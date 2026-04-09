牙刷竟比馬桶刷還髒？牙醫點名3大NG行為「細菌破千億」恐引發感冒流感

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。

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