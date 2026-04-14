2026-04-14 15:41 潮健康
長高不只靠遺傳：醫師揭後天3大關鍵影響身高發展
每位父母都期盼孩子高人一等，成長曲線往往是父母最關心的課題，專家強調，兒童的成長並非單純依賴遺傳，後天的生活型態，特別是「睡眠品質」與「日照活動」是孩子長高的關鍵。
春和診所院長目前也是健康力駐站醫師林佩瑜指出，兒童長高主要依賴生長激素分泌。生長激素就主要在進入深層睡眠時才會大量分泌。如果孩子睡眠時間不足或是睡眠品質差，如：淺眠、多夢，生長激素的分泌就會打折扣。
日照則扮演了「能量轉化」與「生理時鐘校正」的雙重角色。陽光能促進體內維生素D的合成並抑制褪黑激素，讓孩子精神飽滿，在夜間形成強烈的褪黑激素反彈，幫助孩子更快進入深層睡眠。
孩子長高有方法！掌握「睡、曬、動、補」四大關鍵
林佩瑜醫師建議，孩子的睡眠習慣，重點不在「睡多久」，而是在「什麼時候睡」以及「睡得深不深」。
1. 黃金睡眠時間
生長激素的分泌高峰期通常落在夜間 10:00至凌晨02:00之間。為了確保孩子在10點時已經進入深層睡眠狀態，建議學齡前兒童應於晚間8:30至9:00準備上床；學齡兒童（國小至國中）最晚應於9:30至10:00前就寢。
2. 營造助眠環境
3C是成長的大敵，手機和平板發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，建議應為孩子建立睡前儀式，如：睡前一小時應完全禁止使用3C，改以閱讀、聽輕音樂或溫水澡來放鬆。
戶外日照＋跳躍運動雙加乘 啟動兒童骨骼成長關鍵
「去戶外玩！」是最方便也最有效的處方；日照與運動的結合，能刺激骨骼生長板的細胞分裂。
1. 日照有助維生素D合成
食物中的維生素D含量極低，人體90%的維生素D需靠皮膚接受紫外線照射合成。建議上午9:00-11:00或下午3:00-5:00接觸陽光，每天至少15至20分鐘，且需露出手臂或小腿，不可完全被防曬衣物遮擋。
2. 垂直性運動：物理性刺激
光曬太陽還不夠，林佩瑜醫師強調必須配合「抗地心引力」的運動。骨頭需要負重與衝擊力才會變硬、變長。推薦運動包括跳繩、打籃球、排球、跳高或單純的原地跳躍。運動頻率則建議每天累積至少60分鐘的中高強度活動。跳繩建議每天500 下起跳，循序漸進至1000下，對生長板的刺激最直接。
想讓孩子長更高？營養完整攻略
在台灣高壓的教育環境下，很多孩子缺乏良好的睡眠與足夠的日照，適度的營養補充品就成為了必要的「救援投手」。林佩瑜醫師建議可從以下關鍵營養素進行介入：
- 維生素D3： 取代不足的日照，協助腸道吸收鈣質。建議每日補充400-600 IU。
- 維生素K2： 這是鈣質的導航員，能將血液中的鈣質正確引導至骨骼沉積，而非堆積在血管。
- 鈣質：骨骼的原料。
- L精胺酸：有助於刺激生長激素的分泌，對於睡眠不足的孩子來說是重要的輔助。
值得一提的是鈣攝取的部份。許多孩子排斥吞嚥大顆粒的鈣片或不喜歡鈣粉的口感。針對兒童的接受度與吸收率，林佩瑜醫師表示，果凍劑型的檸檬酸鈣，是一個值得推薦的選擇。
為何選擇果凍劑型？ 孩子願意主動吃，長期的依從性才高。從吸收作用率來比較，採用檸檬酸鈣的補充品，相較於碳酸鈣，檸檬酸鈣的吸收率較高，且不需要胃酸協助分解，不受限於餐前或餐後補充，也較不易引起脹氣。
在攝取量的部分，7-12 歲兒童每日鈣質建議攝取量為800-1000mg。考量日常飲食，如牛奶、深色蔬菜約可提供400-500mg，不足的部分則由營養品補足。
以市售較高含量的果凍劑型鈣質補充品為例（每條約含 350mg 鈣質），日常保養只要每日 1 條。配合早晚一杯牛奶，輕鬆簡單就能達標。對於成長衝刺期或挑食兒童，每日 2 條，建議分次食用。再者，若產品中的複方添加維生素D3和K2等，也可減少額外購買搭配劑量的費用。
林佩瑜醫師強調，營養補充品是「助攻」，生活作息才是「主攻」，盡量幫孩子爭取多睡半小時、多跳十分鐘，這才是通往理想身高的最佳捷徑。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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