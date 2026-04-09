清明出遊飲食指南：免削皮、退冰即食水果的選擇方式

2026-04-09 07:56 潮健康

　

圖說：旅途中的水果點心新選擇 

　

清明連假是許多家庭返鄉掃墓與踏青的時刻，對不少媽媽們來說，除了安排行程，也常會煩惱「路上要吃什麼」。特別是家中有長輩時，如何在旅途中外出時安排方便食用、又能適度補充能量的點心與水果，成為不少家庭關心的重點。

　

健康管理師張恆恩分享：適量攝取水果有助於維持日常營養攝取與飲食均衡，因此，在出遊與返鄉途中，是否方便或如何輕鬆吃水果或點心是多數家庭在意的重點。

　

清明返鄉　準備「輕食型點心」補充能量

放假期間往往需要在戶外停留很長時間，對於需要照顧家人的女性而言，提前準備一些方便簡單的點心是重要工作之一。但如果家中有長輩，可能須考量是否方便吃，若不好咬的水果或輕食點心會增加前置準備時間。因此，如何輕鬆準備全家人都能快速補充能量的點心是多數媽媽們返鄉前的功課。

　

吃水果補充營養 但攜帶與食用不一定方便

水果一直被視為健康飲食的重要來源，但在戶外行程中，水果其實不太方便攜帶。例如: 蘋果、鳳梨或芭樂等水果，通常需要削皮、挖籽、切塊，需要提前在家處理完畢。此外，有些水果纖維較多或硬度較高，對於需要好咀嚼的長輩們來說也不一定友善。因此在出遊中，很多家庭會開始尋找 免削皮、攜帶方便 的水果替代方式。

　

免削皮水果　成為出遊新選擇

近年市面上也出現使用台灣水果製作的點心產品，例如「超嫩水果凍」，主打方便攜帶與簡單食用的特性。這類產品通常冷凍保存，食用前退冰即可，不需要額外準備刀具。對於需要帶孩子或照顧長輩的家庭來說，能減少不少準備上的麻煩。

　

另外，部分水果凍在口感設計上也比較柔軟，讓高齡長輩食用上更容易入口與咀嚼，因此被不少人視為銀髮友善點心，也可作為補充或替代水果的選項。

　

出遊攜帶水果　健康與方便兼顧

清明連假對很多家庭而言，是重要的返鄉出遊時刻。除了事前準備一些輕食點心，搭配免削皮、退冰即食、攜帶方便甚至全家人都能一起享用的水果點心，不僅能讓長輩更容易享用，也能讓整個出門前的準備更加輕鬆。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：清明出遊飲食指南：免削皮、退冰即食水果的選擇方式

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#水果 #健康

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2026-03-31 21:14 Belinda的玩美甜蜜窩

生活中常聽到的PUA

特別是在人際互動時

若感覺自己有被壓迫、威脅或操控的感受

不要懷疑~就是被PUA了!!

PUA（Pick-up Artist）

原意為擅長搭訕、以吸引異性為目的

運用社交技巧快速取得陌生異性的好感

過去多以搭訕藝術家、把妹達人等稱呼

但演變至今~

PUA成為透過心理操控

取得關係中的主導權

常見手法如貶低對方、製造罪惡感、孤立與控制等行為

讓對方在壓力與不安下順從期待

若這些手法反覆出現在親密關係、友情或職場

便可能形成典型的情緒勒索!!

#真的很奇妙

長期被PUA的人

容易陷入自我檢討狀態

可能太認真接收PUA者說詞

搞的原本價值觀出現混淆

即便覺得PUA者說詞莫名詭異

卻會再質疑對方後產生罪惡感

我只覺得~

慣性PUA者都很懂挑人

默默接收者自然是首選

團體中若有人特別喜歡PUA你

((請相信~絕對不是為了妳好))

不過在滿足個人某些慾望罷了

如高高在上、能力特強等假象

但真正厲害者根本不需靠這個!!

慣性PUA者通常內心很自卑

只能藉此撐起自己的小天地

愛怎麼幻想都無所謂

但真不用賠進寶貴時間

陪玩這種沒意義的局囉~!!

