四件事：

​第一，領導人的個性影響歷史走向 。川普成長的環境，包括嚴格的父親、競爭激烈的商界、強調「勝者為王」的文化，塑造了他非常特定的行事風格：

用極端言語製造壓力、不願示弱、把每件事都當成談判。這些特質讓他的支持者覺得他「強硬」，卻也讓盟友和對手同樣難以信任他。

第二，信譽是最難重建的東西。一個國家、一個人，如果讓別人覺得你說的話不算數，短期內或許可以繼續靠恐嚇達到目的，但長期下來，就連原本挺你的人也會開始保持距離。這次美伊衝突沒有盟友相挺，正是這幾年來「信譽透支」的結果。

​第三，世界是相連的，沒有人可以置身事外。荷莫茲海峽的封鎖讓全球油價飆漲，影響到每個需要能源的國家，包括台灣。

看似遙遠的中東局勢，卻透過能源、貿易、金融市場，以我們可能還沒意識到的方式影響著每一個人的日常生活。

第四，「強硬」和「可信賴」是兩回事。川普讓人感覺非常強硬，但並不是所有人都覺得他可信賴。真正的強大，不只是說得到，更需要做得到；言行一致，才能讓別人長期跟隨。

​珍惜和平永不輕言開戰

最後，我最想跟孩子說的，是不管開戰理由再崇高偉大，戰爭絕對都會有無辜的傷亡。

珍惜我們現有的和平，祈願戰爭及早落幕，每個國家的人民都能安居樂業，幸福平安。