2026-06-01 21:41 潮健康
日常作息不規律怎麼調整？專家帶你認識市面上GABA保健食品的選擇方式
圖說：現代生活壓力大、作息不規律，睡眠困擾成為日常問題。
隨著生活節奏越來越快，「睡眠品質不好」已經成為很多人的日常困擾。近年來，主打助眠與放鬆的GABA保健品討論度很高，但到底該不該吃？怎麼吃才有效？《FJ豐傑生醫》睡眠專家賴俊廷博士用更貼近生活的方式，帶大家一次搞懂。
GABA是什麼？
GABA（γ-胺基丁酸）是一種存在於人體中的天然胺基酸，主要作用於中樞神經系統，被視為調節神經興奮的重要物質。簡單來說，它就像大腦中的「剎車機制」，能在身體過度緊繃時，幫助放慢節奏，讓人逐漸進入放鬆狀態。
賴俊廷博士表示，當人體處於長期壓力或作息不規律時，GABA的分泌容易失衡，進而影響入睡效率與睡眠品質。這也是為什麼許多現代人即使感到疲倦，仍然難以順利入睡。此外，GABA不僅與睡眠相關，也與情緒穩定與整體生理調節息息相關。
靠吃東西能補得夠GABA嗎？
其實GABA在很多食物裡面都有，像是納豆、優格、泡菜，或是糙米、堅果這些東西裡面，都可以找到。但賴俊廷博士指出，這些天然來源的GABA含量普遍偏低，且容易受到烹調與吸收效率影響，實際能被人體利用的量相當有限。這也是為什麼現在很多人會選擇保健品，因為保健食品是把GABA濃縮之後再補充，劑量比較穩定，也比較容易達到效果。
挑選GABA四大原則
隨著市場需求增加，GABA產品的品質與差異也逐漸拉開。賴俊廷博士強調，消費者在選購時，應從「來源、劑量、配方與安全」四大面向進行判斷：
- GABA挑選原則1：具備專利來源的GABA
因為通常在安全性跟效果上比較有保障，不會只是單純標榜含量高。
- GABA挑選原則2：產品標示需清楚揭露每份劑量
劑量不是越高越好，重點是有沒有清楚標示，而且有沒有在安全範圍內（一般建議一天不要超過100mg）。
- GABA挑選原則3：搭配芝麻素、色胺酸，全面加強助眠效果
有些產品會搭配芝麻素、色胺酸或鎂，這些成分本身也跟放鬆、睡眠有關，搭配起來效果通常會更好。
- GABA挑選原則4：產品通過第三方檢驗
一定要注意產品需通過第三方單位（如：SGS、台美）檢驗，確認不含西藥、塑化劑等成分，才可以安心購買補充
不是有吃就好！專家教你抓對GABA補充時機
儘管GABA被普遍認為是安全性高的營養素，但賴博士提醒，如果是透過保健食品補充，而且劑量偏高，還是有可能出現一些輕微的不適，例如腸胃不舒服、頭暈，或是變得特別想睡。
另外，補充時間其實也會影響效果。一般來說，當我們補充GABA後，大約1小時左右會在體內達到高峰濃度，因此如果是想幫助入睡，建議可以在睡前1小時補充，讓效果在上床時剛好發揮，會比較容易進入睡眠狀態。
也因此，在補充GABA時，比起「吃很多」，更重要的是掌握「適量、固定時間補充」。如果本身有在服用其他藥物，或是有慢性疾病，建議先詢問醫師或專業人員，再開始補充會比較安全。
同時也要提醒，GABA並不是萬靈丹，它比較像是幫助身體「進入好睡狀態」的一個工具。如果平常作息混亂、睡前長時間滑手機，或是壓力一直沒有釋放，就算有補充，效果也會打折。
想要真正改善睡眠，還是要搭配基本的生活習慣，例如固定作息、睡前減少刺激，以及營造放鬆的環境，這樣GABA的效果才會更穩定、也更長久。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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