#底線就是底線

#瘋子永遠都瘋

#人際心理學#PUA#有毒關係#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心理 #情緒勒索

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2026-03-23 19:56 Belinda的玩美甜蜜窩

#原路返還❤

#停止情緒服務

總有人習慣把問題複雜化

或喜歡拘泥於無謂的細節

讓事情的進度老是被卡關

或一段關係裡

某方慣性製造衝突

藉以證明雙方有愛

導致另一方為了滅火

總疲於應付這些鳥事

搞得關係越來越緊繃

不管任何情境~

面對製造問題的慣犯

就將問題還回去就好

不是誰隨便找了點碴

都值得被認真對待及回應

沒有建設性的溝通

只是浪費彼此的時間

自己的情緒自己處理

好的關係是舒服且雙向奔赴

只剩某方單獨苦撐就轉身吧!!

#終結問題製造者

#不是所有鳥事都需回應

Belinda的玩美甜蜜窩

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#情緒

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2026-04-01 10:44 語言魔法師｜謝蓁

115 年國中教育會考將於 5 月 16、17 日登場。在最後 45 天的「黃金衝刺期」，這場考試比的不只是腦力，更是「計畫力」與「心理韌性」的對決。

一、 讀書計畫：精準捕捉你的「時間流」

1. 建立生理時鐘，馴化大腦：

扣除固定作息，精算出每日的「自由時間」，並讓大腦習慣在會考考科的時段保持最高效率。現在開始，你的大腦必須在早晨 8 點就準時開機。

2. 清單化複習，面對弱點：

別再翻到哪讀到哪，請列出各科待複習的弱項單元。「面對弱點」比「複習強項」更有助於提分，將有限的子彈精準打在最有回饋的刀口上。

3. 妥善安排模擬考與歷屆試題：

利用假日長時段練習整份卷子，並務必配合大考時程計時，讓大腦提前習慣作答節奏。建議先以「歷屆試題」為主，比起海量刷題，熟悉大考的命題邏輯更重要。

二、 高效學習：拒絕盲目刷題，轉為「主動攻擊」

1. 重質不重量，落實「錯題本」：

做題不在多，而在於是否吸收。請註記「單元類型」與「解題核心」，這能幫你精準抓住關鍵題型，避免正式考試時出現「明明做過卻還是寫錯」的遺憾。

2. 主動回憶，抓出知識盲點：

寫完題後別急著對答案，試著先「主動回想」相關觀念。強迫大腦提取資訊的過程雖然痛苦，但能最有效地找出漏洞並加深記憶，這比被動閱讀更有用。

3. 番茄鐘法，守護極致專注：

設定 25 分鐘「極度專注」搭配 5 分鐘休息。這 25 分鐘內，世界與你無關。這能有效防止大腦疲勞，確保每一分鐘的練習都是最高品質。

三、 心態調適：做一個「溫柔且強大」的戰士

1. 視覺化進度，看見成就感：

在牆上貼一張進度表，每完成一項就用力塗滿它。看見格子被色彩填滿，你會發現踏實感來自於「具體的累積」，焦慮自然會隨之減輕。

2. 物理隔絕「數位怪獸」：

手機是專注力的黑洞。讀書時請將手機放在另一個房間，或開啟飛航模式。斷開連結的痛苦是暫時的，看見成績單的快樂才是長久的。

3. 充足睡眠，穩固長期記憶：

熬夜讀書是「向明天借高利貸」。睡眠是大腦重組記憶、鞏固學習內容的關鍵時期。維持規律作息，才能確保你在考場上有最清醒的判斷力。

​​


在教學現場多年，我發現最後勝出的孩子，往往不是最聰明的，而是最「定」的。家長的安定，就是孩子穩定的來源。這 45 天，讓我們放下過多的分數得失，專注於引導孩子建立良好的作息與習慣。會考只是人生的一個中繼站，這段陪著孩子克服困難、規劃目標的過程，才是教育最珍貴的價值。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#高效學習 #親子教育 #親子溝通 #國中會考

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讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

