2026-04-14 11:03 潮健康
連假飲食後感到腹脹不適？營養師分享：從飲食與酵素補充認識日常消化管理
清明連假已經結束，不少民眾在返鄉掃墓、與親友聚餐後，生活逐漸回歸日常，但身體卻未必跟得上節奏。連日來高油脂、高蛋白的飲食型態，讓不少人開始出現腹脹、消化變慢，甚至排便不順的情形。
《FJ豐傑生醫》游子嫻營養師指出，短時間內攝取過多食物，容易讓體內原本分泌的消化酵素「來不及應付」，進而增加腸胃負擔。若沒有適時調整飲食或補充酵素來源，這類不適感往往會持續數日。建議民眾在節後可透過飲食與保健補充雙管齊下，幫助腸胃回到正常狀態。
消化順不順，可能跟「酵素」有關
很多人聽過酵素，卻不一定清楚它的作用。其實，酵素就是幫助身體「把事情做快一點」的重要角色。它是一種蛋白質，負責加速體內各種反應，像是把吃進去的食物分解、轉換成身體可以吸收的營養。
以日常飲食來說，最有感的就是「消化酵素」。像澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶等，分別負責分解飯、肉與油脂，讓食物可以順利被吸收利用。如果這些酵素不足，就容易出現吃完東西卻覺得卡卡、脹脹的狀況。
游子嫻營養師提到，人體雖然可以自行生成酵素，但隨著年齡增長、壓力增加或三餐不正常，酵素分泌量可能逐漸下降。這也是為什麼不少上班族或外食族，特別容易有消化不良或腸胃不適的問題。
天然補給不缺席！大餐之後這樣吃更順
圖說：鳳梨、木瓜、奇異果等富含天然酵素，有助於餐後消化、減輕腸胃負擔
想讓腸胃輕鬆一點，游子嫻營養師建議可以先從飲食下手。許多常見的蔬果本身就含有天然酵素，例如鳳梨、木瓜、奇異果、香蕉等，都是不錯的選擇。
其中，鳳梨和木瓜含有分解蛋白質的酵素，特別適合在吃完肉類後食用，有助於減少消化負擔。像是聚餐後來點水果，不只是解膩，也能幫助腸胃運作更順暢。
不過要注意的是，酵素其實很「怕熱」。當食物經過高溫烹調後，酵素活性容易被破壞，因此適量攝取生食或簡單處理的蔬果，效果會更好。
只是，對於長期外食、飲食不規律的人來說，光靠食物補充有時還不夠，尤其在連假後這種短時間內暴飲暴食的情況下，更容易讓腸胃「累過頭」。
消化不卡關！挑選酵素保健品掌握4大關鍵
在飲食難以完全調整的情況下，適度補充酵素保健品，成為不少人的選擇。不過市面產品種類繁多，游子嫻營養師建議挑選時可以把握以下幾個重點：
吃得盡興，也要讓身體輕鬆
連假期間大吃大喝在所難免，但節後如何讓身體「恢復正常」，同樣重要。透過日常飲食調整，搭配適當的酵素補充，不僅能減輕腸胃負擔，也能幫助身體更快回到穩定狀態。
游子嫻營養師提醒，與其等到不適出現才處理，不如平時就養成良好的飲食與保健習慣。這樣即使偶爾放縱享受美食，也能吃得盡興、沒有後顧之憂。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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