2026-04-09 12:47 韋恩的食農生活
愛吃冰塊可能是身體在發出缺鐵的警告
無意間很愛嚼吃冰塊的人其實不少。但許多醫師和管理營養師提醒，有些女生幾乎是半強迫性地想吃冰塊，是嚴重缺鐵的警訊之一。
這個現象有個正式名稱叫「嗜冰症（pagophagia）」，屬於「異食症（pica）」的一種——當身體嚴重缺鐵時，會出現想吃沒有營養價值的東西的衝動。除了冰塊，嚴重的情況甚至會想吃泥土、黏土或沙子。目前最被接受的解釋是：咀嚼冰塊能暫時改善腦部血流，緩解缺鐵造成的疲勞感和腦霧。
你也隱性貧血了嗎
缺鐵的「隱性貧血」，可能包含以下症狀，請看看自己有沒有中：
- 指甲變薄容易斷裂、
- 指甲兩側翹起呈湯匙狀（匙狀甲）、
- 夜晚腳部莫名不舒服、
- 坐著不動就想動（不寧腿症候群）、
- 大量掉髮或髮質乾燥易斷、
- 舌頭表面變光滑並有疼痛感、
- 站起來頭暈眼花、
- 集中不了注意力、
- 整個人腦霧感很重。
這些症狀放在一起看，幾乎每一個都容易被當作「工作太累」或「最近睡眠不好」帶過去。
健檢只看血紅素不夠
為什麼叫「隱性貧血」？關鍵在於血液檢查的項目。一般健檢只看血紅素（Hemoglobin），但身體真正的鐵儲量是用鐵蛋白（Ferritin）來判斷的。血紅素到最後才會下降——當血紅素開始低落，代表體內的鐵早就耗盡了。
所以很多人健檢結果「正常」，但其實鐵蛋白已經見底，這就是隱性缺鐵的狀態。台灣的調查數據也顯示，有月經的女性鐵缺乏比例相當高，尤其是青少女、備孕及孕產期、素食者、高強度運動者、定期捐血者，都是高風險族群。
補鐵的方式也有眉角
1.動物性食品含有的「血紅素鐵（Heme iron）」吸收率高，約15至35%；植物性食品和鐵補充劑裡的「非血基質鐵（Non-heme iron）」吸收率只有2至20%，且容易受其他因素干擾。
2.同時攝取維生素C可以顯著提升吸收率，
3.茶、咖啡裡的單寧酸、以及鈣質都會阻礙鐵的吸收，建議不要和鐵質豐富的食物同時攝取。
參考資料:血紅素鐵是什麼？吸收率是植物性鐵的５倍！