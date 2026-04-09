2026-04-09 10:10 女子漾／編輯許智捷
牙刷竟比馬桶刷還髒？牙醫點名3大NG行為「細菌破千億」恐引發感冒流感
每天都在用的牙刷，竟可能比你想像中還要「危險」。根據日本媒體報導，若保存方式錯誤，牙刷不僅充滿細菌，甚至可能成為流感與疾病傳播的來源。
日媒CBC電視台報導牙科醫師宮本日出說法指出，牙菌斑的細菌密度幾乎與糞便相當，牙刷若管理不當，等同「馬桶刷」等級的污染程度，引發高度關注。
牙刷細菌密度驚人！醫師揭「口腔其實超髒」
根據CBC電視台報導，牙醫宮本日出指出，人體口腔中存在約700種細菌，包括牙周病菌、口臭菌，甚至可能出現大腸桿菌與肺炎菌。其中牙菌斑每克細菌數量高達1000億，與糞便密度幾乎相同。
牙刷每天接觸這些細菌，一支牙刷約有1200至4200根刷毛，結構細密，一旦清潔或保存方式錯誤，就很容易成為細菌聚集與繁殖的溫床。若此時再接觸病毒，甚至可能成為流感或感冒的傳播媒介。
NG行為1：放在潮濕浴室，細菌狂飆
很多人習慣將牙刷放在浴室，但其實這是最大地雷之一。當洗澡後浴室充滿濕氣，鏡子起霧時，代表環境處於高濕狀態，而這正是細菌與病毒最喜歡的環境。
牙刷刷毛會因水氣產生微小凝結水，導致細菌快速繁殖。醫師提醒，細菌最怕的是「乾燥」，若長時間處於潮濕環境，反而會讓病菌存活更久。
NG行為2：牙刷直立放，水分殘留更嚴重
不少人會將牙刷直立放在杯子中，但這樣反而容易讓水分積在刷毛根部，形成細菌滋生的溫床。
宮本醫師建議，應將牙刷「平放或刷毛朝下」晾乾，讓水分自然排出，減少濕氣殘留，才能有效抑制細菌增生。
NG行為3：共放牙刷，增加交叉感染風險
若家人牙刷放在同一空間、甚至互相接觸，病毒就可能透過牙刷交叉傳染。尤其在有人感染流感或感冒時，更容易造成家庭群聚感染。
醫師提醒，生病後應立即更換牙刷，並避免與他人共放，才能降低再次感染或傳染風險。
正確保存3步驟 降低細菌與感染風險
想讓牙刷真正發揮清潔功能，醫師建議做到以下3件事：
使用後以流水沖洗，去除殘留食物與牙膏
充分甩乾或用乾淨紙巾吸乾水分
放在通風處乾燥，避免潮濕環境
此外，浴室應保持通風，建議開啟排風設備2至4小時，或開窗通風，讓牙刷有足夠時間乾燥。
牙刷多久換？醫師建議「這時間最安全」
一般建議每1個月更換一次牙刷，若刷毛已經外翻或變形，也應立即更換。而在感冒或流感痊癒後，更應第一時間換新牙刷，避免病毒殘留造成二次感染。
看似日常的小習慣，其實正默默影響健康。牙刷不只是清潔工具，更可能成為細菌的溫床。從今天開始調整保存方式，才能真正守住口腔與全身健康。
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