讀《底層邏輯》後，我開始用不同方式看「對錯」與「損失」

2026-04-04 11:31 只想工作不想上班的Summer

有一段時間，我常常在想一個問題。在工作或投資的世界裡，很多事情其實很難用「對或錯」來判斷。

一個決策做下去，最後結果不好。

有人會說，是市場不對；有人說，是團隊執行力不夠；也有人說，是時機錯了。

大家都可以講出一套理由。

但很奇怪的是，討論了半天，事情通常也沒有變得更清楚。我自己在創業、投資或做決策的過程裡，也常常遇到這樣的情況：

事情發生了，我們開始回頭分析，但最後得到的結論，很多時候只是各自的解讀。

直到有一天，我讀到《底層邏輯》這本書，裡面有一個觀點讓我印象很深。

劉潤老師說，人其實可以用不同角度來看「對錯」：法律人的對錯、經濟學家的對錯、商人的對錯。而如果你是事件的當事人，最務實的一種思考方式其實是——

商人的思維：誰的損失最大，就是誰的錯。

這本書的讀後心得，也錄成了一集podcast，歡迎大家來聽

第一次看到這句話時，我其實有點抗拒，因為這幾乎等於是在說：不要急著怪別人，而是先問自己——我是不是有什麼地方可以做得不同？

但後來我慢慢發現，這其實是一個很有力量的思考方式。因為責怪別人，其實沒有什麼用，市場不會因為你覺得委屈而改變，結果也不會因為你覺得不公平而重來一次。如果你真的想讓事情變得更好，唯一能改變的，其實只有自己的決策。

這個想法，後來變成我在很多事情上的一個「施力點」。

例如在投資上，過去如果一個投資案最後沒有成功，我可能會分析很多外部原因：市場環境、資本週期、團隊能力等等。

但現在我更常問自己一個問題：當初我是用什麼邏輯做這個判斷？是不是我過度相信某個敘事？是不是我忽略了一些重要訊號？ 是不是我其實沒有真的理解這個產業？

當我把焦點從「事情為什麼失敗」，轉移到「我當時的決策模型是什麼」，很多事情就變得比較清楚。

《底層邏輯》裡還有一個我很喜歡的概念：底層邏輯 + 環境變數 = 方法論。

很多人喜歡學成功案例，但案例往往只適用於當時的環境，真正有價值的，是理解背後的邏輯，一旦理解了邏輯，你就可以在不同情境裡重新推演，而不是只是複製別人的方法。

這件事其實也慢慢影響到我生活中的很多事情。

例如在人際關係裡，以前如果遇到誤會或衝突，我可能會花很多時間去想：到底是誰比較有道理？

但現在我比較常問自己：如果我換一種方式說話，事情會不會不一樣？

如果我多理解一點對方的處境，事情會不會更容易解開？

有時候，只是一句話的方式不同，事情就會完全不一樣。

回頭看，這本書對我最大的影響，其實不是某一個觀點。

而是一種思考習慣。

當事情發生時，我不再急著下結論。

而是先問幾個問題：這件事背後的底層邏輯是什麼？環境變數是什麼？ 如果換一個決策模型，結果會不會不同？

當我開始這樣思考，就會發現很多事情其實變得比較簡單。

世界當然還是很複雜。但你比較不容易被表象困住。

我現在越來越覺得一件事很重要：人生不一定需要更多答案，但需要一套可以反覆使用的思考框架。而對我來說，《底層邏輯》剛好提供了這樣的一個框架。


 #閱讀的槓桿 #底層邏輯#讀書心得 #思考框架 #決策思維


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#人際關係 #好書推薦 #全知讀者視角

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嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

2026-03-22 10:03 潮健康

　

圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！

　

嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。

　

嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因

嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。

　

為什麼會嘴破？這6類人最容易發生

  • 外傷型：最常見的原因，如牙齒咬到、被硬食刮傷或蛀牙摩擦。

  • 感染型：細菌、病毒（如皰疹病毒）或黴菌感染所致，通常可能與免疫力不足有關。

  • 營養缺乏型：長期缺乏維生素B群、維生素C、鋅或鐵質。

  • 壓力型：熬夜、長期壓力大導致自律神經失調與免疫紊亂。

  • 荷爾蒙型：部分女性在月經週期前，因荷爾蒙波動容易嘴破。

  • 藥物或疾病誘發：某些化療藥物或自體免疫疾病。

    • 　

    嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單

    營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。

    透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：

    　

    圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。

    　

    嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方

    許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：

    　

  • 抹鹽巴（NG！）

    鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。

  • 噴西瓜霜（需謹慎）

    部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。

  • 喝高濃度檸檬汁（NG！）

    檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。

    • 　

    嘴巴破洞痛5大居家護理指南

    除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。

    《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：

    　

  • 保持傷口濕潤：善用吸管喝溫水

    • 多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。

    　

  • 適度低溫鎮定：冰優格或冰淇淋

    • 當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。

    　

  • 落實口腔清潔：牙線不可少

    • 每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。

    　

  • 更換清潔工具：選用軟毛牙刷

    • 嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。

    　

  • 慎選潔牙產品：避開酒精成分

    • 可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。

    　

    關於嘴巴破洞的常見Q&A

    Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？

    一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。

    　

    Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？

    除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    嘴巴破洞越來越大

    原文出處：嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素

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