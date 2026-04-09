2026-04-09 08:42 潮健康
麻疹病毒的真面目是「免疫駭客」：可能強制破壞身體抵抗力
系統性風險：R0值高達18的終極傳染病
面對傳染病，我們常以「基本傳染數（R0值）」來評估企業或社會的系統性風險。COVID-19 早期的 R0 值約為 2-3，而麻疹（Measles）的 R0 值卻高達 12-18。這意味著在一個毫無防護的空間內，一名感染者能傳染給 18 個人。
正欣診所經理姚潘柔指出，從風險管理的角度來看，麻疹是最完美的空氣傳播病毒。它不僅傳染力極強，其最大的威脅在於它會對宿主造成深遠的「基礎設施破壞」。許多人誤以為只要疹子退了就代表痊癒，卻忽略了麻疹病毒在體內引發的連鎖性生化災難。
免疫失憶：被強制清空的抗體資料庫
從原理分析，麻疹病毒為何如此致命？因為它的標靶不是呼吸道，而是免疫系統本身；麻疹病毒會精準結合並入侵表面帶有 CD150 受體的細胞，而這類受體大量存在於人體的「記憶 B 細胞」與「記憶 T 細胞」上。正欣診所營養師江庭萱解釋，這些記憶細胞就像是人體的「抗體資料庫」，記錄著你過去感染過或打過疫苗的所有病原體特徵。
當麻疹病毒大量複製並摧毀這些記憶細胞時，臨床上稱為「免疫失憶（Immune Amnesia）」。你的免疫系統會被瞬間「格式化」，過去對抗流感、腸胃炎的抵抗力全數歸零。頂尖期刊《Science》的研究證實，這種免疫裸奔的狀態會持續 2 到 3 年。這解釋了為什麼許多麻疹患者最終並非死於麻疹本身，而是死於痊癒後隨之而來的二次感染（如嚴重肺炎或腦炎）。
黏膜與維生素A：防禦機制的最底層邏輯
面對這種能重置免疫系統的駭客級病毒，除了施打 MMR 疫苗建立首道防火牆外，我們還能如何鞏固防線？
正欣診所營養師江庭萱強調，從細胞營養學切入，對抗麻疹的底層關鍵在於「維生素A」。麻疹病毒在複製過程中，會極度消耗體內的維生素A，導致上皮細胞（Epithelial Cells）快速崩壞。上皮細胞是呼吸道與腸胃道的第一道物理屏障（黏膜），一旦破裂，各種細菌便能長驅直入。
世界衛生組織（WHO）早已將高劑量維生素A列為麻疹的標準輔助治療。江庭萱建議，在麻疹高風險期或國際旅遊頻繁時，民眾應檢視自身的營養存量，確保深綠色蔬菜、胡蘿蔔素及優質動物性蛋白質攝取充足，維持體內維生素A的濃度，確保黏膜屏障的完整性。
不要將麻疹視為單純的兒童皮疹，這是一場對免疫系統基礎設施的殘酷壓力測試。唯有看清其生物學本質，建立從疫苗到精準營養的雙重防禦，才能在此類高傳染性威脅中全身而退。
免責聲明： 本文為健康資訊具體生命特性介紹，非作為醫療診斷或治療依據，最終結果依個人情況異同將有所調整。若有特別體質，建議諮詢專業醫師。
延伸閱讀：
參考文獻：
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- Mina, M. J., Kula, T., Leng, Y., Li, M., de Vries, R. D., Knip, M., … & Elledge, S. J. (2019). Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. Science, 366(6465), 599–606. https://doi.org/10.1126/science.aay6485
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