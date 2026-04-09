2026-04-09 07:56 潮健康
清明出遊飲食指南：免削皮、退冰即食水果的選擇方式
圖說：旅途中的水果點心新選擇
清明連假是許多家庭返鄉掃墓與踏青的時刻，對不少媽媽們來說，除了安排行程，也常會煩惱「路上要吃什麼」。特別是家中有長輩時，如何在旅途中外出時安排方便食用、又能適度補充能量的點心與水果，成為不少家庭關心的重點。
健康管理師張恆恩分享：適量攝取水果有助於維持日常營養攝取與飲食均衡，因此，在出遊與返鄉途中，是否方便或如何輕鬆吃水果或點心是多數家庭在意的重點。
清明返鄉 準備「輕食型點心」補充能量
放假期間往往需要在戶外停留很長時間，對於需要照顧家人的女性而言，提前準備一些方便簡單的點心是重要工作之一。但如果家中有長輩，可能須考量是否方便吃，若不好咬的水果或輕食點心會增加前置準備時間。因此，如何輕鬆準備全家人都能快速補充能量的點心是多數媽媽們返鄉前的功課。
吃水果補充營養 但攜帶與食用不一定方便
水果一直被視為健康飲食的重要來源，但在戶外行程中，水果其實不太方便攜帶。例如: 蘋果、鳳梨或芭樂等水果，通常需要削皮、挖籽、切塊，需要提前在家處理完畢。此外，有些水果纖維較多或硬度較高，對於需要好咀嚼的長輩們來說也不一定友善。因此在出遊中，很多家庭會開始尋找 免削皮、攜帶方便 的水果替代方式。
免削皮水果 成為出遊新選擇
近年市面上也出現使用台灣水果製作的點心產品，例如「超嫩水果凍」，主打方便攜帶與簡單食用的特性。這類產品通常冷凍保存，食用前退冰即可，不需要額外準備刀具。對於需要帶孩子或照顧長輩的家庭來說，能減少不少準備上的麻煩。
另外，部分水果凍在口感設計上也比較柔軟，讓高齡長輩食用上更容易入口與咀嚼，因此被不少人視為銀髮友善點心，也可作為補充或替代水果的選項。
出遊攜帶水果 健康與方便兼顧
清明連假對很多家庭而言，是重要的返鄉出遊時刻。除了事前準備一些輕食點心，搭配免削皮、退冰即食、攜帶方便甚至全家人都能一起享用的水果點心，不僅能讓長輩更容易享用，也能讓整個出門前的準備更加輕鬆。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。