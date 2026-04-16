2026-04-16 12:02 潮健康
爸媽沒有禿頭我卻出現落髮？醫師解析從遺傳觀點認識雄性禿的常見表現
許多人常有「爸媽頭髮茂密，我就絕對不會禿頭」的迷思，導致輕忽了落髮的初期警訊。MyHair生髮植鬍診所院長林士棋醫師指出，這種僥倖心態往往是延誤治療黃金期的主因。他特別出面闢謠，強調落髮基因的遺傳途徑遠比大眾想像得複雜，並公開四個判斷雄性禿的關鍵指標，呼籲民眾及早警戒
隔代遺傳值得留意：家族基因可能相關，親屬出現相關情形可多加觀察
林士棋醫師說明，雄性禿的遺傳觀念並非單一的「直線思考」。就算父母沒有禿頭，也不代表他們身上沒有攜帶導致落髮的隱性基因。基因的表現會受到多重變數影響，可能來自於隔代遺傳，甚至是母系家族的傳遞。
「只要在你的直系或旁系血親中，例如祖父母、外祖父母，或是親生兄弟姐妹裡有人確診雄性禿，就代表你極大機率也帶有這樣的體質。」林醫師強調，家族基因庫中潛伏的因子防不勝防，因此當你一回神，發現額頭變高或頭頂凋零時千萬別訝異，這正是隱藏基因開始活躍的證明。
洗頭時可見頭皮狀況？整理常見落髮相關表現：幫助日常觀察
既然基因難以預測，該如何在日常中及早察覺？林士棋院長整理出四個最具指標性的判斷標準，教導髮友自我檢視是否為雄性禿前兆：
- 頭髮明顯變細、變軟且易斷：雄性禿早期徵兆是「毛囊萎縮」，原本粗硬的毛髮會退化成細軟胎毛，結構變得脆弱，輕輕一扯就容易斷裂。
- 頭皮越來越明顯：當毛髮密度大幅下降，民眾可在洗完頭、頭髮全濕狀態下照鏡子檢視。若失去蓬鬆掩護後，能清楚看到一塊白白的頭皮露出來，代表該區域已出現空洞化。
- 特定區域的規律性落髮：雄性禿有鮮明特徵，最常見是兩側額角頭髮往後退的「M型禿」，或是頭頂髮旋變稀疏的「地中海型」落髮。
- 每日掉髮量異常：若每天掉髮超過 100 根且未見好轉，就是危險警訊。例如洗頭時排水孔頻繁堵塞，或早晨起床發現枕頭掉滿一堆頭髮，都應特別留意。
圖說：MyHair生髮植鬍診所-林士棋院長：盤點4大雄性禿前兆
及早關注落髮變化，必要時可諮詢專業人員進一步評估
「面對雄性禿，最忌諱自我欺騙與拖延。」林士棋院長呼籲，出現落髮前兆時，切勿因「爸媽沒禿頭」而自我安慰，或盲目嘗試生髮偏方。雄性禿是不可逆的進行性疾病，毛囊一旦徹底萎縮便無法再生。
林醫師建議，只要符合上述任何一項落髮特徵，應盡速預約專業的生髮診所進行頭皮檢測。透過精準釐清落髮成因，及早尋求醫師協助並對症下藥，才能在毛囊凋零前，成功守住髮際線，重拾茂密自信。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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