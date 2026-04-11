2026-04-11 14:02 潮健康
潤餅食安議題受關注：疑似交叉污染可能性引發討論
清明時節是台灣民眾食用潤餅（春捲）的高峰期，然而今年南部卻爆發嚴重的食安事件。初判元兇可能為「沙門氏菌」，VegiWell植悅施姍伶營養師指出，交叉污染與環境不潔可能是導致這起大規模中毒的原因。
沙門氏菌：「糞口傳播」危機
沙門氏菌廣泛存在於人類與動物（尤其是家禽、畜肉）的腸道中，主要透過「糞口途徑」傳播。潤餅因食材組成極為複雜，包含肉類、蛋酥、豆干、涼拌蔬菜及花生粉等，只要其中一項環節失守，極易引發急性腸胃炎。其感染途徑主要分為以下兩大類：
1. 高風險食材（直接感染）： 包含畜肉、禽肉及各類魚製品。特別是「蛋類食品」，若雞蛋殼表面遭受污染，或在處理過程中未將雞蛋徹底煮熟，沙門氏菌便會隨之進入人體。此外，豆製品等高蛋白植物食品，若在常溫下久放，也是細菌繁殖的溫床。
2. 二次污染與環境媒介（間接感染）： 環境與動物是不可忽視的媒介。帶有病菌的廚師手部、不潔的流理台，甚至是受過貓、狗、蟑螂或老鼠接觸過的食物。此外，廚房用具如刀具、砧板未落實生熟食分離，導致「生食交叉污染熟食」，往往是造成大規模中毒的關鍵。
關鍵在「交叉污染」：一口就可能中標
許多民眾常有迷思：「我只吃了一小口，應該沒關係吧？」事實上，沙門氏菌的侵襲力極強，只要食材受污染且菌量足夠，即使僅是少量攝取，也可能導致發病。
導致中毒的關鍵往往隱藏在細節中：
- 生食砧板切熟食： 處理過生肉的刀具或砧板，未經高溫消毒便直接切潤餅的配料（如蛋酥、肉餅）。
- 生蛋液污染： 在打蛋過程中，蛋殼表面的病菌沾染到手部或容器，進而污染其他已烹調好的食材。
- 手部清潔不足： 接觸過生鮮食材或環境後，未落實洗手便直接進食或包捲潤餅。
掌握細菌特性 潛伏期與症狀不容小覷
沙門氏菌喜歡溫暖潮濕的環境，其生長適溫為 4～48°C，而最適合的生長溫度則是 35～37°C，這正好接近人體體溫與夏季室溫。雖然沙門氏菌不耐高溫（煮沸 5 分鐘可殺死），但在 pH 6.5～7.5 的中性環境中生長最為活躍，一旦環境酸度低於 pH 4.5，其生長才會受到抑制。
感染後的潛伏期通常為 6 至 72 小時（平均 18 至 36 小時）。發病時間越短，代表攝入的菌量可能越多，症狀也通常越嚴重。常見症狀包括：腹瀉、劇烈腹痛、寒顫、發燒（38～40°C）、噁心、嘔吐，多數健康成人約 2 至 3 天可自行恢復，但約有 5% 的人可能成為無症狀帶菌者。
出現脫水或血便應立即就醫
隨著氣溫回升，外食風險劇增。VegiWell植悅施姍伶營養師表示，購買即食食品時，應選擇信譽良好的商家，並注意攤位的環境衛生。特別是「半熟蛋料理」、「涼拌食物」及「長時間放置在路邊攤的食品」皆屬於高風險，建議購買後應在 2 小時內食用完畢，切勿在室溫下久放，若食用後出現身體不適，應立即停止食用。
面對食安威脅，保持勤洗手的良好習慣，並落實「生熟食分離」與「徹底加熱」的原則，才能在享受美食的同時，守護自身與家人的健康。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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