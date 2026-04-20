2026-04-20 14:03 潮健康
父母將孩子行程排滿滿？從心理與生活觀點看「空白時間」與「陪伴」的重要性
健康管理師張恆恩分享：「下課後先去補英文，週末還有鋼琴和直排輪！」這已成為許多現代家庭的真實寫照。為了不讓孩子輸在起跑點，家長們用心將孩子的行事曆填滿，卻常發現孩子只要一閒下來就喊無聊，或是遇到挫折時更容易情緒焦躁。
近年來，兒童發展研究開始重新關注一項逐漸被忽視的解藥「自由玩耍（Unstructured Play）」。心理學與教育研究指出，當孩子缺乏自主探索的時間，反而可能限縮情緒調節、創造力與社交能力的發展；相較於按表操課的學習，「非結構化遊戲」才是奠定兒童身心健全的黃金基石。
什麼是「非結構化遊戲」？為什麼大腦需要它？
所謂非結構化遊戲，指的是沒有固定玩法、沒有標準答案的自由活動。它可以是戶外的自然探索、沙水遊戲（透過玩沙與水流，為孩子提供豐富的觸覺刺激與情緒釋放），或是單純利用身邊素材創造新玩法。
研究指出，當兒童在沒有過多成人指導的情境下進行探索與自由遊戲時，大腦會同時啟動多項認知功能。例如在遊戲過程中，孩子需要持續嘗試解決問題、與同伴協商規則與調整行為，這些活動會運用到專注力、衝動控制與情緒調節等能力，統稱為「執行功能」（Executive Function）。相關研究認為，透過這類在遊戲與探索中累積的經驗，能幫助兒童逐步建立認知能力與學習適應力，對於成長發展具有重要意義。
家長的角色轉換：從「行程安排者」到「環境提供者」
對家長而言，支持自由遊戲並不代表完全放任，而是學會「適度留白」，家長們可以從「安排活動的人」轉變為「提供安全環境的陪伴者」。當孩子在玩耍中遇到挫折或摩擦時，家長提供的安穩環境，正是他們建立自信的後盾。
TWAA 台灣芳療協會會長張元霖表示：「孩子在遊戲與探索時，適度的將氣味加入環境中，可以作為一種隱形的情緒防護網。」他舉例，氣味溫和的純正薰衣草、羅馬洋甘菊與甜橙精油，常被應用於兒童放鬆與安撫情緒的情境中；透過低濃度擴香，家長能在不干涉孩子遊戲的前提下，為空間注入安定的氛圍，幫助孩子在面對挫折時更快平復心情。
專家叮嚀：兒童芳香療法應遵循的 5 大安全原則
張元霖會長也特別提醒，兒童的代謝系統尚未發育完全，使用精油必須謹記「安全與溫和」：
- 優先選擇擴香或嗅聞：利用空間擴香營造氛圍，不建議直接高濃度塗抹。
- 肌膚使用需極低濃度：若需塗抹於皮膚，務必使用植物油大幅稀釋（幼兒通常建議 0.25–1% 濃度）。
- 避開刺激性精油：如薄荷、尤加利、迷迭香等具刺激性的精油，在幼兒身上需特別謹慎避免。
- 避開敏感部位：絕對避免接觸眼睛、口鼻黏膜與破損皮膚。
- 特殊體質須諮詢：若孩子有氣喘或過敏體質，使用前務必先諮詢醫療專業人員或專業芳療師。
此外，選購時應挑選標示清楚、100% 純天然的植物萃取精油，避免使用含有化學合成香精的產品，以免增加孩童呼吸道與身體代謝的負擔。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考資料：